Monaco, dove il sole splende sempre: glamour, cultura e relax

Tra passeggiate di lusso e storie millenarie, il Principato di Monaco è anche un viaggio nel gusto. Lo conosci davvero?

@BenjaminVergely Cafè de Paris con rooftop Amazonico

Nel cuore della Costa Azzurra, affacciato sulle acque cristalline del Mediterraneo, il Principato di Monaco si erge come un gioiello di eleganza. Questo piccolo stato, incastonato tra la Francia e il mare, è di certo la quintessenza dello stile di vita glamour, dove ogni esperienza diventa un’occasione per celebrare l’arte del buon vivere. Dalle esperienze gastronomiche stellate ai centri benessere più esclusivi, dalle spiagge dorate alle notti indimenticabili, Monaco è il luogo dove il sole splende sempre.

Un viaggio nei sapori, la gastronomia di Monaco

La scena culinaria monegasca è un vero e proprio tempio della gastronomia internazionale, dove chef stellati creano esperienze culinarie indimenticabili. Il Principato vanta una concentrazione straordinaria di 13 stelle Michelin distribuite su 8 ristoranti, rendendo ogni pasto un’occasione speciale.

L’eccellenza della cucina stellata

Le Louis XV – Alain Ducasse all’Hôtel de Paris Monte-Carlo è il pinnacolo dell’alta cucina, con le sue tre stelle Michelin che celebrano la ricchezza dei sapori mediterranei reinterpretati con maestria. Il ristorante Pavyllon Monte-Carlo, guidato da Yannick Alléno, dispone invece di un’esperienza gastronomica stellata con una magnifica terrazza che si affaccia sul Porto Hercule. Da non perdere, inoltre, l’Ambassadeurs by Christophe Cussac Métropole, R – La Table d’Antonio Salvatore.

All’Hôtel Métropole Monte-Carlo, lo chef Christophe Cussac invita gli ospiti a vivere un’esperienza culinaria tra convivialità e raffinatezza. Les Ambassadeurs by Christophe Cussac rappresenta il ritorno di un nome leggendario: negli anni ’20, l’hotel aveva inaugurato il ristorante Les Ambassadeurs, diventato rapidamente un punto di riferimento della gastronomia francese per la clientela monegasca e internazionale. Oggi, questo luogo storico rivive in una veste contemporanea, dove la cucina moderna e creativa celebra i sapori mediterranei con un approccio nuovo. L’ambiente progettato da Jacques Garcia crea un’atmosfera accogliente e intima, ideale per momenti di condivisione dove riscoprire l’essenza della cucina del Mediterraneo reinterpretata con sensibilità contemporanea.

R – La Table d’Antonio Salvatore è l’espressione completa della visione personale di uno chef che ha saputo creare un’identità culinaria unica, dando vita a quello che lui stesso definisce stile “neo-monegasco”: una sintesi raffinata tra l’autenticità della cucina italiana e l’eleganza della tradizione francese. Questo approccio innovativo è il frutto di un percorso di vita straordinario, costruito a partire dalle sue radici italiane e a cui si aggiungono i numerosi viaggi attraverso i continenti e la lunga esperienza nel Principato, in particolare presso il celebre Le Rampoldi. Nel suo ristorante, tutta la sua inventiva e maestria trovano piena espressione, regalando agli ospiti piatti dove la tecnica impeccabile si mescola con una creatività che attinge da due grandi tradizioni gastronomiche europee.

Il Blue Bay di Marcel Ravin al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort attira con la sua cucina fusion caraibico-mediterranea, mentre l’Elsa, propone una filosofia culinaria sostenibile senza rinunciare all’eccellenza.

@BenjaminVergely

La magia della Cucina mediterranea

La cucina mediterranea trova a Monaco una delle sue espressioni più raffinate. I sapori del mare, l’olio d’oliva, le erbe aromatiche e i prodotti freschi della Provenza e della vicina Liguria si incontrano in una celebrazione della tradizione culinaria della Costa Azzurra. Ristoranti come L’Hirondelle della Spa Thermes Marins Monte-Carlo propongono una cucina mediterranea salutare con specialità di pesce, mentre il Deck al Monte-Carlo Beach dispone di menu di stagione golosi in un’atmosfera chic e rilassata, con vista sulla piscina olimpionica.

