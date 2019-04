Giornata Mondiale del Libro 2019: 10 Airbnb ispirati a un romanzo

Per celebrare il(la giornata mondiale del libro), che cade tutti gli anni il 23 aprile, Airbnb.com ha pensato di proporre ai suoi clienti 10 case che sembrano uscite da un romanzo. Prenotando entro la giornata di oggi si potrà ottenere un soggiorno a un prezzo speciale di(circa 15 euro) da effettuare, però, solo in specifiche date a maggio, giugno e luglio. Un’iniziativa sicuramente molto affascinante per tutti gli amanti dei grandi classici della letteratura, ma anche di libri moderni e attuali. L'iniziativa riguarda prevalentemente Stati Uniti e Inghilterra, mentre in Italia, glisi potranno lasciare ispirare da varie iniziative, fare un giro tra i Borghi della Letteratura , o visitare le librerie più famose nel paese, come quella dell'Acqua Alta a Venezia.