Da Cannaregio a Pellestrina, l’altra Venezia che piace agli stranieri

combatte da anni il problema dell' overtourism : sembra divenuto ormai impossibile visitare le sue meraviglie architettoniche in piena serenità, vista la folla di turisti che si accalca lungo le sue calle in ogni periodo dell'anno. C'è però un'altra faccia di Venezia che non tutti conoscono e che i visitatori stranieri apprezzano particolarmente, proprio perché qui è possibilecon i suoi ritmi più tranquilli. Scopriamo quali sono le piccole perle nascoste della Serenissima.