Il Tavolo del Columbus Hotel Monte-Carlo, poi, rispecchia la filosofia contemporanea della cucina sostenibile. La sua magnifica terrazza si affaccia sul Roseto della Principessa Grace, creando un’ambientazione romantica e suggestiva dove ogni pasto diventa un’esperienza da ricordare. La proposta culinaria cambia con le stagioni, seguendo il ritmo naturale dei prodotti locali: il menu celebra i sapori del Mediterraneo attraverso piatti che valorizzano ingredienti freschi e di provenienza locale, selezionati con cura secondo la disponibilità stagionale. Forte è l’impegno per la sostenibilità ambientale, con il riconoscimento ufficiale del Governo di Monaco attraverso il prestigioso marchio “Restaurant Engagé”.

Anche l’elegante Em Sherif Monte-Carlo, aperto in estate e in primavera, celebra la cultura mediterranea attraverso i sapori della cucina libanese, in un ambiente caloroso con vista sul mare.

Esperienze culinarie uniche

Monaco è inoltre teatro di esperienze gastronomiche internazionali di altissimo livello. Il NOBU Monaco porta la fusione tra cucina giapponese e peruviana, con i suoi piatti iconici serviti su una terrazza con vista panoramica sul mare. Il COYA Monte-Carlo, aperto in primavera e in estate, trasporta gli ospiti in un viaggio nei sapori del Perù. A pochi passi dalla leggendaria Place du Casino, GAIA è un’oasi dove l’anima greca s’intreccia con la raffinatezza monegasca. Questo ristorante crea un rifugio intimo e sofisticato, dove la tradizione ellenica si esprime attraverso un’eleganza senza tempo. L’esperienza a GAIA è plasmata dall’essenza stessa del Mediterraneo: il calore dell’accoglienza greca, le sue specialità e quel ritmo di vita rilassato che caratterizza le isole dell’Egeo.

Per chi desidera un viaggio culinario verso il Nord Europa, Smakelijk! – situato all’interno del Le Méridien Beach Plaza – rappresenta una novità assoluta perché si tratta della prima brasserie belga del Principato. In un’atmosfera calda e conviviale che richiama l’ospitalità tipica delle Fiandre, questo locale propone una vera esperienza culinaria belga, portando a Monaco le specialità tradizionali di questa ricca tradizione gastronomica. Dal comfort food alle ricette più elaborate, ogni piatto racconta la diversità regionale del Belgio in un ambiente accogliente dove la convivialità è protagonista.

Sul tetto dell’Hotel Fairmont di Monaco si trova Amù, una perla della ristorazione che celebra le eccellenze culinarie della Riviera attraverso un dialogo perfetto tra le tradizioni enogastronomiche d’Italia e di Francia. Il nome del locale, che nella lingua monegasca significa “amore”, rende omaggio al Principato e alle sue radici culturali, incarnando lo spirito sentimentale di questo angolo di Mediterraneo. Ogni creazione culinaria racconta una storia, un percorso sensoriale tra i gusti e le maestrie che caratterizzano la Costa Azzurra e l’universo mediterraneo.

Per chi cerca un’esperienza British con tocchi mediterranei, il Marlow nel nuovo quartiere Mareterra propone una cucina che fonde eleganza britannica e dolcezza mediterranea, aperto dalla colazione fino a tarda sera in un ambiente eccentrico firmato dall’architetto Hugo Toro.

Il paradiso del benessere, spa e relax

Monaco è una destinazione di riferimento per chi cerca momenti di puro relax e rigenerazione. Il Principato ospita alcune delle spa più esclusive e all’avanguardia d’Europa, dove il benessere diventa un’arte.

Thermes Marins, un’oasi di lusso

Con i suoi 6600 metri quadrati dedicati al benessere, fitness e salute preventiva, le Thermes Marins sono un’istituzione nel mondo del wellness di lusso. Questo centro eccezionale, situato di fronte al Mediterraneo, combina innovazione tecnologica e savoir-faire tradizionale. La piscina riscaldata con vista a strapiombo sul mare, la vasca idromassaggio esterna che si affaccia sul Porto e sulla Rocca, il solarium, l’hammam e la sauna creano un percorso benessere completo.

L’équipe multidisciplinare di esperti valuta ogni esigenza e risponde con protocolli personalizzati per bellezza, snellezza, anti-età e performance fisica. Le attrezzature ultra perfezionate di ultima generazione consentono trattamenti all’avanguardia in un ambiente dove ogni dettaglio è pensato per il massimo comfort.

Spa Clarins & myBlend

La nuovissima Spa Clarins & myBlend al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort è un’eccellenza nei trattamenti di bellezza. Questo centro benessere di nuova generazione dispone di un approccio olistico, con trattamenti per viso e corpo personalizzati in base alle esigenze individuali. L’ambiente privilegiato di fronte al mare, l’architettura contemporanea con materiali nobili e la luce naturale creano un’atmosfera perfetta per il relax.

