Getty Images Il meraviglioso Castello di Sudeley nel Gloucestershire

Attraversando i luoghi che costellano il Gloucestershire, contea inglese che si posiziona tra il corso poderoso del Severn, le alture delle Cotswolds e l’intrico boschivo della Forest of Dean, si rimane istantaneamente affascinati dalla pietra dorata che domina le costruzioni e dalle sue foreste e valli che custodiscono segreti millenari.

Una terra con una lunghissima storia, che passa dai Romani che la scelsero per la fertilità, al Medioevo che lasciò abbazie monumentali e mercati fortificati, fino all’età industriale che sfruttò canali e miniere. Non mancano segni tangibili di presenze ancora più antiche, come tumuli neolitici sparsi sulle colline che emergono dalla nebbia che, ogni tanto, ammanta la zona.

Il Gloucestershire di oggi è quindi stratificato, ma con un fascino che nasce dal dialogo costante tra paesaggio e architettura, tra memoria agricola e tradizione urbana. Tra la fine di gennaio e l’inizio di marzo, inoltre, qui va in scena un vero e proprio rito collettivo che segna la fine dell’inverno: la fioritura dei Bucaneve, piccoli fiori che trovano nelle antiche tenute nobiliari l’habitat ideale per creare tappeti bianchi che sembrano neve residua sul suolo boschivo. Scopriamo insieme quali sono le cose da non perdere in questo poetico angolo d’Inghilterra.

L’imponenza gotica della Cattedrale di Gloucester

Gloucester è la città principale di questa contea ed è anche la casa di una delle cattedrali più importanti di tutto il Regno Unito. È praticamente impossibile non notarla, perché svetta nei cieli con una torre centrale che raggiunge i 69 metri d’altezza. Costruita originariamente nel 1089 come abbazia normanna da Serlo, un monaco benedettino, a seguito di una serie di modifiche avvenute nel corso degli anni mostra una straordinaria sovrapposizione di stili.

Varcando la sua sontuosa soglia si scoprono navate con enormi colonne romaniche dal diametro massiccio e vetrate che narrano storie bibliche e politiche, tra cui l’incoronazione d’emergenza di Enrico III avvenuta proprio tra queste mura nel XIII secolo. Il vero punto forte, però, è il chiostro: i soffitti mostrano le prime volte a ventaglio mai realizzate in Inghilterra. All’interno del coro si trova la tomba di Edoardo II, sovrano assassinato nel vicino Castello di Berkeley.

Il fascino veneziano dei canali a Stroud

Spostandosi verso le valli centrali, si incontra un distretto che fu l’epicentro della produzione di panni di lana di altissima qualità destinati alle uniformi militari. Stroud sorge alla confluenza di cinque valli, una zona dalla geografia urbana complessa fatta di strade ripide e vicoli che si intrecciano su vari livelli.

Da queste parti lo sguardo si posa su vecchi mulini in mattoni rossi riconvertiti in studi d’arte e caffè indipendenti, mantenendo però le ruote idrauliche originali (o almeno alcune di loro). Il sistema dei canali, recentemente restaurato, permette di seguire percorsi d’acqua fiancheggiati da chiuse storiche e ponti in ferro battuto.

La vegetazione lussureggiante che cresce lungo le rive attira martin pescatori e aironi, regalando un contrasto naturale alle strutture industriali. E poi c’è il mercato agricolo del sabato, ovvero l’anima della comunità, con banchi carichi di formaggio Double Gloucester e sidro artigianale prodotto nei frutteti vicini.

Villa Romana di Chedworth

Nascosta in una valle boscosa, vicino alla città di Cheltenham, la villa romana di Chedworth è una delle dimore più lussuose rinvenute in Britannia. Scoperta nel 1864 da cacciatori di conigli, la struttura risale al II secolo d.C., espansa fino al IV secolo con bagni termali e mosaici intricati che coprono oltre 300 metri quadri.

I pavimenti raffigurano figure mitologiche, come Bacco e le quattro stagioni, realizzati con tessere di pietra colorata che mostrano una maestria artigianale importata dall’impero.

Il visitatore ha quindi l’opportunità di toccare con mano i resti delle mura, alte fino a due metri in certi punti, e immaginare la vita quotidiana dei proprietari, forse ricchi mercanti di lana. Il sito include anche un complesso idrico che si alimenta da una sorgente che ancora sgorga, simboleggiando la connessione tra uomo e natura nell‘antica Roma.

I villaggi delle Cotswolds

Gran parte delle Cotswolds ricade entro i confini del Gloucestershire, il cui paesaggio collinare deriva da un altopiano calcareo modellato dall’erosione. I villaggi della zona, infatti, presentano abitazioni in pietra locale, archi bassi, finestre a riquadri e ponticelli in pietra. Tra i migliori segnaliamo:

Bibury: il cui nucleo più celebre, Arlington Row, si compone di un insieme di dimore trecentesche caratterizzate da tetti spioventi in ardesia e piccoli abbaini che si affacciano su giardini rigogliosi.

Bourton-on-the-Water: conosciuto popolarmente come la “piccola Venezia delle Cotswolds”, questo villaggio incanta per la simbiosi perfetta tra il tessuto urbano e il corso del fiume Windrush che attraversa il centro abitato scorrendo parallelo alla via principale.

conosciuto popolarmente come la “piccola Venezia delle Cotswolds”, questo villaggio incanta per la simbiosi perfetta tra il tessuto urbano e il corso del fiume Windrush che attraversa il centro abitato scorrendo parallelo alla via principale. Stow-on-the-Wold: uno dei centri più elevati dell’intera regione, in cui si è circondati da palazzi nobiliari in pietra calcarea dalle facciate imponenti con cornici finemente lavorate. L’elemento architettonico più enigmatico si trova però lungo il fianco della chiesa di St Edward, il cui portale settentrionale appare letteralmente incastonato tra due tassi secolari.

uno dei centri più elevati dell’intera regione, in cui si è circondati da palazzi nobiliari in pietra calcarea dalle facciate imponenti con cornici finemente lavorate. L’elemento architettonico più enigmatico si trova però lungo il fianco della chiesa di St Edward, il cui portale settentrionale appare letteralmente incastonato tra due tassi secolari. Painswick: il suo soprannome, “Regina delle Cotswolds”, è un invito a scoprirne la bellezza. Dalla posizione dominante su una valle lussureggiante, incarna l’apice della raffinatezza architettonica del distretto.

iStock

La Forest of Dean e le miniere sotterranee

Ben 110 chilometri quadrati di bosco antico, con querce secolari che formano una volta verde sopra sentieri tortuosi: è la meravigliosa Forest of Dean, un territorio dalla personalità distinta e storicamente riservato alla Corona per la caccia. Tra i suoi numerosi sentieri sono disseminate sculture di ferro e legno che dialogano con la geologia del luogo, fatta di grotte calcaree e vecchie miniere di carbone a cielo aperto.

Puzzlewood rappresenta la sezione più suggestiva, caratterizzata da formazioni rocciose bizzarre chiamate scowles, nate dall’erosione di antichi sistemi di grotte.

I castelli del Gloucestershire

Infine, sappiate che il paesaggio del Gloucestershire custodisce strutture difensive di rara importanza, sorte in punti strategici per sorvegliare il bacino del fiume Severn e i confini gallesi. Sono tantissimi, ma noi abbiamo selezionato per voi i più suggestivi: