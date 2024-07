Parco Gorky: tutto quello che devi sapere sul parco di Minsk

Fonte: iStock La divertente ruota panoramica del Parco Gorky di Minsk

Nel cuore di Minsk, capitale della Bielorussia, si trova una delle attrazioni principali e più amate della città: il Parco Gorky. Costruito nel 1800 e aperto per la prima volta al pubblico l’1 maggio 1805 con il nome di “Giardino della Città”, è stato in seguito rinominato in onore dello scrittore sovietico Maksim Gorky, intorno al 1936. Si tratta di una meta affascinante sotto molti punti di vista: sono infatti numerosi i cenni storici e le attrazioni disponibili all’interno del parco, così come unica è la bellezza naturale che caratterizza il suo interno. Se stai pianificando o se sei in visita a Minsk, una passeggiata tra le bellezze del Parco Gorky è un’esperienza che deve essere assolutamente inclusa nel tuo itinerario

Un tuffo nella storia del Parco di Minsk

L’importanza del Parco Gorky va molto oltre il puro luogo di divertimento, relax e aggregazione diventando anche un punto di grande interesse storico. Il parco fu, infatti, uno dei primissimi spazi verdi pubblici di Minsk, pensato per offrire ai cittadini un luogo dove rilassarsi e godersi la natura. Originariamente progettato come un giardino all’inglese, basato quindi sul susseguirsi di elementi naturali e artificiali, ha subito numerose trasformazioni nel corso degli anni. Alla fine del XIX secolo, venne costruito al suo interno un teatro il quale divenne rapidamente un importante punto di incontro culturale per i residenti della capitale bielorussa. Il teatro ospitava spettacoli, concerti e altre forme di intrattenimento, contribuendo quindi a rafforzare ulteriormente in ruolo del parco come centro culturale della città. Nel 1912 venne aggiunto anche un giardino fiorito che divenne presto celebre per la sua collezione di piante rare e fiori variopinti, che attiravano visitatori da tutta la città.

Durante l’epoca sovietica – più precisamente – nel 1936 fu rinominato in onore dello scrittore sovietico Maksim Gorky, importante esponente della letteratura russa e sovietica a cui è dedicato anche un omonimo parco a Mosca. Questo cambio di nome rifletteva il desiderio delle autorità sovietiche di celebrare figure culturali rilevanti e di utilizzare il parco come strumento di propaganda culturale. Sempre in questo frangente fu costruita la famosa ruota panoramica e tutte le altre attrazioni moderne; aggiunte per rendere il parco un luogo di intrattenimento per famiglie e giovani. L’ingresso principale del parco, progettato dall’architetto Zaborski, è considerato patrimonio storico e culturale. Zaborski, noto per il suo lavoro su vari edifici storici in Bielorussia, progettò l’ingresso con l’intento di creare una transizione armoniosa tra la città moderna e il tranquillo spazio verde del parco. Le strutture originali sono state conservate e restaurate nel corso degli anni, mantenendo intatto il proprio carattere storico. Durante la seconda guerra mondiale, il parco subì gravi danni, ma venne rapidamente ricostruito nel dopoguerra grazie alle autorità sovietiche che investirono notevoli risorse nella ricostruzione e nell’abbellimento del parco, aggiungendo nuove attrazioni e migliorando le strutture esistenti. Fu in questo periodo che il parco acquisì molte delle caratteristiche che ancora oggi lo rendono una meta popolare per i visitatori.

Cose da fare e da vedere al Parco Gorky: tutte le attrazioni e le attività da non perdere

Il parco offre una vasta gamma di attività e attrazioni per visitatori di tutte le età. Di seguito puoi trovare una lista di attività da fare o di cose da vedere all’interno di tutta l’area di Parco Gorky a Minsk:

Un giro sulla ruota panoramica: attrazione iconica del parco che attira visitatori grandi e piccoli è sicuramente la ruota panoramica dall’altezza di circa 56 metri. Un giro su questa attrazione è consigliato se vuoi godere di una splendida veduta dall’alto sulla capitale bielorussa.

Visitare l'osservatorio e il planetario: Parco Gorky è sede di un piccolo osservatorio e di un planetario, dove è possibile esplorare il cielo notturno e imparare qualche nozione in più sul magico mondo dell'astronomia​. Tappa ideale per le famiglie con i bambini e per tutti gli appassionati di scienza, spesso il centro organizza piccoli spettacoli educativi e interattivi che catturano l'immaginazione di grandi e piccini​.

