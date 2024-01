Le più belle sagre e gli eventi dell’ultimo weekend di gennaio

Tornano i fine settimana del gusto e delle tradizioni, tra manifestazioni storiche ed eventi più recenti che si propongono di far scoprire i segreti di borghi e città del nostro affascinante Paese. Ecco le sagre e gli eventi da non perdere nel weekend del 27 e 28 gennaio, accuratamente selezionati per voi da SiViaggia.