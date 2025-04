Fonte: iStock Uno scorcio mozzafiato della Chiesa sul Sangue Versato a San Pietroburgo

San Pietroburgo è una città unica, le cui acque dei canali riflettono i sogni degli zar che l’hanno governata e che ne hanno plasmato la fisionomia e il carattere. Una città nata dal desiderio di grandezza e scolpita, in ogni dettaglio, per trasmettere eleganza e potenza, bellezza e malinconia. Se hai in programma una visita in questa meravigliosa città della Russia preparati all’ondata di stupore che ti travolgerà non appena poserai piede sul suo suolo. Ti immergerai completamente in un mondo affascinante, ricco di storie da raccontare e posti da esplorare. Dalle sue icone architettoniche ai suoi innumerevoli musei, ecco una guida completa su cosa vedere a San Pietroburgo. Pronto a innamorarti della magica “Piter”?

A tu per tu con la città: conosciamo San Pietroburgo

Costruita per stupire, progettata per sedurre: San Pietroburgo è una città che lascia il segno. Situata nel cuore della Russia del Nord, è il frutto di un grandioso sogno di Pietro il Grande che voleva una città simbolo che potesse testimoniare la grandezza della Russia e della sua influenza nel mondo. Ed è così che nacque, sul ricordo di una distesa paludosa, una capitale imperiale che non aveva alcun timore di osare; palazzi sontuosi progettati dai più grandi architetti dell’epoca, canali navigabili per ampliare l’importanza commerciale dello Stato e grandi cupoloni d’oro che svettano nel cielo. Soggetta a rivoluzioni, cambi di potere, guerre e lunghi periodi bui, San Pietroburgo non si è mai piegata e ha sempre mantenuto il suo grande fascino regale. Basta passeggiare per il suo centro storico per rendersi conto di star camminando in un museo a cielo aperto, dove ogni angolo è la reminiscenza di un’epoca passata. Una città che va assaporata con calma, guardandosi intorno, e seguendo il profilo dei ponti e i riflessi nei canali delle luci surreali delle celebri notti bianche. San Pietroburgo si è guadagnata due grandi epiteti: “la Venezia del Nord”, quello più sontuoso che omaggia la sua rete di canali e le sue facciate barocche; “Piter” quello più affettuoso, dato dai suoi abitanti e adottato da chi ci ha lasciato un pezzo di cuore. Perché San Pietroburgo è fatta così: ammalia sia quando è baciata dal sole estivo, sia quando è avvolta dalla setosa nebbia autunnale; è storia e poesia, creatività e innovazione.

Cose da vedere a San Pietroburgo per tutti i gusti

Data la moltitudine di cose da fare e da vedere a San Pietroburgo, abbiamo costruito questa guida suddividendo le attrazioni per tipologia di viaggiatore. Di seguito troverai tutto quello che non puoi assolutamente perderti se sei un amante della storia, dell’architettura, della natura, della letteratura o dell’arte. Se ami tutte le categorie, beh, non ti resta che vedere ogni singola cosa che ti proponiamo!

Cosa vedere a San Pietroburgo se ami l’architettura

Fonte: iStock

La sontuosità con cui è stato studiato ogni edificio, rende San Pietroburgo un paradiso per tutti gli amanti dell’architettura, un vero e proprio teatro calcato da palazzi che indossano stili di ogni tipo: barocco, art nouveau, neoclassicismo e avanguardismo sovietico. Passeggiare per la città significa allietare la vista con una poesia architettonica che parla di grandi fasti ed epoche passate. Ecco le attrazioni principali se ritieni di appartenere a questa categoria di viaggiatore.