Una pattinata sulla pista di ghiaccio: non potendo godere delle miti temperature estive, Minsk e il suo parco mettono a disposizione, durante i rigidi mesi invernali, una splendida pista di pattinaggio al coperto per i suoi visitatori, garantendo qualche ora di divertimento se sei in viaggio con la famiglia o con gli amici o un momento romantico se stai organizzando un viaggio di coppia.

Escursione in barca sul fiume Svislach : nei mesi più caldi si possono noleggiare piccole imbarcazioni a remi per fare un rilassante giretto in barca tra le acque del fiume Svislach, che attraversa tutto il parco​.

Divertirsi nell'area giochi per i bimbi: se sei in vacanza con i bambini, il parco mette a disposizione un'area dedicata e attrezzata con giostrine di vario genere. Il divertimento è garantito.

Fare lunghe passeggiate immersi nella natura: è possibile godere della tranquillità e della bellezza del parco rilassandosi sotto le fronde dei suoi alberi, passeggiando o facendo jogging tra i suoi viali alberati e le sue aiuole curate e colorate.

Prendere parte a un evento o festival: durante tutto l'anno, il Parco Gorky ospita vari eventi culturali e festival, che attirano sia i residenti che i turisti​. Ti consigliamo di consultare i siti ufficiali della regione e del parco per scoprire l'agenda eventi.

Altri consigli utili per la tua visita al Parco Gorky

Innanzitutto, visita il parco nelle prime ore del mattino, in questo modo potrai evitare la folla di persone e godere appieno della tranquillità del parco e, perché no, scattare belle fotografie con poche persone intorno. Un altro consiglio è quello di sfruttare il parco come luogo per un pranzo al sacco all’aperto, magari con prodotti locali per gustare al meglio l’esperienza bielorussa (all’interno del parco ci sono anche chioschi e caffè dove è possibile consumare snack e bevande). Noleggia una bicicletta per esplorare il parco: sono molte le stazioni noleggio bici. Infine, partecipa a una visita guidata per saperne di più sulla storia e le attrazioni del parco attraverso i racconti di chi lo conosce davvero bene – diverse agenzie turistiche offrono tour del Parco Gorky e dei suoi dintorni, fornendo approfondimenti interessanti e storie affascinanti​.

Parco Gorky a Minsk: dove si trova e come raggiungerlo

Il Parco Gorky si trova lungo il viale Nezavisimosti (viale dell’Indipendenza), tra le vie Yanki Kupaly e Frunze e vicino alla famosa Piazza della Vittoria. Raggiungere il parco è facile e immediato, questo grazie alla sua posizione centrale e nel cuore della città. Se hai già visitato il suggestivo centro di Minsk, puoi facilmente raggiungerlo a piedi; altrimenti, puoi prendere la metropolitana fino alla stazione più vicina, ovvero la stazione di metro Ploshchad Pobedy (Piazza della Vittoria), situata a pochi passi dal parco. In aggiunta, è possibile anche raggiungere Parco Gorky in autobus e tram con linee che coprono l’intera capitale rendendo questa meta davvero accessibile da quasi tutta la città. L’ingresso è gratuito, il che lo rende una scelta perfetta per gli amanti delle visite low-cost e per una gita piacevole in città. Inoltre, il parco è aperto tutto l’anno e offre diverse attrazioni che variano a seconda della stagione​.

In conclusione, il parco Gorky è una perla verde nel cuore di Minsk che combina bellezze naturali ad attrazioni di divertimento per tutte le età. Con un forte carattere storico e una grande rilevanza culturale per la sua comunità, il parco è una tappa da aggiungere al tuo itinerario nella capitale bielorussa. Interesse storico, voglia di relax, desiderio di fare attività outdoor o semplicemente di conoscere la città in tutte le sue sfaccettature, il Parco Gorky ti accoglierà con tutta la sua bellezza e il suo fascino unico. In questa guida ti abbiamo fornito tutte le informazioni di cui hai bisogno per organizzare al meglio la tua visita, ora non ti resta che metterla nella tua bucket-list di viaggio ed esplorarla; che tu stia viaggiando da solo, o in compagnia della tua famiglia o dei tuoi amici.