I protocolli di cura della pelle combinano tecniche esperte con formule botaniche, frutto del know-how Clarins nella cosmesi a base di estratti vegetali. Gli ospiti possono anche godere delle strutture esclusive del resort: la piscina interna immersa nella luce, la piscina esterna con vista mare e la laguna unica in Europa con fondo sabbioso naturale.

Altri centri benessere

Nel cuore della Riviera, la Spa Métropole by Guerlain è l’incontro perfetto tra due leggende del lusso europeo. Da una parte l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, simbolo dell’eleganza della Costa Azzurra e custode di un’arte del vivere raffinata. Dall’altra Guerlain, la storica maison parigina nata nel 1828, che da quasi due secoli definisce gli standard nell’universo della bellezza, della profumeria e della cura della pelle. Questa alleanza ha dato vita a un vero e proprio santuario del benessere,

Le dieci sale trattamenti luminose ospitano i rituali esclusivi Guerlain. Tra i trattamenti di punta spicca l’Ultimate Black Orchid, un protocollo anti-età che sfrutta le straordinarie proprietà rigenerative dell’orchidea nera per ringiovanire e illuminare la pelle.

La Spa propone inoltre tre rituali creati esclusivamente per il Métropole: Monaco Glow risveglia la luminosità naturale dell’incarnato e riattiva l’energia vitale; Puissance du Rocher cattura la forza minerale del Principato in un trattamento rivitalizzante unico; Golden Sand avvolge corpo e mente in una sensazione di calore dorato che riconcilia benessere fisico e serenità interiore.

L’offerta si estende a trattamenti specifici per l’uomo, esperienze duo per coppie che desiderano condividere momenti di relax, e rituali delicati pensati per i più giovani, introducendoli con dolcezza al mondo del benessere in un contesto rassicurante. L’Art du Maquillage Guerlain propone poi servizi personalizzati che spaziano dai trattamenti di bellezza classici alle tecniche più innovative, sempre con l’obiettivo di valorizzare l’unicità di ogni persona.

Un’area dedicata celebra l’expertise di Bastien Gonzalez, virtuoso riconosciuto a livello mondiale nella cura di mani e piedi. Il percorso benessere si completa con una sauna finlandese, un hammam orientale, un caldarium dall’atmosfera avvolgente e una palestra dotata delle attrezzature più moderne.

La Spa del Fairmont Monte-Carlo merita si trova letteralmente sospesa sopra le onde del Mediterraneo, al settimo piano dell’hotel con accesso indipendente. Questa Spa di oltre 900 metri quadrati si distingue per un’eleganza discreta e mai ostentata, dove ogni dettaglio è stato pensato per creare un’atmosfera di assoluta armonia.

I numerosi trattamenti spaziano dai massaggi ai rituali e cure viso concepiti per riequilibrare corpo e mente. I massaggi si ispirano alle tradizioni di benessere dei quattro angoli del mondo: dalla tecnica svedese a quella balinese, dai massaggi con pietre calde alla riflessologia plantare, ogni trattamento mira a un rilassamento profondo e duraturo.

I trattamenti viso combinano i migliori cosmetici con tecniche esperte, adattandosi a ogni tipo di pelle con protocolli specifici: idratazione intensa, illuminazione del colorito, cura anti-età o ossigenazione cellulare.

I rituali corpo cerimoniali rappresentano forse l’esperienza più completa: esfoliazione delicata, impacchi avvolgenti e massaggi si succedono in una sequenza armoniosa, accompagnati da profumi evocativi e texture lussuose che coccolano i sensi. Le sale per i trattamenti, alcune progettate specificamente per esperienze in coppia, offrono un’intimità perfetta per condividere momenti di benessere insieme.

L’ambiente olfattivo è curato attraverso fragranze naturali diffuse con estrema delicatezza, la biancheria è morbidissima con soffici accappatoi e spesse lenzuola di cotone che creano una sensazione di bozzolo protettivo. La musica rilassante viene adattata a ogni tipo di trattamento per accompagnare il relax senza mai disturbare, mentre l’illuminazione soffusa gioca con tonalità calde o acquatiche secondo l’ora del giorno.

Prima o dopo i trattamenti, gli ospiti possono prolungare il loro momento di relax accedendo alle strutture benessere dell’hotel: la piscina esterna riscaldata sul tetto regala una vista a 360 gradi sul mare, sul porto e su Monaco; l’area fitness all’avanguardia dispone di macchine Technogym con assistenza personalizzata su richiesta; l’hammam e la sauna aiutano i muscoli a recuperare ed eliminare le tossine; mentre nella sala da tè alle erbe vengono servite tisane, frutta fresca e acque aromatizzate in un’atmosfera luminosa e tranquilla.

