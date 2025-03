Fonte: iStock L'affascinante porto di Fazana in Istria

Ci sono luoghi in cui le lancette dell’orologio sembrano essersi fermate in un tempo sospeso; dove l’identità del passato ha ancora una presenza forte che riecheggia tra le strade, rimbalzando da un muro all’altro, da un monumento all’altro. Uno di questi luoghi è Fazana, borghetto di pescatori situato sulla costa meridionale dell’Istria a pochi chilometri dalla città di Pola. Questo luogo non solo gode di importanza strategica in quanto porta di accesso al Parco Nazionale delle Isole Brioni, ma è anche una meta eccellente per trascorrere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Ma cosa vedere in questa piccola gemma dell’Istria? Ecco una serie di suggerimenti su cosa vedere a Fazana per scoprire i best of di questo villaggio che si affaccia sulle acque placide delle isole Brioni.

Scoprire le meraviglie del Centro Storico di Fazana

Il cuore di Fazana è il suo pittoresco centro storico, un dedalo di viuzze acciottolate i cui muri potrebbero raccontare secoli e secoli di storia. Perditi tra le vie strette dalle tinte pastello per vivere appieno l’atmosfera senza tempo di questo posto, ma non dimenticare di esplorare tutte le cinque perle del centro storico:

L’architettura del centro storico: essenziale, minimalista e pittoresca. Con edifici a due piani, ingressi che collegano le case dei vicini e giardinetti con passaggi nascosti sul retro, è un vero e proprio labirinto che, in tempi bui, è servito come sistema difensivo complesso in caso di assedio. I collegamenti interni tra abitazioni rendevano gli spostamenti agili proteggendo tutti gli abitanti.

essenziale, minimalista e pittoresca. Con edifici a due piani, ingressi che collegano le case dei vicini e giardinetti con passaggi nascosti sul retro, è un vero e proprio labirinto che, in tempi bui, è servito come in caso di assedio. I collegamenti interni tra abitazioni rendevano gli spostamenti agili proteggendo tutti gli abitanti. La Rondinella: si tratta della via più piccola e stretta di Fazana . Questa via deve il suo nome a un’antica credenza popolare secondo la quale lo spazio ridottissimo tra un muro e l’altro permetteva solo alle rondini di passarvi attraverso. Affacciati qui per sentire la forza delle tradizioni di questo piccolo borgo marittimo.

si tratta della . Questa via deve il suo nome a un’antica credenza popolare secondo la quale lo spazio ridottissimo tra un muro e l’altro permetteva solo alle rondini di passarvi attraverso. Affacciati qui per sentire la forza delle tradizioni di questo piccolo borgo marittimo. La Chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano: una splendida chiesa del XV secolo situata nella piazza principale del centro storico di Fazana e che si trova a pochissimi passi dal mare. Varcata la maestosa soglia sarai accolto da cinque eleganti altari in marmo impreziositi da pale lignee lavorate. L’altare maggiore ospita anche un’importante opera del pittore veneziano Leonardo Corona, risalente al 1590.

una splendida chiesa del situata nella piazza principale del centro storico di Fazana e che si trova a pochissimi passi dal mare. Varcata la maestosa soglia sarai accolto da cinque eleganti altari in marmo impreziositi da pale lignee lavorate. L’altare maggiore ospita anche un’importante opera del pittore veneziano Leonardo Corona, risalente al 1590. La Chiesa della Beata Vergine Maria del Carmelo: una piccola chiesa del XIV secolo che si distingue per il suo stile semplice ma al contempo raffinato. La facciata con un arco e una campana posta sopra l’ingresso fa da introduzione all’interno della chiesa su cui troneggia una cupola appuntita. I muri sono impreziositi da resti di affreschi del ‘400 e, sull’altare, si trova una scultura della Madonna col bambino, anch’essa risalente al XV secolo.

una secolo che si distingue per il suo stile semplice ma al contempo raffinato. La facciata con un arco e una campana posta sopra l’ingresso fa da introduzione all’interno della chiesa su cui troneggia una cupola appuntita. I muri sono impreziositi da resti di affreschi del ‘400 e, sull’altare, si trova una scultura della Madonna col bambino, anch’essa risalente al XV secolo. La Batana: tra le cose da vedere assolutamente a Fazana c’è la Batana, un’imbarcazione tipica di questo luogo utilizzata per generazioni e generazioni dai pescatori dell’Istria e della Dalmazia. La barca, con una lunghezza che va dai quattro ai cinque metri e mezzo, aveva vele triangolari su un albero maestro. Queste vele erano il dettaglio che rendeva l’imbarcazione unica nel suo genere poiché riportavano i segni distintivi di ogni famiglia e servivano per riconoscere le imbarcazioni in mare. Oggi sono ancora molte le famiglie che possiedono una batana e, durante l’estate, vengono organizzate regate e sfide per mantenere viva la tradizione.

Godersi le spiagge di Fazana

Fazana è una meta top per chiunque ami il mare, grazie alle tante spiagge che la costellano e che si affacciano su acque meravigliosamente limpide e cristalline. Una delle più rinomate è senza dubbio la Fazana Sjever, che si affaccia sul meraviglioso Parco nazionale di Brioni. Qui puoi trovare qualsiasi tipo di comfort: dal noleggio di lettini e ombrelloni a ristoranti di pesce vista mare. Questo luogo è perfetto per famiglie e amanti degli sport acquatici che potranno cimentarsi in attività come kayak, paddleboard e snorkeling, per esplorare i fondali pullulanti di vita marina. Se alle spiagge più rinomate preferisci la tranquillità e l’intimità delle spiagge meno gettonate, non ti preoccupare: Fazana è piena di piccole calli e spiagge dove rilassarti cullato solo dal ritmo delle onde del mare. Se cerchi bene puoi trovare veri angoli di paradiso dove il contatto con la natura è totale.

Una passeggiata al porto di Fazana

Dopo la passeggiata nel centro storico e un tuffo nelle acque cristalline delle spiagge di Fazana, è il momento di godersi una splendida passeggiata nel suo porto. Se in questo borgo il tempo sembra scorrere piano, nel suo porto il tempo scorre ancora più lentamente. Passeggia lungo la riva, magari con un cono gelato in mano e, osserva il dolce ondeggiare delle barche e il su e giù dei pescatori che rientrano dal mare con le reti piene di pesce fresco.

Oltre a una suggestiva passeggiata, il porto è anche il punto di partenza per le escursioni verso l’arcipelago delle Brioni, un gruppo di isole che affascinano per la bellezza sconfinata che le rende uno dei luoghi più suggestivi della Croazia. Basta un piccolo tragitto per ritrovarti immerso in un paesaggio mozzafiato e incontaminato con spiagge, sentieri e siti d’interesse storico che raccontano storie di epoche lontane.

In sintesi, Fazana è molto di più di un piccolo villaggio di pescatori: è un luogo dove tradizione e natura s’incontrano e dove perdersi tra le sue stradine acciottolate è il miglior modo per assaporare appieno l’atmosfera lenta e rilassante di questo posto. Un centro storico che racconta storie millenarie, spiagge dal mare cristallino e turchese e un porto vivace dove prendersi del tempo per allenare lo sguardo. Qualsiasi sia il tuo obiettivo per questo viaggio, questa perla dell’Istria saprà conquistarti con il suo fascino senza tempo e regalarti momenti indimenticabili che ti ricorderanno quanto sia importante rallentare e godersi le piccole cose belle della vita.