Les Deux Alpes è una località francese molto apprezzata soprattutto d’inverno grazie alla copertura nevosa garantita, alle lunghe piste da carving per sciatori di livello intermedio e perché vanta uno dei migliori snowpark d’Europa. Eppure, gli stessi incredibili paesaggi possono essere goduti anche d’estate, respirando a pieni polmoni l’energia della natura.

Situata nel sud della Francia, a sole tre ore di auto da Torino, Les Deux Alpes è la destinazione perfetta per chi, durante un viaggio, non riesce a stare fermo! Le cose da fare e da vedere sono tantissime: dalle passeggiate in autentici villaggi di montagna alle escursioni a piedi, fino ai percorsi per mountain bike. Non mancano, comunque, le occasioni da dedicare al relax, nuotando in uno dei laghi balneabili o sedendosi a tavola per provare le specialità tipiche del territorio.

Trekking ed escursioni

Les Deux Alpes è un vero paradiso per gli amanti del trekking e delle escursioni estive in Francia. Con oltre 200 chilometri di sentieri ben segnalati, il territorio offre percorsi adatti a tutti i livelli: dalle camminate panoramiche per famiglie ai trekking più impegnativi per escursionisti esperti. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la discesa dei Perrons, un’escursione aerea con vista sulla valle del Vénéon e sulle mitiche cime degli Écrins, adatta ai camminatori più esperti, e il sentiero verso il Lago de la Muzelle, circondato da vette imponenti e paesaggi mozzafiato.

Chi vuole godere di panorami incredibili su sentieri meno impegnativi, può percorrere la passeggiata “le Ferraret”: vi basterà prendere l’impianto di risalita e salire alla frazione Ballatin e, da qui, seguire la direzione “La Ville L’Eglise”.

Visitare i villaggi di montagna

Se amate i piccoli borghi, inserite nel vostro itinerario anche una visita ai villaggi di montagna tipici, dove scoprire l’artigianato locale, le specialità culinarie di montagna e la loro lunga storia.

Porta d’ingresso alla stazione di Les Deux Alpes è l’affascinante villaggio alpino di Mont de Lans, situato a 1280 metri di altitudine. Passeggiare tra le sue strade significa tornare indietro nel tempo, con le sue case in pietra tipiche dell’Oisans, gli stretti vicoli e un senso di autenticità che contrasta con la moderna stazione vicina. Se volete conoscere le arti, le tradizioni e le storie locali, potete entrare nel museo dov’è presente anche una terrazza panoramica affacciata sulla vallata.

L’altro villaggio è quello di Venosc, situato alle porte del Parco Nazionale degli Ecrins, caratterizzato da strade acciottolate, antiche case in pietra e legno e da botteghe artigiane. Questo è il paesino ideale dove scoprire le maestrie locali e acquistare souvenir di qualità tra ceramiche, tessuti e sculture su legno.

Attività acquatiche sul Lac du Chambon

Situato a soli 15 minuti di auto dalla stazione di Les Deux Alpes, il Lac du Chambon è un lago artificiale creato nel 1935 in seguito alla costruzione di una diga. Qui potete fare diverse attività sia sull’acqua che nei dintorni.

Chi ama andare in bici può seguire il percorso ciclo‑pedonale lungo 36 chilometri, mentre chi preferisce camminare può percorrere i diversi sentieri escursionistici. Qui è presente anche un’attività che permette di noleggiare canoe o SUP da poter utilizzare sul lago.

Sport per i più avventurosi

Chi cerca anche un po’ di adrenalina durante le proprie vacanze, a Les Deux Alpes troverà sicuramente l’attività perfetta partendo dalle vie ferrate. Per una veduta aerea sulla vallata e sul ghiacciaio della Muzelle, l’ideale è la ferrata Les Perrons, della durata di 4 ore. Se invece è la prima volta, ci sono percorsi più semplici da fare anche accompagnati da una guida.

La valle del Vénéon e La Grave sono famose per gli sport d’acqua: ciò significa che, se volete fare rafting o canyoning, questa è la meta perfetta per voi! Per farlo dovete raggiungere il Parco Nazionale degli Ecrins, così da partecipare alle diverse attività organizzate sulle acque turchesi del Vénéon.

Cosa fare a Les Deux Alpes con bambini in estate

Les Deux Alpes è la destinazione ideale se volete viaggiare con tutta la famiglia e trascorrere il vostro tempo insieme all’aperto e a contatto con la natura. Una delle tappe più amate è sicuramente il Lago della Buissonnière che, con le sue acque calme e le rive erbose, offre un luogo sicuro dove rinfrescarsi, giocare e nuotare.

Oltre a proporre escursioni su sentieri facili e adatti a tutti, Les Deux Alpes vanta programmi estivi ricchi di attività: dalle fattorie didattiche, dove i bambini possono interagire con gli animali, ai parchi avventura, dove invece possono divertirsi lungo percorsi sospesi tra gli alberi, con difficoltà crescenti adatte anche ai più piccoli.

Non mancano aree giochi attrezzate, minigolf e le diverse iniziative che consigliamo di monitorare sul sito ufficiale dell’ente turistico: vengono proposti laboratori creativi, cinema all’aperto, cacce al tesoro e spettacoli per bambini.