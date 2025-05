Le Infiorate 2025 in Italia celebrano arte e tradizione con tappeti floreali che colorano borghi e città in un suggestivo omaggio alla pace e alla spiritualità

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Tappeto florale a Spello

Le Infiorate rappresentano una delle tradizioni più affascinanti e suggestive del patrimonio culturale italiano. Nel 2025, da maggio a giugno, numerose città e borghi italiani si trasformeranno in veri e propri musei colorati a cielo aperto, con tappeti floreali che celebrano arte, fede e comunità. Queste manifestazioni, spesso legate alla festività del Corpus Domini, offrono ai visitatori un’esperienza indimenticabile, unica, tra colori, profumi e tanta creatività.

Infiorata di Fucecchio 2025: tappeti di pace nel cuore della Toscana

La 36ª Infiorata del Corpus Domini di Fucecchio, in provincia di Firenze, si terrà domenica 22 giugno 2025 e trasformerà le strade del centro storico in un’esplosione di colori e spiritualità. I suggestivi quadri floreali saranno visibili fin dal mattino e, sebbene nel pomeriggio resteranno ancora esposti, porteranno i segni del passaggio della tradizionale processione religiosa tenutasi in mattinata.

La preparazione dell’evento è un vero e proprio rito collettivo che coinvolge l’intera comunità. A partire da mercoledì della settimana precedente, comincerà l’arrivo dei fiori. Ogni sera, dopo cena, volontari – in particolare anziani o persone che non possono lavorare a terra – si ritroveranno per “spetalare“, ovvero separare manualmente i petali. Questa è un’attività fondamentale per la realizzazione dei tappeti.

Il sabato pomeriggio, intorno alle 16:00, saranno i bambini delle scuole locali ad aprire i lavori sul manto stradale, seguiti da gruppi che necessitano di supporto e poi da tutti gli altri partecipanti. I lavori continueranno per tutta la notte fino al completamento dei disegni floreali, in un’atmosfera di collaborazione e festa.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è ancora una volta “la pace”, un valore universale che si riflette nei simboli e nei colori dei tappeti, e che trova nell’Infiorata una potente forma di espressione artistica e spirituale.

Fonte: ufficio stampa

Infiorate di Spello 2025: la notte dei fiori

Nel cuore dell’Umbria, il borgo di Spello si prepara a celebrare le sue tradizionali Infiorate del Corpus Domini il 21 e 22 giugno 2025. Le strade e le piazze si riempiranno di tappeti floreali realizzati da artisti e volontari locali. Il momento più atteso è la “notte dei fiori“, tra sabato e domenica, durante la quale circa 2.000 persone, inclusi 500 bambini, lavoreranno tutta la notte per creare le opere floreali, offrendo ai visitatori l’opportunità di partecipare attivamente alla realizzazione dei tappeti.

Le infiorate di Spello vantano una tradizione secolare, risalente al XVII secolo. Il centro storico si trasforma in una galleria d’arte naturale, con composizioni che possono raggiungere anche 70 metri di lunghezza. I tappeti rappresentano spesso motivi religiosi legati al Corpus Domini, ma non mancano elementi artistici e simbolici contemporanei. Il senso di comunità e l’impegno condiviso rendono l’esperienza unica, tanto da essere considerata tra le manifestazioni più autentiche d’Italia.

Infiorata di Genzano di Roma 2025: “coltiviamo speranza”

Dal 21 al 23 giugno 2025, Genzano di Roma ospiterà la 247ª edizione della sua storica Infiorata, riconosciuta come “patrimonio d’Italia per la tradizione“. Il tema scelto per quest’anno è “coltiviamo speranza“, in linea con il messaggio del Giubileo “pellegrini di speranza”. Via Italo Belardi sarà adornata con oltre 400.000 fiori, creando un tappeto floreale di circa 1.890 m², composto da 15 quadri principali, un quadro di apertura e una spettacolare decorazione sulla scalinata che conduce alla Chiesa di Santa Maria della Cima.

Fondata nel 1778, l’Infiorata di Genzano è tra le più longeve d’Europa. Il lavoro inizia settimane prima con la raccolta dei fiori, mentre la notte tra sabato e domenica è dedicata alla composizione dei quadri, che raffigurano scene religiose, allegoriche o astratte. Le opere vengono progettate dai Maestri Infioratori e poi realizzate grazie all’aiuto di centinaia di volontari.

Come ogni anno inoltre i ragazzi del Comune di Genzano si cimenteranno nella realizzazione dell’Infiorata dei ragazzi – dal 31 maggio al 1 giugno – su via Bruno Buozzi in attesa della 247ª edizione della tradizionale Infiorata del 21 – 23 giugno su via Italo Belardi.

Pietra Ligure in Fiore 2025: rassegna internazionale di infiorate artistiche

Il 24 e il 25 maggio 2025, Pietra Ligure, in provincia di Savona, ospiterà l’ottava edizione della rassegna internazionale di infiorate artistiche “Pietra Ligure in Fiore“. Questo evento triennale è uno dei più importanti a livello europeo, con la partecipazione di circa 800 maestri infioratori provenienti da diverse nazioni. Le strade del centro storico saranno trasformate in opere d’arte floreali, offrendo ai visitatori uno spettacolo unico di creatività e collaborazione internazionale.

Austria, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna e Ungheria saranno gli ospiti internazionali di questa edizione che offre uno spaccato delle migliori tecniche dell’arte dell’infiorata. I tappeti, lunghi anche decine di metri, sono realizzati con petali, foglie, semi e sabbia colorata. L’edizione 2025 di “Pietra Ligure in fiore” sarà abbracciata da un’atmosfera magica grazie anche al ricco programma di appuntamenti e alla indimenticabile serata di “La Notte dell’Infiorata” tra musica, tradizione e tecnologia. Questa è un’occasione perfetta per scoprire anche il fascino della Riviera di Ponente.

Infiorata di Noto 2025: “la pace si fa arte”

Dal 16 al 20 maggio 2025 nella splendida città barocca di Noto, in Sicilia, si è tenuta la 46ª edizione della sua celebre Infiorata. Il tema di quest’anno, “L’arte fa la pace: l’Infiorata che unisce, la speranza oltre i confini“, ha sottolineato l’importanza dell’arte come strumento di unione e speranza. Sedici bozzetti floreali hanno preso vita lungo la storica Via Nicolaci, trasformandola in un tappeto di colori e profumi. L’allestimento è iniziato nel pomeriggio di venerdì 16 maggio ed è stato visitabile da sabato 17 fino a martedì 20 maggio.

L’evento, nato nel 1980, è ormai un simbolo identitario della città e richiama ogni anno decine di migliaia di visitatori, italiani e stranieri. Gli infioratori lavorano tutta la notte per realizzare i quadri, usando petali freschi raccolti in tutta la Sicilia. Le immagini create spaziano da soggetti religiosi a temi universali, sempre espressi con una delicatezza visiva sorprendente. L’Infiorata di Noto è anche un’occasione per riscoprire l’arte barocca locale e l’ospitalità siciliana.

Fonte: iStock

Le Infiorate 2025 offrono un’opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza e nella tradizione italiana. Ogni evento rappresenta un connubio perfetto tra arte, fede e comunità, trasformando le città e i borghi in scenari incantevoli. Partecipare a queste manifestazioni significa vivere un’esperienza sensoriale unica, tra colori vivaci, profumi intensi e l’emozione condivisa della creazione collettiva.