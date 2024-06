Dove alloggiare a Berna: guida ai quartieri migliori

Fonte: iStock Berna illuminata al tramonto

Hai scelto Berna come meta per il tuo viaggio, hai pensato all’itinerario e organizzato tutti gli spostamenti. Ora, manca solo un dettaglio: scegliere l’alloggio. Innanzitutto, Berna, la pittoresca capitale della Svizzera, è una città dal fascino medievale il cui centro storico è stato riconosciuto come Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1983 e si sviluppa su una penisola circondata dalle acque del fiume Aare, che lo separa dalle aree più moderne della città. Per tutti questi motivi, è proprio il centro storico a essere la zona più gettonata quando i visitatori devono scegliere dove dormire a Berna. Tuttavia, la capitale è organizzata in vari quartieri – ognuno con le proprie peculiarità – che si presentano come una valida alternativa al centro, sia per risparmiare sia per poter immergersi nel vivo dello stile di vita dei locals. Ecco la nostra guida sui migliori quartieri dove dormire a Berna per un’esperienza di viaggio indimenticabile.

Dove dormire a Berna: i quartieri

Dall’elegante Centro Storico (Altstadt), al raffinato quartiere culturale di Kirchenfeld, passando per il cosmopolita Breitenrain-Lorraine e l’universitario Länggasse-Felsenau, ogni area mostra un volto diverso della capitale svizzera. Scopriamoli insieme, uno per uno.

Altstadt: il delizioso Centro Storico dall’anima medievale

Cuore pulsante della capitale svizzera, l’Altstadt (Città Vecchia) è una delle zone più affascinanti dove soggiornare, ma anche la più gettonata, motivo per cui è questa l’area della città in cui si concentrano la maggior parte delle soluzioni alberghiere. Il quartiere, con le sue deliziose stradine acciottolate, fontane decorate, imponenti edifici storici e portici risalenti al XV secolo, vanta una forte concentrazione di attrazioni e luoghi di interesse tra cui:

La Torre dell’Orologio (Zytglogge) , simbolo della città che attrae, ogni anno, visitatori da tutto il mondo rapiti dal fascino dell’antico meccanismo astronomico che ne permette il funzionamento.

La Cattedrale di Berna (Berner Münster) , con la sua torre campanaria che è possibile risalire per accedere alle meraviglie di una vista panoramica sulla città e sulle creste della Alpi che la circondano.

Il Parco degli Orsi , situato lungo le rive del fiume Aar, un luogo che affascina grandi e piccini che possono vedere da vicino questi splendidi animali passeggiando nel verde della natura.

Il Centro Storico è attraversato da Spittalgasse, la strada più importante della città costellata di negozi, esercizi, ristoranti e pub che rendono l’Altstadt il quartiere migliore dove dormire a Berna per tutti quelli che amano avere tutto a portata di mano e vivere un’esperienza di viaggio nel massimo comfort possibile. Attenzione però che, essendo questa la zona più centrale della città, è anche quella più turistica e, di conseguenza, più costosa.

Kirchenfeld: eleganza in ogni angolo

Ogni città ha il proprio quartiere elegante; South Kensington a Londra, L’île de la cité a Parigi e così anche Berna ha il suo: Kirchenfeld. Il quartiere dei musei, delle ambasciate, dei grandi viali alberati costeggiati da splendidi edifici neoclassici che trasudano raffinatezza ed eleganza da ogni singolo mattone. Questo quartiere è la scelta perfetta per chi ama circondarsi di cose belle e per chi, ai quartieri della movida, predilige quelli residenziali di carattere tranquillo e rilassato. In questa zona l’offerta di hotel e alloggi è leggermente inferiore al centro, tuttavia gli alberghi che dominano questo quartiere sono di standard elevato con prezzi che non si discostano troppo da quelli degli hotel dell’Altstadt. Kirchenfeld è anche considerato il quartiere della cultura grazie alla presenza di vari musei tra cui:

Bernisches Historisches Museum: il Museo Storico di Berna che ospita un’ampia collezione di reperti storici, dalla preistoria alla storia contemporanea della Svizzera.

Kunstmuseum: il Museo delle Belle Arti, uno dei più celebri musei d’arte della Svizzera.

Centro Paul Klee: progettato da Renzo Piano e dedicato alla vita e alle opere dell’artista Paul Klee.

Breitenrain-Lorraine: il lato vivace e multiculturale di Berna

Se sei una persona che ama i quartieri vivaci, multiculturali e che pullulano di locali trendy e negozietti hipster, allora, per rispondere alla domanda su dove alloggiare a Berna, c’è solo una risposta: nel quartiere di Breitenrain-Lorraine. Situato a nord della città è collegato al Centro Storico da un ponte ma offre un carattere e uno stile completamente diverso rispetto a quello regale dell’Altstadt. Proprio per la sua anima vivace e briosa, è il quartiere più gettonato dai giovani che cercano divertimento e che vogliono scoprire Berna anche attraverso la sua vita notturna, il quartiere è anche famoso per i numerosi eventi durante tutto l’anno. Un consiglio: se vuoi risparmiare nel scegliere il tuo alloggio a Berna ma non vuoi rinunciare alla comodità del centro, opta per una sistemazione più interna al quartiere di Breitenrain-Lorraine e più distante dalle sponde del fiume, in questo modo ti allontanerai dai prezzi del centro a favore di alloggi più economici. In questa zona puoi trovare:

Il Rosengarten : uno dei parchi più belli di Berna , con una vista spettacolare sulla città.

Il mercato settimanale di Breitenrainplatz , dove potrai trovare prodotti freschi e artigianali.

Länggasse-Felsenau: il quartiere universitario

Fonte: iStock

Il quartiere di Länggasse-Felsenau è il cuore del mondo accademico di Berna la cui università, infatti, vede la maggior parte dei suoi edifici concentrati attorno Länggass street. Proprio per la presenza dell’Università e della sua comunità di studenti, questo quartiere gode di un’atmosfera vibrante, giovanile e internazionale. Troverai quindi numerosi bar, caffetterie e ristoranti con prezzi più accessibili rispetto ad altre zone della capitale, proprio per agevolare gli studenti rispondendo alle loro esigenze economiche. Soggiornare in questo quartiere è l’ideale sia per la sua posizione strategica adiacente alla stazione ferroviaria e a pochi minuti a piedi dal Centro Storico di Berna, sia per chi vuole optare per sistemazioni più economiche proprio perché è in questo quartiere che si trova un’ampia offerta di ostelli e bed&breakfast.

Con questa piccola guida dei quartieri migliori dove dormire a Berna hai una panoramica completa delle zone della città e delle loro caratteristiche. Nel scegliere il tuo soggiorno nella capitale svizzera considera il tipo di esperienza di viaggio che vorresti vivere. Che tu preferisca la storia e l’architettura del Centro Storico, l’eleganza di Kirchenfeld, l’atmosfera hipster e trendy di Breitenrain-Lorraine o l’anima universitaria di Länggasse-Felsenau, Berna ha la soluzione giusta per soddisfare qualsiasi tua esigenza di viaggio. Ora non ti resta che partire e scoprire questa splendida città.