Cattedrale di Sant’Isacco: una cupola dorata e sontuosa, 262 gradini per scalarla e una vista a 360° sulla città. La Cattedrale di Sant’Isacco è un vero capolavoro architettonico pietroburghese che incanta per la sua bellezza e la sua imponenza. La chiesa risale al diciannovesimo secolo ed è stata progettata dall’architetto francese Auguste de Montferrand con l’obiettivo di renderla un simbolo della potenza imperiale della Russia; una missione più che compiuta. L ‘esterno della cattedrale è meraviglioso ma gli interni tolgono il fiato grazie alle maestose colonne decorate in malachite e lapislazzuli, gli impeccabili affreschi che ne adornano le pareti e una sorprendente iconostasi. Questo luogo è un tripudio di ricchezza e meraviglia.

una cupola dorata e sontuosa, 262 gradini per scalarla e una vista a 360° sulla città. La Cattedrale di Sant’Isacco è un vero capolavoro architettonico pietroburghese che incanta per la sua bellezza e la sua imponenza. La chiesa risale al ed è stata progettata dall’architetto francese Auguste de Montferrand con l’obiettivo di renderla un simbolo della potenza imperiale della Russia; una missione più che compiuta. L ma gli grazie alle maestose colonne decorate in malachite e lapislazzuli, gli impeccabili affreschi che ne adornano le pareti e una sorprendente iconostasi. Questo luogo è un tripudio di ricchezza e meraviglia. Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato: restiamo nell’ambito dei luoghi di culto con una chiesa che colpisce per la bellezza e per la franchezza del suo nome. Edificata nel punto esatto in cui avvenne l’assassinio dello zar Alessandro II , è uno dei più grandi esempi mondiali di architettura russo-bizantina. Le cupole a cipolla ne ingentiliscono le linee e i colori vivaci e le decorazioni esterne ne esaltano i volumi dando la sensazione di trovarci davanti a un dipinto. Anche in questo caso la bellezza degli interni toglie il fiato con i suoi 7000 metri quadrati di mosaici che raccontano storie bibliche. Se stai pianificando un viaggio a San Pietroburgo, probabilmente avrai visto moltissime foto di questa chiesa ma, ne siamo certi, quando te la ritroverai davanti agli occhi ti lascerà senza parole.

restiamo nell’ambito dei luoghi di culto con una chiesa che colpisce per la bellezza e per la franchezza del suo nome. , è uno dei più grandi esempi mondiali di architettura russo-bizantina. Le ne ingentiliscono le linee e i e le decorazioni esterne ne esaltano i volumi dando la sensazione di trovarci davanti a un dipinto. Anche in questo caso la bellezza degli interni toglie il fiato con i suoi che raccontano storie bibliche. Se stai pianificando un viaggio a San Pietroburgo, probabilmente avrai visto moltissime foto di questa chiesa ma, ne siamo certi, quando te la ritroverai davanti agli occhi ti lascerà senza parole. Palazzo Singer: cambiamo completamente genere e ci spostiamo in un palazzo in pieno stile Art Nouveau russo che si affaccia sulla Prospettiva Nevskij. Nato come sede russa della Singer Company , celebre in tutto il mondo per le sue macchine da cucito, oggi ospita una storica libreria – la Dom Knigi – punto di grande interesse per tutti gli amanti della letteratura e dell’architettura. Le vetrate eleganti, la cupola in vetro e metallo e le decorazioni al suo interno ne fanno un luogo tuto da scoprire.

cambiamo completamente genere e ci spostiamo in un palazzo in pieno stile Art Nouveau russo che si affaccia sulla Prospettiva Nevskij. Nato come , celebre in tutto il mondo per le sue macchine da cucito, – punto di grande interesse per tutti gli amanti della letteratura e dell’architettura. Le vetrate eleganti, la cupola in vetro e metallo e le decorazioni al suo interno ne fanno un luogo tuto da scoprire. Edificio dell’Ammiragliato: questo edificio, un tempo cantiere navale e sede dell’Ammiragliato imperiale, è diventato uno dei simboli più iconici del centro di San Pietroburgo . A permettergli di emergere da un mare di cupole e tetti lussuosi, è la sua piccola nave che sormonta la guglia dorata del palazzo e che lo rende immediatamente riconoscibile da chilometri di distanza. L’edificio, in stile neoclassico trasuda eleganza e potere e racconta dei desideri di dominio del commercio marittimo da parte degli zar che hanno governato la città.

