Tra spiagge dorate, tramonti tropicali, mare cristallino e città che brillano al sole, ecco dove vivere un Natale 2025 lontano dal freddo e immerso nella luce

iStock Manuel Antonio, Costa Rica

Quando in Italia si accendono le luci natalizie e le temperature si abbassano, per molti cresce il desiderio di partire verso destinazioni dove il sole scalda ancora la pelle.

Per chi sogna di trascorrere il Natale 2025 al caldo, ci sono tante mete ideali, tra mare, natura e cultura. Dalle isole più autentiche d’Europa ai paradisi tropicali d’oltreoceano. Ecco 5 destinazioni perfette per un Natale sotto il sole.

Isole Canarie: dove il sole c’è tutto l’anno

Le Isole Canarie sono una delle scelte migliori per chi cerca il caldo a dicembre senza allontanarsi troppo. Tenerife e Gran Canaria offrono spiagge dorate, escursioni sui vulcani e una vivace atmosfera natalizia tra mercatini e feste locali.

Chi desidera un’esperienza più autentica può spingersi oltre e visitare le isole minori come La Palma, La Gomera o El Hierro, meno turistiche e perfette per escursioni nella natura, trekking panoramici e panorami mozzafiato sul mare.

Le temperature a dicembre oscillano tra i 19 e i 24 gradi, perfette per godersi un pranzo di Natale in riva all’oceano.

Oman: tra deserto, mare e cultura araba

L’Oman è una destinazione sorprendente, dove al posto dell’inverno europeo ci sono giornate miti e soleggiate. A dicembre, le temperature si aggirano intorno ai 27 gradi, ideali per scoprire Muscat, con i suoi souq profumati e la grande moschea del Sultano Qaboos.

Da non perdere un tour nel deserto di Wahiba Sands, dove trascorrere una notte sotto le stelle, oppure un soggiorno sulle coste di Salalah, dove il mare è cristallino e il ritmo di vita è più lento. È una meta perfetta per chi cerca autenticità e avventura durante un viaggio di Natale al caldo.

iStock

Thailandia: Natale rilassante sulle spiagge tropicali

Il Natale in Thailandia è sinonimo di spiagge bianche, acque turchesi e tramonti spettacolari. Phuket e Krabi offrono resort di ogni tipo, ma chi preferisce luoghi più tranquilli può optare per Koh Lanta o Koh Phangan.

Oltre al mare, vale la pena visitare Bangkok, una delle capitali più affascinanti d’Asia, o il nord del Paese, con Chiang Mai e i suoi templi. Il clima a Natale è perfetto: asciutto, soleggiato e con temperature intorno ai 30 gradi.

iStock

Costa Rica: spiagge e natura selvaggia

Per chi desidera vivere un Natale immerso nella natura, la Costa Rica è un sogno. A dicembre inizia la stagione secca, il periodo migliore per visitarla. Tra foreste pluviali, vulcani e spiagge selvagge, si può fare surf a Tamarindo, ammirare la biodiversità del Parco Nazionale Manuel Antonio o rilassarsi alle sorgenti termali di Arenal.

È una meta ideale per famiglie e coppie che vogliono alternare relax e avventura in un Paese verde e sostenibile.

Zanzibar: mare turchese e cultura swahili

Zanzibar regala un Natale dal sapore esotico, con temperature che variano tra i 25 e i 30 gradi e spiagge che sembrano dipinte. Le località di Nungwi e Paje sono perfette per il mare e gli sport acquatici, mentre Stone Town conquista con i suoi vicoli profumati di spezie e la sua storia frutto di una fusione di culture.

Un mix unico di relax, cultura e natura che rende Zanzibar una delle mete più affascinanti per chi sogna un Natale 2025 al caldo.