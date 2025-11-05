Dalle spiagge baciate dal sole ai villaggi incantati sotto la neve, dicembre è il mese perfetto per sognare e partire, ecco le migliori destinazioni da raggiungere

iStock Fare le vacanze di dicembre al sole a Zanzibar

Dicembre è il mese in cui il mondo si divide: ci sono viaggiatori che cercano il calore del sole e chi sogna la magia del freddo. Indipendentemente della temperatura ci sono tantissime mete perfette per approfittare dei ponti delle feste natalizie e di tutto il mese. Ecco dove andare in vacanza a Dicembre godendosi il sole e il mare, oppure le destinazioni più fredde a nord.

Indice Dubai

Zanzibar

Oman

Rovaniemi

Ilulissat

Dubai

Questo è il periodo perfetto per scoprire Dubai: clima ideale, eventi spettacolari e zero afa. Tra mercatini di Natale (sì, ci sono anche qui!) super chic, il Burj Khalifa illuminato e una giornata tra dune e mare, vivrai un contrasto sorprendente. Non perdere un brunch vista skyline o un tuffo nella spiaggia di JBR.

Il clima rende Dubai una delle mete calde top per dicembre; durante il soggiorno potrete passeggiare lungo la Marina, rilassarvi sulla spiaggia di JBR e vivere la magia delle feste tra eventi, spettacoli e il celebre Capodanno ai piedi del Burj Khalifa, quando il cielo esplode di fuochi d’artificio. Durante questo periodo riapre anche il Dubai Miracle Garden, un giardino di milioni di fiori nel cuore del deserto, un vero sogno a colori.

Zanzibar

Sabbia bianca, mare turchese e tramonti che sembrano dipinti. A dicembre Zanzibar è al suo massimo splendore, con giornate calde e perfette per lo snorkeling o un’escursione a Stone Town. Ideale per chi vuole chiudere l’anno con un mojito in mano e i piedi nell’oceano. Durante le feste, i resort organizzano party in spiaggia e cene sotto le stelle: il luogo perfetto per brindare al nuovo anno con i piedi nella sabbia e il rumore dell’oceano in sottofondo.

Oman

Se volete un viaggio al caldo ma diverso dai soliti tropici, l’Oman vi sorprenderà. Dicembre è il mese perfetto per esplorarlo: temperature miti, cieli limpidi e panorami che alternano deserto, montagna e mare. A Muscat potrete perdervi nei souk profumati di incenso, visitare la splendida Moschea del Sultano Qaboos e ammirare il tramonto sul lungomare di Muttrah. Poi partite verso il deserto di Wahiba Sands: un mare di dune dorate dove dormire sotto le stelle in un campo beduino. Non perdete il Jebel Shams, il “Grand Canyon d’Arabia”, o le oasi di Wadi Shab, dove tuffarvi in piscine naturali circondate da palme.

Getty Images

Rovaniemi

Se per voi dicembre è sinonimo di neve, luci e magia, Rovaniemi in Lapponia è la meta perfetta dove il Natale prende vita davvero. Potrete incontrare Babbo Natale nella sua casa ufficiale, attraversare il Circolo Polare Artico e spedire cartoline direttamente dal suo ufficio postale. Durante il mese festivo, Rovaniemi è un mondo incantato: fate un giro con le renne o gli husky, esplorate le foreste in motoslitta e, con un pizzico di fortuna, lasciatevi incantare dall’aurora boreale che danza nel cielo artico. Le giornate sono brevi, ma il buio si riempie di magia: la luce si riflette sulla neve e regala un’atmosfera che sembra uscita da una fiaba.

iStock

Ilulissat

Per chi sogna un’avventura più estrema e autentica, Ilulissat, sulla costa ovest della Groenlandia, è un’esperienza che non si dimentica. Il nome significa “gli iceberg” e vi basterà affacciarvi sul suo fiordo, Patrimonio UNESCO, per capire perché. Immensi blocchi di ghiaccio si muovono lentamente nel mare artico, creando uno spettacolo naturale unico.