questo edificio, un tempo cantiere navale e sede dell’Ammiragliato imperiale, è diventato . A permettergli di emergere da un mare di cupole e tetti lussuosi, è la sua piccola nave che sormonta la guglia dorata del palazzo e che lo rende immediatamente riconoscibile da chilometri di distanza. L’edificio, in stile neoclassico trasuda eleganza e potere e racconta dei desideri di dominio del commercio marittimo da parte degli zar che hanno governato la città. Prospettiva Nevskij: abbandoniamo i sontuosi palazzi per scendere in strada. O meglio, per ammirare la magnificenza dell’ arteria principale di San Pietroburgo . Cinque chilometri di storia raccontati da un susseguirsi di palazzi storici, chiese barocche, teatri, negozi, ristoranti e caffè letterari. Passeggiare per Prospettiva Nevskij, è come sfogliare un libro di storia assaporando i fasti dell’Impero russo. Che tu la voglia percorrere di giorno o di sera non importa, quel che è certo è che ti ruberà il cuore.

abbandoniamo i sontuosi palazzi per scendere in strada. O meglio, per ammirare la magnificenza dell’ . Cinque chilometri di storia raccontati da un susseguirsi di palazzi storici, chiese barocche, teatri, negozi, ristoranti e caffè letterari. Passeggiare per Prospettiva Nevskij, è come sfogliare un libro di storia assaporando i fasti dell’Impero russo. Che tu la voglia percorrere di giorno o di sera non importa, quel che è certo è che ti ruberà il cuore. Teatro Mariinskij: nato nel 1860 , è il tempio del balletto classico russo . Sul palco di questo teatro, celebre in tutto il mondo, hanno danzato i più grandi ballerini della storia come Anna Pavlova , Rudolf Nureyev e Mikhail Baryshnikov . Ancora oggi è possibile ammirare i grandi capolavori del repertorio russo come il Lago dei Cigni o Giselle, lasciandosi coccolare dai dettagli eleganti del teatro. Oro, velluto e decorazioni opulente si apriranno ai tuoi occhi come parte integrante dello spettacolo.

nato nel , è il . Sul palco di questo teatro, celebre in tutto il mondo, hanno danzato i più grandi ballerini della storia come , e . Ancora oggi è possibile ammirare i grandi capolavori del repertorio russo come il Lago dei Cigni o Giselle, lasciandosi coccolare dai dettagli eleganti del teatro. Oro, velluto e decorazioni opulente si apriranno ai tuoi occhi come parte integrante dello spettacolo. Stazione della metropolitana Avtovo: un altro capolavoro architettonico nonché una delle metropolitane più belle del mondo. Risalente agli anni ’50 e con uno stile palesemente stalinista, questa stazione merita una visita. Vetro, marmo e grandi lampadari restituiscono un aspetto sontuoso che ricorda una sala da ballo di un grande palazzo più che una stazione della metro.

Cosa vedere a San Pietroburgo se ami la storia

Fonte: iStock

A scuola sognavi di tornare indietro nel tempo per poter vedere con i tuoi occhi come vivevano le persone in epoche diversa dalla nostra? Allora San Pietroburgo è la città che fa per te. Ogni palazzo, ogni ponte, ogni strada racconta di zar, rivoluzioni, guerre e grandi rinascite. Nata per testimoniare i fasti dell’Impero Russo, è stata teatro di alcuni degli eventi storici più importanti che hanno segnato il destino non solo della Russia stessa, ma anche dell’Europa intera. Ecco tutte le attrazioni da non perdere per scoprire il passato tanto glorioso quanto drammatico di questa città.

Palazzo d’Inverno: perla barocca che si affaccia sulla Neva e che si erge a icona massima del potere dell’Impero Russo. In origine fu la residenza ufficiale degli zar fino al 1917 , oggi è il cuore pulsante dell’arte sanpietroburghese, ospitando tra le sue mura la parte più spettacolare del Museo Ermitage . Monumentale, maestoso, subilme, questo palazzo urla al mondo secoli di storia, rivoluzioni e ricchezze della città. Inoltre, proprio qui, avvenne la presa di potere dei bolscevichi sull’Impero Russo durante la Rivoluzione d’Ottobre, segnandone per sempre il destino.

