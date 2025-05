Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Allontanandosi da Mykonos e Santorini si può scoprire la Grecia più autentica e lontana dall’overtourism. Tra le tappe da non perdere c’è l’isola di Serifos, una meraviglia delle Cicladi che è ancora considerata una “gemma nascosta”. Ma cosa vedere qui e quali sono le spiagge più belle dell’isola Serifos?

Dove si trova l’isola di Serifos

Forse è meno battuta rispetto ad altre isole greche, eppure Serifos ha tutte le carte in regola per essere una destinazione top. Trionfa nel mar Egeo ed è una delle isole dell’arcipelago delle Cicladi più belle. Si raggiunge dal porto di Atene in circa 2 ore di navigazione. Lontana dal turismo di massa, di solito si inizia a esplorarla da La Chora, capoluogo arroccato su una collina. L’architettura cicladica la caratterizza, con case bianche e vicoli stretti. Le isole Cicladi sono ben collegate e, pur essendo meno conosciuta di Mykonos o Santorini, è assolutamente da non perdere.

Cosa vedere a Serifos

Molti visitano l’isola di Serifos per il mare e in alta stagione è una chicca, ma è possibile visitarla anche in primavera e autunno. Oltre al mare turchese e alle spiagge dorate, infatti, ha tanto da offrire.

Si parte esplorando proprio Chora, il capoluogo dell’isola posizionato in rilevo su una collina. La cittadina, tra le più affascinanti dell’Egeo, si fa riconoscere per le case bianche, imposte azzurre e mulini a vento. Non mancano le piazzette popolate di taverne, bar e locali.

Salire e scendere richiede scarpe comode, ma l’atmosfera fiabesca autentica della Grecia vale la pena. In serata molti scelgono di sorseggiare un drink, godersi una cena a base di specialità e assistere a spettacoli di musica dal vivo. Chi non teme di alzarsi presto può godersi una vista incredibilmente suggestiva all’alba: salendo a Chora, magari dopo una serata all’insegna del divertimento, ci si può godere il sorgere del sole che regala sfumature effetto wow.

Nella zona occidentale da non perdere è Megalo Livadi, un luogo antico che racconta il passato minerario dell’isola. Oggi è in disuso, ma è possibile osservare i vagoni arrugginiti, le rotaie e l’edificio della compagnia tedesca, oltre a un ponte di carico. Si trova anche un memoriale dedicato ai minatori che nel 1916 persero la vita durante uno sciopero. Altra meraviglia dell’isola è il monastero di Taxiarches: al di fuori è circondato da ulivi e fiori ed è uno dei luoghi di spiritualità più antichi da visitare sull’isola.

Spiagge più belle dell’isola di Serifos

Le isole greche sono una meta top per l’estate, molti scelgono di allontanarsi da quelle più battute dall’overtourism per scoprire destinazioni più rilassanti. Le spiagge di Serifos sono un esempio di come ci si possa godere la meraviglia della Grecia allontanandosi dai luoghi più inflazionati.

La spiaggia più bella in assoluto è Psili Ammos, una regina che nel suo nome cela la caratteristica del luogo: “sabbia fine”. Facilmente accessibile, ha persino due taverne tipiche dove gustare piatti tipici. Attenzione però a preferirla la mattina presto quando raramente è presente il vento e dà il meglio di sé.

Secondo must sicuramente Platis Gialos. La spiaggia dall’anima avventurosa si trova sulla strada verso il monastero di Taxiarches. Ampia e protetta dalle tamerici, è l’ideale per un po’ di relax tra mare e sole. Per gli amanti dei luoghi più selvaggi e poco conosciuti suggeriamo Kalo Ampeli: per arrivarci bisogna percorrere un sentiero di circa 15 minuti sotto il sole ma la vista dall’alto è incredibile e addolcisce la fatica.

Un’altra chicca? Malliadiko, la spiaggia nascosta e meno segnalata ma amatissima dai local. La strada ripida scoraggia molte persone ma è davvero breve. Una volta percorsa ci si trova davanti una delle spiagge più belle della Grecia. Se il vento soffia forte la soluzione è la spiaggia di Ganema. È rivolta verso sud e mixa sabbia e ciottoli regalando un’acqua cristallina. Ultime meraviglie sono Agios Sostis e Livadakia rispettivamente una spiaggia con doppia baia divisa da un promontorio e una spiaggia proprio in prossimità del porto.