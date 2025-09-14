Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Chi non ha mai sognato di perdersi in un immenso labirinto verde che sembra uscire da una fiaba? Nel Wiltshire, in Inghilterra, un luogo così suggestivo esiste davvero ed è capace di far incantare chiunque osi avventurarsi al suo interno, dai bambini agli adulti.

Un’impressionante quantità di alberi compongono questo labirinto, che è il più grande del Paese: il Longleat Hedge Maze è formato da ben 16mila siepi di tasso e per mantenerlo sempre perfetto serve un esercito di giardinieri che lavora incessantemente per 500 ore. Entrare qui significa aguzzare l’istinto e scegliere attentamente il prossimo passo per trovare la via d’uscita.

Percorrere il labirinto più grande d’Inghilterra

Per vivere l’esperienza memorabile di percorrere uno dei labirinti più suggestivi del mondo ci si deve recare nel Longleat Hedge Maze, nel Wiltshire, territorio che custodisce anche Stonehenge e le Cotswolds Hills.

Secondo più grande labirinto al mondo dopo quello italiano della Masone, a Fontanellato (in provincia di Parma), il labirinto di Longleat è un’opera incredibile realizzata e mantenuta grazie all’impegno di un vero e proprio esercito di giardinieri, che ogni sei mesi interviene sulla potatura, impiegando ben 30 giorni di lavoro per ogni singola operazione.

Le siepi di tasso inglese hanno un’altezza costante di quasi 3 metri e si snodano lungo un percorso di più di 3 km, mentre tutt’attorno si stende un parco di 400 ettari.

L’obiettivo è raggiungere il cuore del labirinto per poi tornare verso l’uscita grazie al proprio intuito, poiché l’altezza non consente di vederne il percorso (anche se ci sono alcuni ponticelli in legno che permettono di sollevare lo sguardo per aiutarsi nell’individuare la propria posizione). Quanto tempo ci si impiega? All’incirca mezz’ora, ma la durata varia da persona a persona e per questo rappresenta una sfida divertente per grandi e piccini da condividere con la famiglia e gli amici.

Realizzato nel 1975 da Greg Bright, il labirinto si trova nel giardino di un imponente palazzo nobiliare, il primo ad aprire le porte al pubblico, che custodisce anche altre attrazioni per tutta la famiglia. Nella tenuta, infatti si trova anche un piccolo bioparco che regala l’esperienza di un safari park con più di 500 animali esotici. Ma non solo, c’è anche il castello delle avventure per i più piccoli e un trenino che attraversa il parco, oltre alla possibilità di visitare gli interni del piano terra del palazzo signorile.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il Longleat Hedge Maze si trova nel Regno Unito e in particolare nel cuore del Wiltshire, contea dell’Inghilterra sud-occidentale. Il parco sorge appena fuori dalla A36 tra Bath e Salisbury e lungo la strada A362 Warminster–Frome. È facilmente raggiungibile in auto da più direzioni che hanno in comune l’arrivo alla A362, da cui si accede direttamente alla tenuta di Longleat.

Chi preferisce viaggiare in treno può contare su diverse stazioni vicine:

Frome (la più vicina, ben collegata a Bath e Londra),

Warminster (a circa 8 km, sulla linea Cardiff–Portsmouth),

Westbury (a circa 20 km, lungo la linea Londra Paddington–Penzance).

Da tutte le stazioni sono disponibili taxi per raggiungere facilmente Longleat.