Getty Images La spiaggia di Villefranche-sur-Mer con vista su Cap Ferrat

A due passi dall’Italia, la Francia è una delle mete più amate dagli italiani dove andare in vacanza, specie d’estate. Oltreconfine, circa l’80% delle spiagge sono libere, ma con ottimi servizi di pulizia, servizi igienici e bagnini. Gli stabilimenti balneari a pagamento, benché in numero ridotto rispetto all’Italia, si trovano praticamente su tutti i litorali e sono super confortevoli. Qui non esiste obbligo di abbonamento per la stagione estiva, è possibile prenotare ombrellone e lettini anche solo per mezza giornata o una giornata intera a prezzi neanche troppo eccessivi peraltro.

Detto ciò, degli oltre 5.500 chilometri di costa, in Francia ci sono spiagge più adatte alle famiglie con bambini rispetto ad altre. Inoltre, poiché a noi italiani il mare freddo non piace molto, se non da guardare, la maggior parte è concentrata nel Sud della Francia dove le temperature sono mediterranee. Ecco quali vi consiglio e perché.

La Plage des Sablettes a Mentone

Partendo dal confine italiano, la prima spiaggia adatta alle famiglie che troviamo è quella di Mentone, a ridosso del centro storico della pittoresca cittadina della Costa Azzurra. Si arriva facilmente a piedi o in auto (il parcheggio a pagamento è vicino), il litorale è bello ampio e l’acqua bassa e quindi perfetta anche per bimbi piccoli. C’è sabbia mista a ghiaia fine, quindi si consigliano le scarpette di gomma. D’estate, la Plage des Sablettes è sorvegliata e ci sono docce (anche con l’acqua calda), bagni, spazi ombreggiati e appena al di là della strada tanti bar e ristoranti, per chi non vuole tornare a casa a fare il riposino pomeridiano. Prende il sole tutto il giorno perché ha una bellissima esposizione a Sud.

Getty Images

La Baie des Fourmis a Beaulieu-sur-Mer

Raggiungibile anch’essa a piedi o in auto (per chi arriva da un’altra località anche in treno e dalla stazione sono 10 minuti a piedi o in bus, la fermata è proprio sopra la spiaggia), la Baie des Fourmis è una delle più belle baie della Costa Azzurra, con una vista impagabile su Cap Ferrat. Si tratta di una spiaggia di ghiaia fine con acque basse, ideale per i bambini che possono giocare e fare il bagno in tutta tranquillità, anche nella zona delimitata anti-meduse. La spiaggia è quasi tutta libera con un paio di piccoli stabilimenti, uno dei quali appartenente a un hotel di lusso. Sorvegliata d’estate, con boe segnaletiche, docce, WC e postazione di primo soccorso. Il sole c’è tutto il giorno fino alle 17-18 perché, poi, il viale di bellissime palme che la costeggia le fa ombra.

Getty Images

La Plage de Passable a Saint-Jean-Cap-Ferrat

Negli anni, lo spazio a disposizione della spiaggia libera si è ridotto drasticamente, ma per chi ha dei bambini piccoli è la spiaggia più consigliata di Saint-Jean-Cap-Ferrat perché le famiglie si ritrovano tutte qui (i ragazzi, invece, preferiscono la Plage Cros Dei Pin vicino al porto, dove ci sono anche i locker in cui riporre i caschi degli scooter). Ubicata sul lato Ovest della penisola, regala un’incantevole vista sulla baia di Villefranche‑sur‑Mer ed è in parte pubblica e in parte privata, legata a un beach club. Questa caletta, raggiungibile, a piedi tramite il sentiero costiero (il Sentier du littoral) che circonda Cap Ferrat, in auto e anche in autobus, è fatta di ciottoli fini (servono le scarpette di gomma), con acque basse ideali per bambini e talmente limpide da consentire di fare snorkeling tra le gorgonie dove si possono scorgere murene e altri pesciolini.

Getty Images

La Plage des Marinières a Villefranche‑sur‑Mer

Praticamente tutto il litorale di Villefranche‑sur‑Mer è una spiaggia adatta ai bambini (mentre il paese è arroccato su una collina e poco pratico per chi si muove con bimbi piccoli o passeggini perché è tutto un gradino). La Plage des Marinières è una lunga distese di circa 700 metri con ciottoli e qualche tratto di sabbia più fine, ma comunque perfetta per giocare e fare il bagno in sicurezza. La spiaggia è sorvegliata dai bagnini d’estate, con boe anti‑meduse e dispone di tutti i servizi, dalle docce al WC, baretti e ristoranti lungo la passeggiata e si può raggiungere in auto (c’è un ampio parcheggio vicino) così come in treno o bus. La vista su Cap Ferrat è spettacolare.

La spiaggia di Beau Rivage a Nizza

Con i suoi grossi ciottoli bianchi, la spiaggia di Nizza, che corre tutta lungo la Promenade des Anglais, non è la più consigliata ai bambini che, comunque, attrezzati con scarpette di gomma, la frequentano tranquillamente tutto l’anno. Diciamo che non si possono fare castelli di sabbia né piste per le biglie e neppure giocare con i racchettoni se non indossando le scarpe, appunto, tuttavia l’acqua bassa è perfetta per le attività acquatiche. Il litorale è pieno di comodi stabilimenti, ma anche di ampie spiagge libere sorvegliate dai bagnini, con docce, bagni e tantissimi baretti e ristoranti dove poter mangiare o prendere un gelato e una bibita a qualunque ora.

