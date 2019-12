Capodanno da single: le idee per chi viaggia da solo

Per anni avete festeggiato assieme alla vostra dolce metà, ma questa volta dovrete organizzarvi diversamente. A volte capita: si rimane improvvisamente single e, durante le feste, la nostalgia si fa sentire maggiormente. Che abbiate ancora il cuore spezzato o semplicemente non siate più abituati a festeggiare da soli, per il Capodanno 2020 meritate qualcosa di speciale. Abbiamo raccolto per voi qualche idea particolare, per aspettare l'arrivo del nuovo anno in allegria e - magari - conoscere qualche persona nuova. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche: dovete solo scegliere la vacanza che fa per voi!