perla barocca che si affaccia sulla Neva e che si erge a icona massima del potere dell’Impero Russo. In origine fu la , oggi è il cuore pulsante dell’arte sanpietroburghese, ospitando tra le sue mura la parte più spettacolare del . Monumentale, maestoso, subilme, questo palazzo urla al mondo secoli di storia, rivoluzioni e ricchezze della città. Inoltre, proprio qui, avvenne la presa di potere dei bolscevichi sull’Impero Russo durante la Rivoluzione d’Ottobre, segnandone per sempre il destino. Fortezza di Pietro e Paolo: fondata da Pietro il Grande nel 1703 , è il nucleo da cui poi si è espansa tutta la città. Le grandi mura proteggono al suo interno una cattedrale , le tombe degli zar (anche Pietro il Grande e Nicola II) e una fitta storia di rituali imperiali, eventi ed esecuzioni. Oggi puoi passeggiare per i suoi bastioni o affacciarti alla spiaggia della Neva . Non perderti il solenne momento del colpo di cannone che avviene a mezzogiorno in punto.

fondata da Pietro il Grande nel , è il nucleo da cui poi si è espansa tutta la città. Le grandi mura proteggono al suo interno una , le (anche Pietro il Grande e Nicola II) e una di rituali imperiali, eventi ed esecuzioni. Oggi puoi passeggiare per i suoi o . Non perderti il solenne momento del colpo di cannone che avviene a mezzogiorno in punto. Museo dell’Assedio di Leningrado: un luogo solenne, potente che restituisce tutto il dramma per il quale è nato. Il museo racconta, infatti, l’assedio di Leningrado , uno degli eventi più tragici che si possono trovare in un libro di storia all’interno del capitolo della Seconda Guerra mondiale. Quasi 900 giorni di assedio, morte e distruzione raccontati attraverso diari, fotografie, oggetti quotidiani e altre testimonianze.

un luogo solenne, potente che restituisce tutto il dramma per il quale è nato. , uno degli eventi più tragici che si possono trovare in un libro di storia all’interno del capitolo della Seconda Guerra mondiale. Quasi 900 giorni di assedio, morte e distruzione raccontati attraverso diari, fotografie, oggetti quotidiani e altre testimonianze. Palazzo di Caterina a Tsarskoe Selo: a sud di San Pietroburgo, nella cittadina di Pushkin, vi è questo trionfo rococò commissionato da Caterina I e in seguito ampliato da Elisabetta e Caterina la Grande. La parte più interessante è, senza dubbio, la celebre Camera d’Ambra ricostruita dopo la guerra in tutta la sua opulenza. Dopo aver visitato il palazzo, ti consigliamo di concederti una passeggiata nel suo parco, uno splendido giardino all’inglese.

Cosa vedere a San Pietroburgo se ami l’arte

Se a spingerti nelle tue esplorazioni è l’eco dell’arte, San Pietroburgo sarà un luogo di scoperte infinite. Un forziere che custodisce uno dei patrimoni artistici più ricchi e affascinanti al mondo. Dall’arte russa alla street-art contemporanea, la città è disseminata di musei e gallerie d’arte dove potrai perderti sognando ad occhi aperti tra un capolavoro e l’altro. Abbiamo riassunto qui una lista di alcuni dei musei d’arte più famosi di San Pietroburgo in modo da aiutarti a pianificare il tuo itinerario.

Museo Ermitage: letteralmente uno dei musei più famosi al mondo. L’Ermitage unisce arte e storia ed è stato fondato nel 1764 da Caterina la Grande all’interno del Palazzo d’Inverno , capolavoro architettonico di cui ti abbiamo parlato poco fa. Con più di 3 milioni di opere custodite , questo museo è una tappa imperdibile tra le cose da vedere a San Pietroburgo. Proprio come il Louvre di Parigi, qui puoi trovare qualsiasi tipo di corrente artistica o epoca storica ; dall’arte egizia a quella asiatica, dalla pittura europea alla scultura. Visitarlo tutto è impossibile a meno che tu non voglia dedicarci una giornata intera (e anche più). Quindi ti consigliamo di selezionare le opere – o i periodi – che vuoi vedere e andare diretto su quelli.

