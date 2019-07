Le isole della Sicilia meno conosciute sono dei veri gioielli da scoprire

Le isole minori della Sicilia sono un microcosmo ricco di fascino e di storie da raccontare, spesso ancora semisconosciuto. Ecco perché hanno deciso di scommettere sul loro infinito potenziale naturalistico e culturale, puntando ad un'importante operazione di. Questo l'obiettivo della Dmo, Destination Marketing Organisation, nata di recente per promuovere i servizi e le attrazioni turistiche delle piccole isole siciliane in Italia e all' estero Un prodotto di nicchia che si rivolge a chi è in cerca die ha voglia di immergersi nella cultura, nella storia e nelle tradizioni popolari, oltre che in paesaggi ed atmosfere che regalano emozioni senza fine. Promotori dell'iniziativa, unica nel suo genere, sono Ata Isole Egadi, Federalberghi Isole Eolie, Federalberghi Isole Pelagie, Pantelleria Islands e Visit Ustica.