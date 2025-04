Dalle ferrovie di linea ai convogli storici, un modo originale per visitare l’isola di smeraldo in un viaggio slow e rimanere incantanti di fronte al panorama unico.

Fonte: iStock Panorama incredibile sul mare d'Irlanda

Terra di miti e leggende, caratterizzata da imponenti scogliere che si affacciano sul mare ed immense vallate verdi che sembrano quasi essere uscite da una fiaba. Ecco, questo, e molto altro, è ciò che è possibile scoprire ed ammirare viaggiando in Irlanda, una destinazione in grado di conquistare il cuore dei suoi visitatori.

I viaggiatori che decidono di visitare questo incantevole Paese non possono che innamorarsi della sua natura, ma anche delle sue vivaci città, piene di musica e storia, e dei suoi antichi villaggi, che nascondono storie antiche di eroi, spiriti e tradizioni senza tempo. Viaggiare in Irlanda vuol dire quasi viaggiare nel tempo, vivendo l’ospitalità calorosa della sua gente. Ma quale sarebbe il modo migliore per scoprire tutte le sue bellezze? Una risposta c’è! Partire alla scoperta di un’Irlanda inedita da scoprire a bordo dei treni storici. Un modo per i viaggiatori per rallentare e godere di tutta la magia di questi incantevoli luoghi.

Dalle linee storiche alle moderne tratte panoramiche, ecco cinque itinerari ferroviari per vivere l’isola di smeraldo in modo autentico e suggestivo.

Downpatrick & County Down Railway: un salto nel passato

La Downpatrick & County Down Railway è una di quelle tratte in grado di offrire un viaggio indimenticabile, che porta i viaggiatori attraverso la campagna verde della Contea di Down, a partire dal cuore dell’Irlanda del Nord. Questi treni storici partono da Downpatrick, città molto legata alla figura di San Patrizio, e si dirige verso Inch Abbey, uno dei siti monastici più suggestivi del Paese, ormai in rovina, che si trova sulle rive del fiume Quoile.

A causa di forti inondazioni che hanno colpito il territorio durante il 2023, questi storici treni riprendono a funzionare nella primavera del 2025, con eventi speciali e corse a tema durante. Il prezzo di acquisto per la sua prima corsa, ad esempio, varia dalle 10,50 sterline per gli adulti, poco più di 12€, fino a circa 10€ per bambini e ragazzi compresi tra i 4 ed i 17 anni. I prezzi variano a seconda dell’evento, ma sicuramente sono soldi ben spesi, in grado di trasportare i viaggiatori alla scoperta dell’Irlanda e dei suoi tesori.

Belmond Grand Hibernian: il lusso su rotaia

Per chi preferisce vivere un’esperienza lussuosa e scoprire l’Irlanda a bordo di un treno storico estremamente elegante, allora un viaggio sul Belmond Grand Hibernian è la scelta giusta. I passeggeri di questo treno potranno scoprire i bellissimi paesaggi irlandesi attraverso i finestrini di carrozze elegantemente arredate in stile georgiano, con cabine lussuose private ed un vagone panoramico.

Viaggiare a bordo del Belmond Grand Hibernian ha un costo decisamente più elevato rispetto il precedente. Infatti, il prezzo può variare da 4.000€ a circa 10.000€ a persona. Tutto dipende dal tipo di viaggio scelto, dal numero di notti e dall’itinerario. Il treno parte dalla bellissima capitale Dublino e può portare verso nord, fino a Portrush, passando da Belfast (itinerario di due giorni), oppure verso la parte meridionale del Paese, scoprendo città come Westport, Galway, Limerick, Killarney e Cork (itinerario di 4 giorni).

Questi itinerari permettono di esplorare l’Irlanda più inedita, le sue coste frastagliate ed antichi castelli, accompagnati da esperienze gastronomiche e performance culturali dal vivo.

Translink NI Railways: da Derry a Coleraine

La linea che collega Derry a Coleraine, nella parte nord dell’isola, è considerata una delle tratte ferroviarie più belle al mondo. Viaggiare su questi treni storici consente di avere una vista mozzafiato sul paesaggio e sulla natura circostante: estuari, spiagge dorate ed antichi tunnel costieri sono in grado di regalare ai viaggiatori ricordi indimenticabili.

Il viaggio dura circa 40 minuti, ma consente allo stesso tempo di esplorare territori inediti dell’Irlanda del Nord, come la Benone Strand, il Mussendon Temple e la Giant’s Causeway, una serie di 40.000 colonne basaltiche di lava fusa raffreddata sulla costa settentrionale di Antrim, riconosciuto anche come patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO. Insomma, un viaggio senza eguali. Il prezzo del biglietto, inoltre, varia da circa 30€ a poco più di 50€.

DART: la costa di Dublino in treno

La DART, acronimo di Dublin Area Rapid Transit, collega il centro di Dublino alle località costiere, a nord e a sud del Paese. Salire su questi treni concede la possibilità di ammirare vedute spettacolari e scoprire luoghi e attrazioni che normalmente nessuno visiterebbe, visto che sul tragitto ci sono spiagge sabbiose e località balneari, come Bray e Greystones., parchi, teatri, villaggi portuali, tra cui Howth, e musei.

È possibile acquistare i biglietti per viaggiare sui treni DART direttamente in stazione, con un biglietto singolo che costa tra 1€ e 4€ circa, oppure acquistando abbonamenti che valgono anche fino a 30 giorni, che può costare intorno ai 30€.

Fonte: iStock

Irish Rail: da Cobh a Cork

Infine, un’ultima tratta storica in grado di mostrare un’Irlanda nascosta ai più è il breve ed affascinante viaggio di 24 minuti che collega la pittoresca cittadina portuale di Cobh, famosa per essere stata l’ultima sosta del Titanic nel lontano 1912, e dove è possibile anche trovare un memoriale dedicato, fino a Cork.

Il treno attraversa paesaggi verdissimi e specchi d’acqua, in grado di incollare tutti i visitatori al finestrino. Si possono esplorare attrazioni come il Fot Island Wildlife Park ed il Cobh Heritage Centre, che racconta anche la storia dell’emigrazione irlandese.

Il prezzo d’acquisto del biglietto è molto economico. La tratta solo andata, infatti, costa circa 2€ per gli adulti e circa 1€ per i bambini. Niente male per un viaggio unico come questo!

Viaggiare in Irlanda è già di per sé qualcosa di estremamente unico, in grado di regalare ricordi ed esperienze indimenticabili. Poter affrontare questo viaggio a bordo di treni storici e lussuosi, in eventi a tema o anche solo per brevi durate è qualcosa di ancora più unico. Ogni tratta è in grado di regalare una vista senza eguali, che rimarrà sicuramente impresso nella mente di tutti, grandi e bambini. Non resta altro che esplorare l’isola di smeraldo: pronti? Si viaggia!