letteralmente uno dei musei più famosi al mondo. L’Ermitage unisce arte e storia ed è stato fondato nel da Caterina la Grande , capolavoro architettonico di cui ti abbiamo parlato poco fa. Con più di , questo museo è una tappa imperdibile tra le cose da vedere a San Pietroburgo. Proprio come il Louvre di Parigi, qui puoi trovare ; dall’arte egizia a quella asiatica, dalla pittura europea alla scultura. Visitarlo tutto è impossibile a meno che tu non voglia dedicarci una giornata intera (e anche più). Quindi ti consigliamo di selezionare le opere – o i periodi – che vuoi vedere e andare diretto su quelli. Museo Russo: la culla della tradizione artistica della Russia. In questo museo, che si trova all’interno del Palazzo Stroganov , potrai ammirare una vastissima selezione di opere d’arte russe che vanno dal medioevo ai giorni nostri. Ivan Aivazovsky, Ilya Repin e Marc Chagall sono solo alcuni dei grandi maestri le cui opere sono esposte nelle sale del museo. Oltre alla pittura, sono conservate anche altre tipologie di arti come la scultura , il design e le arti decorative . Un tuffo nella storia dell’arte russa dove potrai percepirne l’evoluzione nel tempo e l’importanza a livello nazionale e internazionale.

la culla della tradizione artistica della Russia. In questo museo, che si trova all’interno del , potrai ammirare una vastissima selezione di che vanno dal medioevo ai giorni nostri. Ivan Aivazovsky, Ilya Repin e Marc Chagall sono solo alcuni dei le cui opere sono esposte nelle sale del museo. Oltre alla pittura, sono conservate anche altre tipologie di arti come la , il e le . Un tuffo nella storia dell’arte russa dove potrai percepirne l’evoluzione nel tempo e l’importanza a livello nazionale e internazionale. Museo Erarta (Arte Contemporanea): ospitato all’interno di un antico edificio industriale, è lo scrigno che custodisce l’arte contemporanea di San Pietroburgo. La collezione vanta più di 2.500 opere di artisti nazionali coprendo qualsiasi tipo di arte; dalla pittura alla scultura, passando per la fotografia, la video-arte e chi più ne ha più ne metta! Questo luogo, oltre a rappresentare il tempio dell’arte contemporanea russa, è anche teatro di eventi e performance dal vivo , trasformandosi in un centro culturale vivace che conquista tutti quei viaggiatori alla ricerca di esperienza artistiche che abbattono la soglia della convenzionalità.

ospitato all’interno di un antico edificio industriale, è lo di San Pietroburgo. La collezione vanta di artisti nazionali coprendo qualsiasi tipo di arte; dalla pittura alla scultura, passando per la fotografia, la video-arte e chi più ne ha più ne metta! Questo luogo, oltre a rappresentare il tempio dell’arte contemporanea russa, è anche teatro di , trasformandosi in un centro culturale vivace che conquista tutti quei viaggiatori alla ricerca di esperienza artistiche che abbattono la soglia della convenzionalità. Museo della street-art: rimaniamo all’interno dell’arte moderna con un museo che parla di graffiti, arte di strada e cultura visiva. Uno dei musei più importanti e completi di tutta la Russia dedicati a questa espressione artistica. Le esposizioni si concentrano su artisti locali e internazionali, con una forte attenzione alle tendenze emergenti. Un luogo che oltre a rendere disponibile agli occhi del mondo una vasta rosa di opere d’arte, rappresenta anche un invito alla riflessione sulla società contemporanea, sulle sue evoluzioni e sui cambiamenti che ne influenzano il panorama artistico e sociale.

Cosa vedere a San Pietroburgo se ami la natura

Fonte: iStock

Fino a adesso, ti abbiamo parlato solo di una San Pietroburgo fatta di storia, arte e grandi architetture. Ma c’è molto di più, c’è anche un legame indissolubile con la natura. L’acqua come elemento principale, nutre in profondità una terra punteggiata da grandi parchi, giardini in fiore e isole tranquille dove poter fuggire dal tran-tran urbano. Se sei una persona che in ogni viaggio ricerca un momento per connettersi con la natura, ecco dove devi andare per trovarlo a San Pietroburgo.

