La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock I paesaggi mozzafiato a Torres del Paine, Patagonia

Febbraio può anche essere il mese più corto dell’anno, ma questo non significa che debba passare in sordina! Anzi, è proprio il momento ideale per concedersi una pausa e cambiare scenario, soprattutto quando l’inverno inizia a farsi sentire.

Le migliori destinazioni da visitare a febbraio 2026 riescono a scuotere la routine e a regalare nuove prospettive, che si tratti di esplorare città ricche di storia e creatività, di assistere a fenomeni naturali e astronomici unici o di lasciarsi ispirare da paesaggi e atmosfere dal fascino senza tempo.

Egitto, per assistere al miracolo del sole di Abu Simbel

A febbraio, l’Egitto offre temperature miti e piacevoli, ideali per esplorare siti archeologici e città storiche senza l’afa dei mesi estivi. Proprio in questo periodo, ad Abu Simbel, si rinnova uno degli spettacoli più affascinanti dell’antichità: il cosiddetto “miracolo del sole”, quando all’alba i raggi solari penetrano nel tempio di Ramses II illuminando perfettamente le statue del faraone e delle divinità. Questo evento si verifica solo due volte l’anno, ossia a febbraio e ottobre.

Oltre ad Abu Simbel, un itinerario di almeno 8-10 giorni permette di combinare Il Cairo, con le piramidi di Giza e il nuovo Grand Egyptian Museum, una crociera sul Nilo tra Luxor e Assuan e, per chi desidera concludere in relax, qualche giorno sul Mar Rosso.

iStock

Patagonia, un’avventura tra ghiacciai e torri di roccia

Se cercate un’avventura indimenticabile da vivere a febbraio, fate un biglietto per la Patagonia nella sua parte cilena. Qui, potrete visitare il Parco Nazionale Torres del Paine dedicando un’intera giornata al trekking che vi condurrà al Mirador Las Torres. Oltre a questa escursione famosa, vale la pena visitare il ghiacciaio Grey, ammirare le cascate e partire alla scoperta della fauna locale: puma, guanaco e condor sono tra gli incontri più emozionanti!

Questo è il mese ideale dal punto di vista climatico perché troverete mattine fresche, pomeriggi soleggiati e pochissimo vento. D’altronde è estate in Cile!

Ibiza, per scoprire l’isola lontano dal caos estivo

In questo periodo, Ibiza mostra un volto diverso dalla frenesia estiva. Febbraio è quindi il momento migliore per vivere l’isola come la conoscono i locali. I mandorli sono in fiore, colorando il paesaggio di rosa e bianco, mentre i bar sulla spiaggia e i caffè sono immersi in un’atmosfera rilassata e accogliente.

Per chi cerca un’esperienza più tranquilla, il nord dell’isola, dal carattere bohemien, è il luogo ideale per scoprire la Ibiza più autentica. Tra le attività più originali ci sono passeggiate a cavallo, trekking su montagne isolate e camminate sulle spiagge più belle e segrete.

Madeira, tra natura e tradizione

Un’altra isola da considerare è sicuramente Madeira. Immersa nell’Atlantico, più vicina al Marocco che alla madrepatria portoghese, offre le migliori temperature d’Europa in questo periodo.

L’inverno mite rende perfette le passeggiate lungo le levadas, i vecchi canali di irrigazione che attraversano l’isola, o un momento di relax con una poncha, il tradizionale cocktail a base di distillato di canna da zucchero, godendo della vista sull’oceano. Madeira offre anche tante attività all’aperto, dal trail running al mountain biking, fino al canyoning. A febbraio, inoltre, prende il via anche il Carnevale, con due settimane di sfilate, feste e, naturalmente, costumi spettacolari: un’esperienza imperdibile per chi visita l’isola in questo periodo!

iStock

Budapest, esperienze culturali e di benessere

Visitare Budapest in inverno è come entrare in una fiaba! Tra bagni rilassanti nelle storiche terme cittadine e pause in accoglienti caffè, fino a guardare la neve cadere sul Danubio, la capitale ungherese sprigiona un fascino romantico unico nei mesi più freddi.

Non mancano le attività al coperto: potrete visitare l’Opera, esplorare i caratteristici ruin bar, scoprire la Galleria Nazionale Ungherese o ammirare la maestosa Basilica di Santo Stefano. Per godervi appieno la città, è indispensabile portare abbigliamento caldo e accessori invernali come cappello, sciarpa, guanti e stivali, ma non dimenticate anche il costume da bagno se volete immergervi nelle celebri terme di Budapest!