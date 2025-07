Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock La Spiaggia di Piedigrotta è una delle più belle di Pizzo Calabro

La regione più a sud dello stivale custodisce alcune località di mare che hanno molto da offrire ai turisti: Pizzo Calabro è uno dei gioielli della costa tirrenica e, oltre alla storia e alle specialità gastronomiche, custodisce delle baie davvero incantevoli dove tuffarsi in estate. Dalla selvaggia Piedigrotta alla vivace Marinella, vediamo insieme quali sono le spiagge di Pizzo Calabro più belle da visitare in estate.

Spiaggia di Piedigrotta

La prima meraviglia della Calabria di cui voglio parlarti è la spiaggia di Piedigrotta. A renderla subito riconoscibile ci pensa una chiesetta scavata nella roccia e affacciata sul mare; si tratta di uno dei luoghi più suggestivi della regione ed è legato ad una leggenda. Secondo le narrazioni popolari, i marinai salvati da una tempesta grazie all’intercessione della Madonna hanno costruito proprio qui un santuario all’interno della grotta.

Il litorale è una piccola perla incastonata tra le rocce, con sabbia mista a ghiaia e un mare turchese che cambia colore a seconda della luce. Selvaggia ma non inaccessibile, offre sia tratti liberi che stabilimenti attrezzati. Perfetta per chi cerca la pace, l’autenticità e magari una foto al tramonto che sembra uscita da un sogno.

Spiaggia della Marinella

Se cerchi comodità, servizi e una location perfetta per tutta la famiglia, allora la Marinella fa al caso tuo. Nota anche come A Tunnara per il suo passato legato alla pesca del tonno, oggi questa spiaggia è un piccolo paradiso per turisti e locali.

Sabbia fine, fondale digradante, acqua pulita e limpida: la Marinella è l’ideale per i bambini e per chi ama le lunghe nuotate. Gli stabilimenti balneari offrono tutto ciò che serve per una giornata senza pensieri: lettini, ombrelloni, bar, e persino una piscina all’aperto per i giorni in cui il mare decide di essere un po’ più mosso.

Spiaggia Bellamana

Hai mai provato la sensazione di avere una spiaggia tutta per te? Alla Bellamana succede, soprattutto la mattina presto. Situata nella zona bassa di Pizzo, è un piccolo angolo di relax dove le onde fanno da colonna sonora alle tue passeggiate.

Ma non lasciarti ingannare dalla quiete: la sera Bellamana cambia volto e si trasforma in un punto di ritrovo per giovani e appassionati della movida. I locali sulla spiaggia accendono la musica, le luci si riflettono sul mare, e la sabbia diventa pista da ballo sotto le stelle.

Per gli amanti dello snorkeling, Bellamana è anche un paradiso sottomarino: il fondale roccioso e la trasparenza dell’acqua rendono ogni immersione un piccolo viaggio tra pesci colorati e scogli da esplorare.

Spiaggia di Pizzo Marina

Facile da raggiungere, vicina al centro storico e ricca di servizi: la spiaggia di Pizzo Marina è la preferita di chi ama la comodità senza rinunciare alla bellezza. Conosciuta anche semplicemente come La Marina, questa piccola baia abbraccia il Golfo di Sant’Eufemia e regala viste mozzafiato da U Spunduni, il belvedere più romantico della città.

Qui, l’acqua varia dal verde smeraldo al turchese più brillante, creando un invito irresistibile a tuffarsi. Perfetta per un bagno prima dell’aperitivo, magari dopo aver fatto un giro per i vicoletti del borgo, la Marina è un concentrato di bellezza mediterranea, cultura e un pizzico di glamour.

Spiaggia della Stazione

Hai un treno da prendere ma vuoi fare un ultimo tuffo? Nessun problema: la spiaggia della Stazione è qui per te. Si trova proprio vicino alla stazione ferroviaria di Pizzo ed è l’ideale per una sosta lampo che lascia il segno.

Sabbia fine e dorata, ampie zone libere e luoghi perfetti per bagni di sole. A rendere speciale il luogo i moli artificiali che diventano uno splendido scorcio da fotografare. Motivo in più per sceglierla: è una località perfetta per una vacanza con i bambini.

Il tramonto da qui? Uno spettacolo. Colori caldi, riflessi dorati e quell’aria di partenza che rende tutto un po’ più romantico.

Spiaggia Colamaio

Colamaio è la spiaggia più lunga di Pizzo, un’autentica distesa di sabbia bianca che sembra non finire mai. Perfetta per chi vuole spazio, silenzio e magari un po’ di avventura con maschera e boccaglio.

Qui i fondali sono ricchi e invitanti per lo snorkeling, i bambini possono giocare tranquilli e i camperisti trovano parcheggi comodi e vicini. C’è anche un lido con ristorante per un pranzo vista mare che sa di Calabria autentica.

Riviera Prangi e Centofontane

La Riviera Prangi è un susseguirsi di piccole spiaggette incastonate tra i moli artificiali. L’Anghjuni, ‘A Fungia, Malfarà e Grangia sono nomi che raccontano storie locali e custodiscono angoli di mare da cartolina. Raggiungere queste calette richiede un po’ di spirito d’avventura, ma la ricompensa è un mare cristallino e una pace quasi surreale.

Poco più a nord della Riviera Prangi, il paesaggio cambia ancora: rocce, scogli, e un mare che diventa palcoscenico per pesci, granchi e persino qualche polpo curioso. La scogliera Prangi è il regno dello snorkeling e delle immersioni.

La piccola spiaggia all’inizio, detta Centofontane, deve il suo nome alle antiche sorgenti che sgorgavano dalla roccia di tufo. Da qui puoi avvistare la grotta dei Buoi, oggi in parte crollata, che un tempo era rifugio per le foche monache.

A’ Seggiola

Piccolo fiordo ai piedi del Castello Murat, A’ Seggiola è una spiaggia intima, quasi segreta, dove la rupe tufacea crea un paesaggio scenografico. Secondo la leggenda, Cicerone in esilio amava sedersi qui, trovando nella forma degli scogli la sagoma di una sedia.

Raggiungibile sia dal centro storico che dal molo, A’ Seggiola è perfetta per chi cerca un tuffo nel tempo, oltre che nel mare.

Pont’i Ferru

Pont’i Ferru è sicuramente tra le spiagge più belle della Calabria e di Pizzo Calabro stesso. Scogli, mare profondo, e un’atmosfera che sa di libertà assoluta. Ideale per subacquei, pescatori e chi ama le emozioni forti.

Raggiungibile via mare o attraverso sentieri sterrati, Pont’i Ferru è la spiaggia da conquistare. Quando ci arrivi, capisci che ne è valsa la pena: qui il mare è più blu, il silenzio più intenso, e ogni onda sembra raccontare una storia antica.