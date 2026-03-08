Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa RAI/iStock Matera è la principale location di "Imma Tataranni 5"

La serie Tv Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore torna con la quinta stagione in prima serata su Rai 1, a partire dall’8 marzo 2026 per 4 appuntamenti. Tratta dai romanzi della scrittrice lucana Mariolina Venezia e prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, la fiction riporta Vanessa Scalera nei panni del celebre sostituto procuratore della Repubblica di Matera Imma Tataranni: le indagini si mescolano con vicende umane e familiari, tra cambiamenti, sfide e un’inedita solitudine.

L’ultima stagione, diretta da Francesco Amato, vede anche la partecipazione di Lodo Guenzi, che interpreta Edoardo Fossati, giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro De Ruggieri (marito di Imma), interpretato da Massimiliano Gallo. Le vicende della serie accendono i riflettori sulle location mozzafiato in cui sono state girate, in una particolare regione del Sud Italia che svela luoghi altamente suggestivi e autentici.

Di cosa parla

Con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale ha deciso di separarsi, Imma (Vanessa Scalera) si ritrova sola, senza più punti di riferimento. Pietro (Massimiliano Gallo) è altrove, preso pienamente da una nuova opportunità professionale. Anche Vitali è tornato a Napoli e il nuovo procuratore capo Altiero Galliano (Rocco Papaleo) non tollera l’indole di Tataranni, che è un “battitore libero”.

Imma si rifugia nel suo lavoro e i casi su cui indaga sono tutti legati a famiglie disgregate, che si sono perse per strada, proprio come è successo con la sua.

Dove è stata girata la serie Tv

Le riprese della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore vedono Matera protagonista indiscussa delle location scelte grazie al suo ricco patrimonio monumentale e paesaggistico: il suo centro storico, con i suoi rioni Sassi (Barisano e Caveoso), si è confermato un luogo centrale nell’ambientazione delle indagini della Tataranni.

Tra i luoghi che scorrono sullo sfondo delle vicende della serie Tv, tornano due punti simbolici: il settecentesco Palazzo dell’Annunziata in piazza Vittorio Veneto, che funge da sede del palazzo di giustizia dove Imma ha il suo ufficio, e via San Biagio, dove si trovano gli esterni dell’abitazione della famiglia Tataranni.

Altre scene sono ambientate in splendide località lucane che rendono speciale la Basilicata, sulle quali la serie Tv accende i riflettori: a Venosa la location scelta è il suo parco archeologico, a Melfi i protagonisti si muovono nel Parco del Vulture, mentre nei laghi di Monticchio, nel Potentino, verrà ritrovato il cadavere di una donna.

Tra i luoghi scelti per fare da sfondo alle indagini di Imma troviamo anche il Parco della Murgia Materana e il Parco Scultura La Palomba, situato all’interno del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri. Quest’ultimo è un vero e proprio museo a cielo aperto lungo la S.S. 7 Appia. Lo ha ideato dallo scultore Antonio Paradiso, che ha trasformato un’ex cava di tufo di sei ettari in un sito di arte contemporanea con sculture monumentali di artisti italiani e internazionali.

Le riprese della quinta stagione si sono svolte anche a Roma: qui sono state effettuate alcune riprese di interni, come quelli dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini.