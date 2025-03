Plaza del Castillo a Pamplona: molto più che il centro della città

Fonte: iStock Plaza del Castillo a Pamplona

Molto più di una semplice piazza, per quanto semplice possa essere in una città poliedrica come Pamplona. Plaza del Castillo è luogo di incontro, è un posto che racconta storia ed è anche un punto importante delle celebrazioni per San Firmino, momento in cui la città si riempie di gente vestita di bianco, con i fazzoletti al collo. Molto amata da Ernest Hemingway, che era solito frequentare più di un posto su di essa affacciato, Plaza del Castillo è oggi uno di quei luoghi che non possono di certo mancare nella lista dei “to do” di ogni viaggiatore che vuole conoscere Pamplona a fondo.

La storia di Plaza del Castillo di Pamplona

Come ben ricorda il suo nome, Plaza del Castillo si chiama così perché, un tempo, lì si trovava la fortezza che difendeva Pamplona. Già nel tardo Medioevo, però, figura sulle mappe della città già come piazza, sintomo che il centro del potere politico e militare si era spostato da un’altra parte.

Quello fu il periodo in cui Plaza del Castillo divenne il luogo di giochi e tornei di ogni genere: divenne, infatti, il terreno ludico della città. Subì, nei secoli, molte trasformazioni e iniziò ad assumere la forma che vediamo ora all’inizio del 1700, arricchendosi di palazzi e monumenti. A inizio del XX Secolo vennero effettuati gli ultimi lavori di riqualificazione davvero impattanti e la piazza assunse l’immagine che possiamo ammirare anche ora. La Fontana dell’abbondanza, che ora è protagonista della piazza, venne aggiunta nel 1910.

Ernest Hemingway e Plaza del Castillo

È quasi automatico parlare di Pamplona e pensare a Ernest Hemingway, al suo periodo di vita in città e a un suo romanzo che vale la pena di portare con te nello zaino per quando andrai in giro a scoprire le bellezze di Pamplona. Di tratta di “Fiesta!”, romanzo del 1926 che racconta molto della Pamplona del tempo.

Hemingway era solito frequentare Plaza del Castillo per via di due locali storici che vi si affacciano ancora oggi: si tratta del Café Iruña e del Bar Txoko, luoghi perfetti ancora oggi per tapas e aperitivi.

Fonte: iStock

Il punto di incontro di tutta Pamplona

Se ti trovassi a Pamplona e dovessi dare appuntamento a qualcuno, il luogo ideale sarebbe proprio Plaza del Castillo. Impossibile non trovarla e, soprattutto, impossibile non trovare qualcosa da fare in questa parte di città.

Uno dei simboli della piazza è il patio che non mancherai di riconoscere al primo sguardo: si tratta di un elemento architettonico molto caro e sempre presente in tutte le città spagnole con tanta storia da raccontare. Benché quello di Plaza del Castillo sia moderno, l’origine di questa struttura risale al XVI Secolo.

Oltre ai luoghi amati da Hemingway, qui avrai l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda caffè e ristoranti dove gustare le specialità della Navarra o dove, in tutta tranquilliità, bere un caffè. Nei periodi festivi, la piazza si trasforma spesso in un palcoscenico per eventi culturali.

In un luogo così, infine, non mancano mai mercatini legati al mondo dell’artigianato, dove comprare souvernir che sappiano farsi voler bene al primo sguardo. Così come tutta questa piazza, così accogliente e piena di fascino e pronta a diventare uno dei ricordi più belli del tuo viaggio in Spagna.