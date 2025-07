Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista con drone della laguna a Port Glarokavos

Ci sono posti che sembrano creati da un algoritmo addestrato sull’estate perfetta. Sabbia fine, acque trasparenti, tramonti che sembrano filtri Instagram senza filtro. Ecco: la penisola di Kassandra, in Grecia, è uno di questi.

La prima “dita” della Calcidica, quella che sembra tuffarsi nel mar Egeo con grazia e nonchalance, è una collezione di spiagge da cartolina, ma senza la folla da cartolina. Kassandra è il sogno di chi cerca una vacanza low key, fatta di bagni che durano ore, taverne sul mare dove il tempo rallenta e colazioni che iniziano con la parola “bougatsa”. È il luogo dove si va per staccare tutto, tranne il costume da bagno e l’abitudine a guardare il cielo cambiare colore.

Non serve essere in luna di miele o su uno yacht per godersela: Kassandra è accessibile, leggera, gentile. È il posto giusto per chi ama il mare ma odia le file, per chi vuole il tramonto ma senza la calca di Oia, per chi sogna la Grecia autentica ma con una spolverata di dolce vita.

In questa guida vi portiamo tra le spiagge più belle di Kassandra, quelle da sogno a occhi aperti, dove l’acqua è così trasparente che si vede l’anima. Alcune sono più selvagge, altre con beach club pieni di cuscini, mojito e dj set. Tutte con un comune denominatore: la voglia di non tornare più indietro. Pronti a partire? Infradito ai piedi e cuore in valigia: Kassandra vi aspetta.

Possidi Beach

Immaginate una lingua di sabbia dorata che si protende nel blu della Grecia come un dito puntato verso l’infinito. Possidi Beach è questo e molto di più. A ovest della penisola, è il posto perfetto per chi sogna spiagge lunghe e semi-deserte, anche in alta stagione. Qui, il tramonto si specchia nell’acqua e si tinge di rosa, mentre il faro bianco veglia in silenzio sulla scena. Chicca da local? Portare un telo e un calice di vino per un aperitivo “con vista fine del mondo”.

iStock

Kallithea Beach

Siete in cerca di giornate in spiaggia e serate in movimento? Kallithea Beach è il posto giusto. Il nome significa “bella vista” e non è un caso. Qui la spiaggia è ampia, con sabbia chiara e acque limpide, ma il bello arriva al tramonto, quando i locali iniziano a risvegliarsi come a Mykonos. Club, ristorantini vista mare, cocktail ghiacciati e sorrisi ovunque. È la spiaggia perfetta per chi vuole passare dalla crema solare alla musica deep house in pochi passi.

Hanioti Beach

Hanioti è un piccolo villaggio dall’anima balneare e rilassata. La sua spiaggia è una delle più amate, soprattutto dalle famiglie e da chi cerca una giornata easy tra un bagno e una fetta di anguria. I fondali sono bassi, il mare è calmo, e la sabbia mista a ciottoli regala sfumature d’acqua pazzesche. Perfetta per chi ama leggere sotto l’ombrellone o fare lunghissimi bagni senza pensieri. E a pranzo? Gyros pita a volontà nelle taverne sul lungomare.

Sani Beach

Sani Beach è la versione elegante di Kassandra. Una baia morbida, contornata da una pineta profumatissima e resort da sogno. Ma anche se non si alloggia nel famoso resort, si può godere di questa meraviglia. La sabbia è così fine che sembra cipria, il mare è turchese e calmissimo, perfetto anche per chi viaggia con bambini o ha bisogno di ricaricare le batterie. Bonus: camminare sulla passerella in legno tra i pini, ascoltando solo le cicale.

iStock

Glarokavos

Se esistesse un dizionario delle spiagge segrete, Glarokavos sarebbe alla lettera “G”. A sud di Pefkochori, questa laguna semi-nascosta incanta con i suoi colori caraibici e un piccolo porto naturale. Il paesaggio è quasi selvaggio, con pini che arrivano a toccare l’acqua. Poco affollata, è l’ideale per chi cerca relax assoluto e una natura ancora autentica. Il consiglio? Portarsi acqua e snack: qui il tempo si ferma, e non si ha voglia di andar via nemmeno per un caffè.

Paliouri Beach

A sud della penisola, Paliouri è sinonimo di vibrazioni estive. I suoi beach club sono famosi per gli eventi al tramonto e l’atmosfera chill, tra pouf bianchi, DJ set e cocktail tropicali. Ma anche chi cerca tranquillità trova il suo angolo di paradiso. Il mare qui è trasparente e tiepido, con fondali bassi e sabbia soffice. Posto perfetto per fare snorkeling o scattare foto che sembrano ritoccate, ma non lo sono.

Afytos Beach

Chiudiamo con un gioiello diverso dalle altre. Afytos è un borgo in pietra abbarbicato sulla scogliera, con una spiaggia sottostante che sembra dipinta a mano. La sabbia lascia spazio ai ciottoli, ma l’acqua è di una chiarezza abbacinante, quasi lunare. Scendere alla spiaggia richiede qualche passo in più, ma la ricompensa è una pace silenziosa e panorami da favola. Perfetta per sognatori e anime romantiche, meglio se con un taccuino in borsa.

Quando andare e come muoversi

L’estate esplode già da metà giugno, ma il meglio lo dà tra luglio e settembre. Il clima è caldo ma ventilato, e le giornate sembrano non finire mai. Kassandra è raggiungibile facilmente da Salonicco, con auto a noleggio o bus diretti. Una volta lì, il consiglio è di noleggiare uno scooter o una macchina per esplorare tutte le spiagge in libertà.