Giardino d’Estate: commissionato da Pietro il Grande nel 1704 , è uno dei parchi più grandi e affascinanti della città. Viali alberati, fontane eleganti e statue neoclassiche evocano una sensazione di pace e tranquillità invitando i visitatori a concedersi un momento di relax circondati dalla natura. Inoltre, il giardino ospita il Museo di Arte Decorativa e Applicata; per tutti quelli che alla natura vogliono abbinare un’esperienza immersiva in una delle tante correnti artistiche russe.

commissionato da Pietro il Grande nel , è uno dei parchi più grandi e affascinanti della città. Viali alberati, fontane eleganti e statue neoclassiche evocano una sensazione di pace e tranquillità invitando i visitatori a concedersi un momento di relax circondati dalla natura. Inoltre, il giardino ospita il per tutti quelli che alla natura vogliono abbinare un’esperienza immersiva in una delle tante correnti artistiche russe. Parco di Caterina a Pushkin: un tempo chiamato Tsarskoye Selo, questo parco è un esempio magistrale di giardino all’inglese , con laghetti, fontane e palazzetti neoclassici che fanno da protagonisti indiscussi. Il giardino, parco del Palazzo di Caterina, offre un percorso ad hoc – “il Cammino d’Oro” – che collega le location più suggestive per immergersi nella storia e nella bellezza di questo elegante polmone verde.

un tempo chiamato Tsarskoye Selo, questo parco è un esempio magistrale di , con laghetti, fontane e palazzetti neoclassici che fanno da protagonisti indiscussi. Il giardino, parco del Palazzo di Caterina, offre un percorso ad hoc – – che collega le location più suggestive per immergersi nella storia e nella bellezza di questo elegante polmone verde. Giardino Botanico dell’Università: fondato nel 1823 , è un’oasi verde che unisce scienza e natura. Il giardino custodisce più di 5.000 specie botaniche provenienti da tutto il globo e, oltre a offrire ai visitatori un’esperienza ad alto impatto visivo, ricopre un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica e nella conservazione delle piante. Passeggia tra gli orti, i laghetti e le serre per scoprire, in un contesto puramente accademico, qualcosa di più sulla biodiversità di questo luogo.

fondato nel , è un’oasi verde che unisce scienza e natura. Il giardino custodisce provenienti da tutto il globo e, oltre a offrire ai visitatori un’esperienza ad alto impatto visivo, ricopre un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica e nella conservazione delle piante. Passeggia tra gli orti, i laghetti e le serre per scoprire, in un contesto puramente accademico, qualcosa di più sulla biodiversità di questo luogo. Isola di Elahgin: un’altra imperdibile attrazione se ami la natura è l’Isola di Elagin, un angolo paradisiaco situato nel delta della Neva e che prende le distanze dal ritmo frenetico della città. L’isola è attraversata dal Parco Centrale della Cultura, un’oasi verde perfetta per ritrovare il proprio benessere psicofisico con una lunga passeggiata o una sessione di jogging. All’intero del parco c’è Palazzo Elagin, una residenza neoclassica ospitante mostre ed eventi culturali. Se stai programmando una visita qui, consulta il sito web per capire a quale esperienza potresti prendere parte.

Cosa vedere a San Pietroburgo se ami la letteratura russa

Sei ti sei fatto prendere dai tormenti di Raskol’nikov in Delitto e Castigo, se hai passeggiato nei giardini di San Pietroburgo descritti da Pushkin, o hai sognato le notti senza fine narrate da Dostoevskij, San Pietroburgo è il luogo dove i mondi che hai costruito partendo dall’inchiostro stampato su carta possono prendere finalmente vita. “Piter” è stata la culla di grandissimi scrittori che, qui, hanno realizzato i propri capolavori. È arrivato il momento di conoscere Dostoevskij, Nabokov, Gogol e Pushkin partendo proprio dai luoghi in cui hanno vissuto.

Appartamento-museo di Dostoevskij: situato nel quartiere di Sennaya è l’ultima residenza dove visse lo scrittore (dal 1878, fino alla sua morte nel 1881). L’appartamento – oggi casa-museo – è rimasto perfettamente intatto offrendo una testimonianza unica della vita quotidiana di Dostoevskij e della sua famiglia . Qui potrai ammirare lo studio dove prese vita “I fratelli Karamazov” e l’ufficio della moglie che ne curò le opere. Tra i vari pezzi esposti spiccano la riproduzione della Madonna Sistina di Raffaello e l’orologio appartenuto al fratello minore fermo all’ora della morte dello scrittore . Oltre agli spazi vissuti dall’autore, il museo approfondisce anche la storia dei romanzi di Dostoevskij, con sale dedicate.

