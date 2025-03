Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Cosa vedere al porto di Saint-Tropez

La Francia ha moltissimo da offrire e in cima alle località turistiche più amate in estate c’è la Costa Azzurra: la zona, simbolo di vacanze luxury dal fascino mediterraneo e atmosfere glamour ha incoronato Saint-Tropez come località top del litorale. Cuore pulsante? Ovviamente il porto di Saint-Tropez: locali, yacht di lusso e barche a vela fanno da sfondo ad alcuni degli scorci più fotogenici della cittadina.

Visitare il porto di Saint-Tropez

Il porto, conosciuto anche come Vieux Port, ha origini che risalgono a molti anni fa: un tempo era un tranquillo villaggio di pescatori molto lontano dal simbolo luxury. Oggi, invece, è diventato uno dei luoghi più fotografati della riviera francese. Nonostante la trasformazione, il simbolo della Costa Azzurra ha mantenuto il suo spirito autentico, con le case color pastello che si affacciano sull’acqua e il ritmo rilassato tipico del Sud della Francia.

Passeggiando lungo le banchine, si respira un’atmosfera unica: tra vecchi pescherecci restaurati e yacht moderni, il contrasto è affascinante e testimonia la doppia anima del porto, con un mix tra passato e presente.

Uno dei piaceri imperdibili è camminare lungo il molo Jean Réveille, magari con un cono gelato o un caffè preso in una delle storiche brasseries affacciate sul mare: da qui si gode di una vista privilegiata sulle barche, sul movimento dei turisti e sulla vita locale. C’è anche chi lo considera un museo a cielo aperto, in alcuni momenti dell’anno si osservano artisti di strada che espongono le proprie opere o dipingono en plein air.

Non lontano dal porto si trova il quartiere di La Ponche: oggi è conosciuto come il centro storico più antico e si costituisce con un dedalo di viuzze dove le protagoniste sono le botteghe più antiche accompagnate da negozi di artigiani e ristoranti.

Un’idea in più? Programma uno stop alla Citadelle de Saint-Tropez. Non dista molto dal porto, poco più di una passeggiata e da qui si gode una delle viste effetto wow più belle della zona. La fortezza datata XVII secolo è uno dei monumenti imperdibili della località. Gli amanti dei mercati francesi non possono perdere la Place des Lices, bastano pochi minuti di passeggiata per raggiungere il mercato provenzale con cadenza bisettimanale: qui si possono acquistare prodotti locali, formaggi, spezie, fiori e persino oggetti vintage.

Godersi una cena al porto di Saint-Tropez

Un consiglio in più? Non si può visitare Saint-Tropez senza dedicare del tempo al porto. Dopotutto qui pescatori, local e turisti convivono dando una vivacità frizzante alla destinazione di mare. Un’esperienza assolutamente imperdibile? Pranzare o cenare vista mare: sono tanti i locali luxury che offrono specialità del territorio con vista.

Da provare assolutamente la bouillabaisse, una sorta di zuppa di pesce ricca e profumata accompagnata da crostini e i frutti di mare freschi: ostriche, gamberi, cozze e vongole sono incredibilmente gustosi. Per i più golosi ma che tengono alla linea? Le insalate provenzali. Sono spesso arricchite da acciughe, olive, uova sode ed erbe aromatiche del territorio. E per quanto riguarda il dessert? Assolutamente da provare la tarte tropézienne, un dolce soffice e goloso farcito di crema.

Insomma, il porto di Saint-Tropez è senza dubbio tra le attività must da inserire nel proprio itinerario di viaggio quando si programma un weekend in Costa Azzurra.