Sole, mare e Dolce Vita: spiagge e piscine

L’esperienza balneare di Monaco è unica, dove il glamour incontra il relax mediterraneo in scenari da sogno.

@BenjaminVergely

La spiaggia del Larvotto

La spiaggia del Larvotto, aperto tutto l’anno, è il principale litorale pubblico del Principato, recentemente rinnovata secondo il progetto dell’architetto Renzo Piano. Con i suoi 14000 metri quadrati di sabbia fine e 400 metri di lunghezza, questa spiaggia è uno spazio rivitalizzato e moderno, protetto da due geotubi che creano una baia tranquilla ornata da palme.

Il complesso balneare del Larvotto si estende dal mare alla passeggiata alberata di 300 metri, con pista ciclabile, area fitness, giardini adiacenti e oltre 130 alberi che offrono zone d’ombra. Quattro spiagge private di prestigio – La Rose des Vents, Neptune, La Note Bleue e Miami Plage – animano i pomeriggi e le serate con servizi esclusivi e ristoranti raffinati.

La spiaggia è completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta grazie al sito Handiplage, ed è la porta d’accesso alla Riserva Marina di Monaco, un’area protetta dove flora e fauna mediterranea prosperano in un ecosistema preservato, ideale per snorkeling e immersioni.

@BenjaminVergely

Beach Club e piscine esclusive

Il Monte-Carlo Beach, aperto in primavera ed estate, è un’esperienza balneare di lusso assoluto. Il ristorante Elsa, stellato Michelin, propone una cucina sana a strapiombo sul Mediterraneo, utilizzando prodotti freschi provenzali e liguri. La stagione va da fine marzo a inizio ottobre, in modo da godere di questo angolo di paradiso per gran parte dell’anno.

Nel cuore del quartiere Larvotto, Le Méridien Beach Plaza è la destinazione d’eccezione per chi cerca una vera esperienza balneare di lusso. Questo hotel in prima linea dispone del privilegio raro di una spiaggia privata che si affaccia direttamente su un’area marina protetta nella Baia di Monaco.

Gli ospiti possono scegliere tra due piscine esterne riscaldate, perfette per godersi il clima mediterraneo in ogni stagione, e una piscina interna più riservata per momenti di privacy assoluta. L’accesso diretto alla spiaggia privata, attrezzata con lettini e ombrelloni, permette di immergersi nelle acque cristalline dell’area marina protetta. Durante l’estate, dal molo privato dell’hotel partono emozionanti attività acquatiche per tutta la famiglia: dal banana boat allo sci nautico, dal jet-ski al tubing, ogni giorno diventa un’avventura sul mare.

La proposta gastronomica del Le Méridien Beach Plaza riflette la diversità culinaria del Principato. Il ristorante estivo Muse, affacciato sul mare e immerso tra i pini, propone la cucina mediterranea dello chef Laurent Colin basata su prodotti stagionali. Per un momento più informale, l’Alang Bar sulla terrazza con vista mare proprone un’atmosfera rilassata da beach bar, dove gustare pranzi leggeri e cocktails creativi dalle 11 del mattino fino alle 2 di notte.

Il Las Brisas, disponibile in estate e in primavera, al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort è noto per pranzi estivi in riva al mare con i sapori caraibici dello chef Marcel Ravin.

Shopping di lusso, il tempio dell’eleganza

Monaco è sinonimo di shopping esclusivo, dove i più prestigiosi marchi del mondo si danno appuntamento nel celebre Carré d’Or.

La promenade Monte-Carlo Shopping

One Monte-Carlo, inaugurato nel 2019, riscrive i codici dello shopping di lusso. Situato tra Place du Casino e l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, questo complesso di 60000 metri quadrati ospita 24 boutique di alta gamma in un ambiente contemporaneo. Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent, Balenciaga e Céline si sono stabiliti qui, creando una vera e propria vetrina a cielo aperto.

L’Avenue des Beaux-Arts invita a un viaggio nel mondo del lusso assoluto, con Dior, Alexander McQueen, Piaget e Cartier che propongono collezioni prestigiose. Lungo l’Avenue Monte-Carlo si trovano Prada, Gucci, Valentino, Goyard e Hermès in un contesto dove lo stile Belle Époque si fonde armoniosamente con l’architettura contemporanea.