situato nel quartiere di Sennaya è l’ultima residenza dove visse lo scrittore (dal 1878, fino alla sua morte nel 1881). L’appartamento – oggi casa-museo – è rimasto perfettamente intatto offrendo una . Qui potrai ammirare lo studio dove prese vita “I fratelli Karamazov” e l’ufficio della moglie che ne curò le opere. Tra i vari pezzi esposti spiccano la riproduzione della Madonna Sistina di Raffaello e l’orologio appartenuto al fratello minore . Oltre agli spazi vissuti dall’autore, il museo approfondisce anche la storia dei romanzi di Dostoevskij, con sale dedicate. Appartamento-museo di Nabokov: dopo Dostoevskij, entriamo nella vita privata di un altro grande autore della letteratura russa, Nabokov. La casa-museo, situata in un sontuoso palazzo in pieno centro a San Pietroburgo, era un tempo l’abitazione dove l’autore di Lolita visse da bambino. Oggi, nelle sue sale espositive, puoi scoprire qualcosa di più della sua vita osservando le f otografie di famiglia , alcuni scambi epistolari , i manoscritti e alcune prime edizioni delle sue opere. Il palazzo ha subìto un restauro con l’obiettivo di riflettere l’autentica atmosfera dell’epoca, offrendo uno sguardo intimo sulla vita di Nabokov prima che si trasferisse all’estero e dal quale non fece mai più ritorno.

dopo Dostoevskij, entriamo nella vita privata di un altro grande autore della letteratura russa, Nabokov. La casa-museo, situata in un sontuoso palazzo in pieno centro a San Pietroburgo, era un tempo l’abitazione dove l’autore di Lolita visse da bambino. Oggi, nelle sue sale espositive, puoi scoprire qualcosa di più della sua vita osservando le f , alcuni , i e alcune delle sue opere. Il palazzo ha subìto un restauro con l’obiettivo di riflettere l’autentica atmosfera dell’epoca, offrendo uno sguardo intimo sulla vita di Nabokov prima che si trasferisse all’estero e dal quale non fece mai più ritorno. Appartamento-museo di Pushkin: concludiamo il nostro tour nelle abitazioni private dei grandi scrittori russi con una visita alla casa-museo di Pushkin. Come per il collega Dostoevskij, fu questa l’abitazione dove il poeta trascorse gli ultimi anni della sua vita . Il museo custodisce manufatti e oggetti personali , tra cui lo scrittoio sul quale l’autore diede vita alle sue opere più celebri. Le aree del museo sono un vero e proprio tributo al “poeta nazionale” russo e ne raccontano aneddoti di vita e di lavoro.

concludiamo il nostro tour nelle abitazioni private dei grandi scrittori russi con una visita alla casa-museo di Pushkin. Come per il collega Dostoevskij, fu questa l’abitazione dove il poeta . Il museo custodisce e , tra cui lo scrittoio sul quale l’autore diede vita alle sue opere più celebri. Le aree del museo sono un vero e proprio tributo al “poeta nazionale” russo e ne raccontano aneddoti di vita e di lavoro. Itinerari letterari: in una città dalla fervida produzione letteraria come San Pietroburgo non possono mancare degli itinerari letterari ad hoc che ripercorrono i luoghi che hanno ispirato i grandi autori russi. Tra questi il percorso dedicato a Gogol, che attraversa i luoghi legati alle sue opere, e l’itinerario su Delitto e Castigo, che ripercorre i passi di Raskol’nikov attraverso la città.

Per raccontare tutte le cose da vedere a San Pietroburgo non basterebbe un manuale intero. In questa guida abbiamo raccolto solo alcune delle più grandi e belle attrazioni della città che non puoi assolutamente perderti se stai pianificando una visita. L’incipit di un viaggio che ti condurrà tra palazzi imperiali sfarzosissimi, giardini perfettamente curati e musei che ti racconteranno la storia di una città – e di una nazione – senza eguali. Non importa che tu sia un appassionato d’arte, di storia, d’architettura o di bellezze naturali, qualsiasi sia la tua indole di viaggio San Pietroburgo saprà coglierla e restituirti un itinerario perfetto facendoti vivere ogni quartiere, ogni facciata, ogni scorcio come l’inizio di una relazione affettiva che, presto, ti farà venire voglia di tornare.