Getty Images

La Plage de Landsberg a Saint‑Laurent‑du‑Var

Come Nizza, anche il lungomare fino ad Antibes è un susseguirsi di spiagge di ciottoli, tranne la spiaggia di Landsberg che è una delle poche spiagge sabbiose nella zona, grazie ai sedimenti portati dal fiume Var. Il fondale è molto basso, perfetto quindi per i bambini, è sorvegliata, con servizi, bagni, docce, baby-club, pedalò, campetto da beach‑volley e accesso per disabili con diversi bar e ristoranti.

Getty Images

La Plage du Ponteil ad Antibes

Ad Antibes le spiagge sono sabbiose e quindi di più facile accesso per i bambini, ma la più consigliata è la Plage du Ponteil perché è molto ampia e comoda, inoltre il fondale è dolce, sono previsti servizi di sorveglianza, docce e WC ed è una “handi‑plage” con accesso facilitato anche per i disabili.

Getty Images

La Grande Plage di Juan-les-Pins

Il litorale della vivace cittadina di Juan comprende 250 metri di spiaggia di sabbia dorata con tanti stabilimenti balneari e anche molto spazio libero per piantare il proprio ombrellone e stendere i propri teli mare. Perfetta per le famiglie che cercano attività da spiaggia dalla pallavolo al pedalò fino al jet-ski ha anche diversi beach club adatti ai più piccoli. E poi, appena sopra la spiaggia, il lunghissimo boulevard che costeggia il mare è pieno zeppo di creperie, bar, ristoranti, fast food, negozi di giocattoli e souvenir e chi più ne ha più ne metta.

Getty Images

La Plage de la Bocca a Cannes

A Cannes ci sono molte spiagge adatte alle famiglie, sia pubbliche sia private, con acque tranquille, servizi e attività per bambini, ma la Plage de la Bocca, in fondo alla Croisette, a Cannes, quasi a Mandelieu-la-Napoule, con sabbia fine e il fondale che digrada dolcemente è decisamente la più consigliata. Meno affollata rispetto alle spiagge sulla Croisette, è dotata di docce e di servizi igienici e lungo la strada c’è+ un ampio parcheggio. Ha anche una bellissima vista sul massiccio di roccia rossa dell’Esterel.

La Plage du Veillat a Saint‑Raphaël

Si tratta della spiaggia più grande e centrale di Saint‑Raphaël, con sabbia fine e pendenza dolce nell’acqua—perfetta per bambini. Sorvegliata in estate, con docce, WC, accesso disabili e possibilità di noleggio sdraio è molto comoda perché è vicina al porto e al centro storico, con molti ristoranti a pochi passi.

La Plage de la Nartelle a Sainte-Maxime

Siamo nella zona del Var e qui le spiagge sono tutte sabbiose, quindi, per chi ha bambini vanno tutte bene perché si possono divertire a fare i castelli di sabbia e qualunque altro gioco, tuttavia la Plage de la Nartelle di Sainte-Maxime è la più consigliata perché è lunga (ben 800 metri), piatta, con sabbia fine, fondali dolcemente digradanti, servizi e aree attrezzate. D’estate è sorvegliata in estate, si possono noleggiare attrezzature per gli sport d’acqua, ci sono le docce e i WC e tanti posticini dove mangiare.

La Plage de Pampelonne a Ramatuelle

La chiamano spiaggia di St Tropez, ma in realtà si trova fuori città, a Ramatuelle, una distesa di magnifica sabbia bianca e fine lunga circa 4,5 km e profonda un centinaio di metri, affacciata su acqua cristallina con un fondale dolce perfetto per i bambini. Credo sia la più bella spiaggia della Costa Azzurra, con diversi stabilimenti e beach club famosissimi, perfetti anch’essi per i bimbi ovviamente, ma la spiaggia libera occupa la maggior parte del litorale ed è ideale per piantare l’ombrellone, montare le tende da spiaggia dove far riposare i piccoli, aprire sedie e sdraio e giocare a palla o a racchettoni: c’è spazio per tutti.

Getty Images

La Plage du Centre‑Ville a Cavalaire‑sur‑Mer

La località di Cavalaire‑sur‑Mer è una delle più indicate in Francia per le vacanze al mare in famiglia. Sono tante le famiglie francesi che la frequentano proprio perché d’estate offre tantissime attività per i bambini e la lunga spiaggia di sabbia dorata è perfetta anche per i più piccolini. Quella del centro è comodissima perché raggiungibile a piedi e offre tutti i comfort necessari a una vacanza perfetta: sorvegliata d’estate, club e animazioni con gonfiabili e giochi sulla spiaggia, ci sono tutti i servizi dalle docce ai WC, è vicina al porto e ai ristoranti. Cosa volere di più?