@BenjaminVergely

Il Métropole Shopping Monte-Carlo

Sotto l’Hôtel Métropole Monte-Carlo si nasconde un centro commerciale più intimo e riservato, che dispiega i suoi prestigiosi marmi per accogliere circa cinquanta boutique di lusso. Allude, Boss, Chiara Boni, Isabel Marant, Missoni e Vilebrequin presentano le loro collezioni in un’atmosfera chic, con arredi ispirati ai grandi palazzi italiani.

Il servizio è accurato, le sale climatizzate e l’ambiente curato nei minimi dettagli creano un’esperienza di shopping intima ed esclusiva, perfetta per chi cerca tranquillità lontano dal trambusto del Principato.

La Condamine e oltre

Nel quartiere della Condamine, le vetrine invitano a un’esperienza di shopping completa. Rue Grimaldi, l’arteria principale dello shopping del quartiere, attraversa questo cuore pulsante della vita quotidiana monegasca come un vero gioiello urbano. La sua architettura Belle Époque e la varietà delle sue boutique la rendono una destinazione imperdibile per chi vuole scoprire il volto più vero del Principato.

Passeggiando lungo questa via si può sostare davanti a eleganti boutique di prêt-à-porter, ammirare vetrine di gioiellerie raffinate o concedersi una pausa in una delle tante brasserie che animano la strada.

Gli appassionati di sport motoristici non potranno mancare la boutique ufficiale dell’Automobile Club di Monaco, un vero tempio per chi ama le corse. Qui si trova una selezione accurata di abbigliamento, accessori e oggetti da collezione che celebrano i più prestigiosi eventi automobilistici del Principato: dal Rally di Monte Carlo al leggendario Gran Premio di Formula 1.

@BenjaminVergely

Rue Princesse Caroline, un’incantevole strada pedonale nel cuore della Condamine, attira grazie alla sua atmosfera rilassata e la varietà dei suoi negozi. Nei dintorni, i Jardins d’Apolline propongono Starbucks e la boutique ufficiale dell’AS Monaco, il celebre club calcistico del Principato.

La Place du Casino, circondata da edifici iconici come l’Hôtel de Paris e il Casinò di Monte-Carlo, concentra boutique di orologeria e gioielleria di altissimo livello, con pezzi unici e consulenze VIP personalizzate. Immancabile inoltre, lo shopping al Larvotto e al Centro Commerciale Fontvieille, ideale per i turisti che cercano acquisti pratici.

@BenjaminVergely

Monaco di notte

La vita notturna di Monaco è leggendaria quanto il suo glamour diurno. Quando il sole tramonta sul Mediterraneo, il Principato si trasforma in un palcoscenico di luci, musica e divertimento sofisticato.

@BenjaminVergely

I locali leggendari

Il Jimmy’z domina le notti più esclusive della Riviera da oltre 50 anni. Questo locale leggendario ha visto esibirsi alcuni dei più grandi DJ del mondo, tra cui Robin Schulz, Lost Frequencies, Martin Solveig e Bob Sinclar. Con la sua atmosfera electro chic e il suo pubblico internazionale, il Jimmy’z rimane il simbolo indiscusso della nightlife monegasca.

La Rascasse, situato sulla celebre curva del Gran Premio di Monte-Carlo, è un punto di incontro imprescindibile per i nottambuli. Questo locale iconico ospita DJ ogni martedì e sabato, creando un’atmosfera festosa che attira sia residenti che visitatori da tutto il mondo. E ancora, La Brasserie de Monaco, la Môme, Amazonico e New Moods, riaperto il 2 ottobre 2025.

Eleganza e atmosfera

Il Sass Café è la perfetta sintesi tra cena raffinata e serata danzante, con la sua elegante cucina italiana che si trasforma in pista da ballo a fine serata. Il Buddha Bar è un’esperienza asiatica chic in un ambiente lounge sofisticato, perfetto per un after-dinner rilassante.

Il Blue Gin, soprannominato il “waterfront” del Principato, regala una vista mozzafiato sul Mediterraneo tutto l’anno grazie alla sua terrazza riscaldata. L’ambiente è intimo e accogliente all’interno, aperto e marittimo all’esterno, creando l’atmosfera ideale per un cocktail al tramonto.

Esperienze esclusive

Il Bar Américain nel cuore dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, è un bar mitico in cui legno, velluto e poltrone in cuoio patinato creano un’atmosfera di eleganza senza tempo. Il Twiga promette invece serate deliziose tra ristorante e club in un’atmosfera elettrizzante.

Dal lusso delle spa ai sapori stellati, dalle spiagge dorate alle notti indimenticabili: Monaco ti aspetta per regalarti momenti memorabili. Pianifica il tuo soggiorno e lasciati conquistare dalla magia del Principato. Scopri tutte le esperienze su Visit Monaco.