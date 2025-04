Calle Estafeta: la strada più iconica di Pamplona

Una via che ha saputo stregare Hemingway e che, ancora oggi, è il simbolo indiscusso di Pamplona. Qualcosa da vedere assolutamente, in ogni periodo dell'anno.

Fonte: iStock Calle Estafeta in un momento di tranquillità

Ogni città ha la sua via di riferimento: New York ha la 5th Avenue, Berlino ha Unter den Linden e Madrid ha la Gran Via. Giusto per restare in Spagna, vale la pena di citare Calle Estafeta – chiamata da tutti semplicemente La Estafeta – la via principale di Pamplona, in Navarra. La città è conosciuta soprattutto per le tradizioni che, a luglio di ogni anno, vedono protagonisti Los Sanfermines. Già molto celebre ai tempi in cui Ernest Hemingway passava del tempo in questa parte di Spagna, vale la pena di raccontare la Estafeta e, soprattutto, di andare a conoscerla.

Perché si chiama Calle Estafeta?

Il nome di questa famosa via di Pamplona ci porta dritti a considerare la parola francese “estafette“, usata in passato per indicare i corrieri a cavallo che trasportavano messaggi ufficiali. I postini dei secoli scorsi. Anticamente, infatti, questa via faceva parte del percorso postale che collegava Pamplona ad altre città, come cui Madrid e Bayonne, al di là dei Pirenei.

Fonte: iStock

Caratteristiche di Calle Estafeta: una strada come nessun’altra al mondo

Breve ma densa di significato: potremmo descrivere così Calle La Estafeta, una delle meraviglie di vedere durante un viaggio a Pamplona. Questa strada curvilinea è diventata un simbolo della città, grazie alla sua centralità durante il celebre Encierro, la corsa dei tori che anima Pamplona ogni estate. La Estafeta è molto più di un percorso da seguire per portare i tori verso l’arena: è un concentrato di storia, tradizione, vita quotidiana e cultura, sia basca che della Navarra, concentrate in poche centinaia di metri.

Lunga soli trecento metri e larga al massimo nove, questa strada inizia con una curva molto pronunciata, caratteristica che ha resto La Estefeta unica. Si tratta della Curva della Mercaderes, porzione di strada che si forma dove la Estafeta tocca Calle Santo Domingo. Questa parte di strada è famigerata perché risulta essere uno dei punti più difficili nonché pericolosi dell’Encierro.

Una volta fatta la curva, la Estafeta prosegue diritta fino a raggiungere una leggera pendenza che, di norma, si fa sentire molto sulle gambe di chi sta correndo per l’Encierro. Quando si passeggia, non si nota nemmeno. Proseguendo, la Estafeta si apre leggermente, curvando di nuovo ma in modo più dolce, e culmina con l’arrivo nell’arena dove vengono raccolti i tori.

Fonte: iStock

I balconi lungo la Estafeta

Un elemento peculiare, molto bello da osservare ma anche molto “in vista” – è proprio il caso di dirlo – durante l’Encierro, è costituito dai balconi di Calle Estafeta. Si tratta dei balconi più ambiti di tutta Pamplona, nonché un esempio della bellissima architettura che potrai trovare nel centro città.

Se visiterai Pamplona in occasione della festa di San Fermin, sappi che l’unico modo per assistere a l’Encierro lungo la Estafeta è proprio affacciandosi a uno dei balconi che guardano questa strada. Alcuni di essi appartengono, ora, a degli appartamenti a uso turistico e si dice che la lista d’attesa per accedervi, e rendere uno di quegli appartamenti la propria casa di vacanza a Pamplona, sia di oltre due anni.

Se, invece, visiterai Pamplona in qualsiasi altro periodo dell’anno, ricordati di passeggiare lungo la Estafeta guardando spesso verso l’alto. Solo così potrai ammirare la bellezza senza tempo di quei balconi e dei palazzi che li custodiscono gelosamente.

Fonte: iStock

Bontà lungo la Estafeta

Ovviamente, non ci sono solo l’Encierro e la bellezza architettonica ad attirare viaggiatori lungo questa via di Pamplona. Uno dei motivi principali per fare un giro da quelle parti durante il tuo viaggio in Spagna è, senza dubbio, l’enorme quantità di bontà che potrai assaggiare.

Lungo i suoi marciapiedi si susseguono tapas bar, ristoranti, botteghe artigiane e osterie per tutti i gusti e ogni livello di budget. Pamplana – è vero – si trova in Navarra ma è Basca, a livello di origine. Questo la mette al centro della scena gastronomica legata alle degustazioni di pinxtos di alta qualità. Quelli che potrai gustare qui sono tra i migliori della Navarra. Potrai accompagnarli con un buon vino rosso della Rioja o un calice di sidro locale.

Un luogo imperdibile, giusto per provare l’atmosfera e le bontà di Calle Estafeta, è il Bodegón Sarría, una vera e propria istituzione gastronomica amata sia dagli abitanti di Pamplona stessa che dai visitatori. Questo locale è conosciuto soprattutto per la leggendaria Zapatilla. Si tratta di qualcosa che è molto più di una tapa o di un pinxo.

La Zapatilla è un panino gigante farcito con abbondante Jamon iberico e formaggio fuso, croccante fuori e morbido dentro. La Zapatilla, nata quasi per caso come uno spuntino un po’ sostanzioso, è diventata nel tempo una vera icona di Pamplona e, soprattutto, un simbolo di Calle Estafeta, così tanto da essere considerata un’esperienza iconica per chi vuole assaporare la vera anima di Pamplona.

Al Bodegón Sarría si respira un’atmosfera molto genuina: niente fronzoli, solo buon cibo e ottimo vino. Questo luogo è, al pari di molti monumenti, un qualcosa da considerare per rendere unico il tuo viaggio a Pamplona.

L’elemento umano lungo Calle Estafeta

Una delle cose che più rendono unico un viaggio è il contatto con l’elemento umano proprio del luogo in cui ci troviamo. Pamplona è una città che ama farsi vivere all’esterno, non importa quali siano le condizioni climatiche di un viaggio da quelle parti.

Pamplona è uno di quei luoghi in cui troverai sempre gente in giro e Calle Estafeta è uno dei luoghi che, molto meglio di altri, sa fare da punto di riferimento, in primis, per gli abitanti della città stessa.

Passeggiando lungo la Estafeta si percepisce un’aria autentica, un misto tra la calma del quartiere storico e l’energia giovane e vibrante di una città universitaria. Qui troverai graffiti e street art pronti a mescolarsi alle insegne tradizionali – tutte riportanti il tradizionale font della lingua basca -e a vetrine pronte a mostrare tutte le caratteristiche di una città come Pamplona.

Passeggiando lungo questa iconica via, ritroverai l’atmosfera resa celebre grazie agli scritti di Ernest Hemingway, che immortalò Pamplona e i suoi festeggiamenti nel romanzo The Sun Also Rises (tradotto in italiano con il titolo di Fiesta – Il sole sorgerà ancora). Il Bar Iruña, frequentato dallo stesso Hemingway, si trova a pochi passi da Calle Estafeta, in Plaza del Castillo, e conserva ancora il fascino dell’epoca in cui lo scrittore sedeva lì a bere un vermut osservando la città. Lo scrittore americano traeva molta ispirazione dalle sue passeggiate tra Calle Estafeta e Plaza del Castillo. Sarà così anche per te?