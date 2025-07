iStock Il paesaggio tipico dell'Oltrepò Pavese

È conosciuto come la “regina dell’Oltrepò Pavese” il piccolo borgo lombardo di Montalto Pavese: un paese di dimensioni contenute, ma dal fascino magnetico, capace di attrarre persino star internazionali come Alicia Keys. Pare, infatti, che il suo splendido castello sia in vendita, e tra i potenziali acquirenti ci sarebbe proprio la celebre cantante statunitense. A confermare l’interesse, una foto apparsa online che la ritrae sul balcone del piano nobile della residenza, durante un sopralluogo. Dalle strade di New York, quindi, cantate da Alicia, al borgo medievale il salto è breve.

Difficile, d’altronde, non restare incantati dalla bellezza di questo borgo, immerso tra le dolci colline dell’Oltrepò, dove si respira tranquillità e autenticità. Montalto Pavese è un angolo nascosto della Lombardia, lontano dal turismo di massa, ma ricco di storia, panorami suggestivi e sapori genuini.

L’attrazione principale del borgo: il Castello di Montalto

Con la sua posizione dominante su tutto il paese, il Castello di Montalto rappresenta senza dubbio l’attrazione principale del borgo. Immerso in un contesto naturale e architettonico di grande pregio, fu costruito nel Cinquecento e, tra i meglio conservati della regione, si presenta come un complesso imponente ed elegante, dominato da quattro torri quadrate e da un magnifico portale ornato con pinnacoli e vasi in terracotta.

Fu più volte ampliato e rimaneggiato nel corso dei secoli e, anche se attualmente è una proprietà privata e non aperto al pubblico, sappiamo che conserva al suo interno preziosi arredi storici che raccontano le vicende delle famiglie che lo hanno abitato nei secoli.

È possibile ammirarlo dall’esterno e coglierne comunque l’eleganza architettonica, oltre che godere di una vista spettacolare sui vigneti e sulle colline circostanti dell’Oltrepò Pavese, particolarmente suggestiva al tramonto.

Cosa vedere a Montalto Pavese

Passeggiando tra le vie del borgo, si respira ancora l’atmosfera autentica dei piccoli paesi italiani. Nel centro storico di Montalto Pavese vi ritroverete a camminare tra viuzze acciottolate, case in pietra e balconi curati, decorati con vasi e fiori. Tra le cose da vedere c’è la Chiesa di San Giovanni Battista, un edificio religioso semplice risalente al XVII secolo: al suo interno custodisce affreschi e arredi sacri ed è spesso utilizzata come sede per le celebrazioni locali.

Il borgo fu anche protagonista di eventi storici moderni legati alle lotte partigiane: a testimoniarle è il Belvedere Madonna del Vento e il Monumento in ricordo della Battaglia di Costa Pelata. Questa, combattuta tra l’11 e il 12 marzo 1945, segnò la fine dell’ultimo grande rastrellamento anti-partigiano e l’inizio della riscossa del movimento di liberazione in Oltrepò. Per l’intera giornata, la collina venne persa e ripresa più volte dai partigiani, che la risalirono per ben quattro volte.

Essendo anche terra famosa per i suoi vini eccellenti, durante la vostra visita a Montalto Pavese vi consigliamo di provare alcune specialità che rientrano nella zona di produzione dell’Oltrepò Pavese DOC, famoso per i suoi Pinot Nero, Barbera e Riesling. Numerose cantine del luogo organizzano degustazioni, visite ai vigneti e tour guidati: un’occasione perfetta per scoprire i sapori autentici della tradizione.