Viaggio in Germania: scoprire Darmstadt, dove cultura e arte sono di casa

Fonte: iStock Le bellezze di Mathildenhöhe a Darmstadt

Darmstadt non è la prima città alla quale si pensa quando si immagina di organizzare un viaggio in Germania. Fa sicuramente parte di quel gruppo di luoghi che potremmo definire delle “piacevoli sorprese” al di fuori dei sentieri più battuti e dei luoghi più conosciuti. Non distante da Francoforte, Darmstadt è facile da raggiungere e da apprezzare. Conosciuta dagli appassionati d’arte per essere la culla dello Jungendstil, c’è molto da fare e vedere e Darmstadt. Ecco qualche suggerimento per il tuo prossimo viaggio in Germania.

Dove si trova Darmstadt e come raggiungerla

Ci sono circa 30 chilometri di distanza tra Darmstadt e il centro di Francoforte sul Meno. Un po’ meno tra Darmstadt è l’aeroporto di Francoforte, uno degli hub aerei più importanti d’Europa. Va da sé quanto sia facile raggiungere, in volo, l’Assia, il Land tedesco in cui si trovano entrambe queste città. Dall’aeroporto, si può arrivare a Darmstadt nei seguenti modi:

Il mezzo pubblico più comodo per raggiungere Darmstadt dall’aeroporto di Francoforte è il bus , che porta dritti in centro in poco più di 50 minuti di viaggio.

, che porta dritti in centro in poco più di 50 minuti di viaggio. Se si noleggia un’auto , invece, il viaggio si riduce a circa mezz’ora.

, invece, il viaggio si riduce a circa mezz’ora. Impiegherete, ovviamente, lo stesso tempo con un taxi o un trasferimento privato.

Fonte: iStock

Mathildenhöhe: nel cuore del simbolo di Darmstadt

Ogni città ha i suoi quartieri identitari, quelli che la rappresentano agli occhi di chi non la conosce ancora. Nel caso di Darmstadt, questo quartiere si chiama Mathildenhöhe. Si tratta di un’area che si è sviluppata a partire dal 1899, momento in cui il Duca d’Assia decise di voler creare un quartiere per gli artisti. Mathildenhöhe stata riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2021 per la sua importanza storica e artistica.

Questo quartiere è un vero gioiello dello Jugendstil ed è un luogo perfetto per una passeggiata. Tra le cose da vedere, c’è sicuramente la Torre del Matrimonio (Hochzeitsturm), simbolo di Darmstadt, e diverse case d’arte costruite all’inizio del XX secolo da artisti e architetti dell’epoca. Alcuni esempi sono edifici unici come la Olbrich Haus e la Cappella Russa. Oltre a questo, in quest’area di Darmstadt si trova anche lo Jungendstil Museum.

Waldspirale: il tocco di Hundertwasser a Darmstadt

Quando si parla di Hundertwasser si pensa subito – a ragione – a Vienna ma anche Darmstadt ha qualcosa da dire a riguardo. Waldspirale è il nome di un complesso residenziale che l’artista Friedensreich Hundertwasser ha progettato e fatto costruire in città. Il tutto nasce nel 1990 e l’idea alla base della Waldspirale è quella di creare un edificio che abbia in sé l’idea di un bosco che possa avvolgere l’umanità. Questa costruzione contiene ora 150 appartamenti ed è provvista di un “green roof”, ovvero di un tetto dove sono state piantati e crescono arbusti e alberi. Come molti altri progetti di Hundertwasser, anche la Waldspirale è priva di angoli vivi.

Fonte: iStock

Residenzschloss Darmstadt: a contatto con la storia dell’Assia

L’Assia – Essen, in tedesco – è un Land che ha storia da vendere e lo si può ben capire visitando un altro dei gioielli da vedere a Darmstadt. Si tratta del Residenzschloss, il castello che fu dimora dei Duchi d’Assia e che oggi ospita il Darmstadt Museum.

Questo luogo racconta la storia della regione con una vasta collezione di opere d’arte e oggetti di vario genere. Situato nel cuore della città, il castello ha subito diverse trasformazioni architettoniche nel corso dei secoli. Ora mescola, in totale armonia, elementi rinascimentali, barocchi e neogotici.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, subì gravi danni ma venne successivamente restaurato. Oltre al museo, il castello ospita la biblioteca universitaria e alcune sale storiche aperte al pubblico, che permettono di scoprire la vita della nobiltà della regione attraverso arredi originali, dipinti e documenti d’epoca.

L’ingresso costa 6€ per un adulto e sono previste visite guidate, sia di gruppo che individuali. In quest’ultimo caso, vanno pianificate in anticipo.

Rosenhöhe: un parco degno di essere visitato

Sempre per restare in tema storico, Darmstadt vanta molte aree verdi ma ce n’è una che merita di essere inserita nella lista delle cose da fare e vedere assolutamente in città. Si tratta di Rosenhöhepark, polmone verde presente in città fin dal XIX Secolo.

Era, infatti, il 1810 quando l’allora Granduchessa dell’Assia chiese la progettazione di un vero e proprio giardino delle rose. L’area designata si trova, attualmente, proprio ai margini del quartiere di Mathildenhöhe, che dista circa 15 minuti a piedi dal parco.

Questo parto è attualmente un’area tutelata dalla Convenzione dell’Aia per la protezione del patrimonio culturale. Al suo interno, infatti, ci sono anche dei monumenti e delle strutture che hanno un forte valore storico-artistico. Un grande bombardamento del 1944 ha danneggiato seriamente l’originaria serra delle rose che, in parte, è stata anche demolita. Negli Anni ’70, la città ha recuperato ciò che si poteva salvare, ridonando tutta la bellezza che questo luogo ha sempre meritato.

Fonte: iStock

Hessisches Landesmuseum: tra arte e patrimonio UNESCO

Costa sempre 6€ l’ingresso all’Hessisches Landesmuseum, un luogo di cultura decisamente interessante. Questo museo ospita una ricca e variegata collezione che va dall’arte alla storia naturale. Al suo interno si possono ammirare opere d’arte di artisti come Pieter Brueghel il Vecchio, Arnold Böcklin e Lovis Corinth, oltre a sculture medievali.

Il museo è anche famoso per la sua straordinaria sezione di storia naturale, che comprende fossili provenienti dal sito UNESCO di Messel Pit, uno dei più importanti giacimenti fossili al mondo per la documentazione della vita preistorica.

Martinsviertel: un quartiere pieno di identità

Situato a nord del centro città, il Martinsviertel è uno dei quartieri più caratteristici di Darmstadt. Nato come area residenziale per artigiani e operai nel XIX secolo, oggi è un vivace quartiere colorato, un po’ bohemien e ricco di caffè, ristoranti e piccoli negozi. Apprezzato molto (e fotografato) per le sue stradine acciottolate e gli edifici storici, questo è un altro di quei luoghi che possono rendere speciale una visita a Darmstadt.

Questa è un’area che gli amanti della birra dovrebbero mettere sulla loro lista delle cose da fare e vedere a Darmistadt. Perché? Qui si trova la famosa birreria Löwenherz, un ottimo punto di riferimento per gli amanti di questa bevanda per chi vuole assaggiare i piatti della cucina tradizionale tedesca.

L’ambiente è accogliente e caratterizzato da arredi in legno, creando un’atmosfera calda e conviviale. Oltre a una vasta selezione di birre locali e internazionali, offre specialità tipiche dell’Assia, come qualcosa dal nome molto particolare: Handkäse mit Musik, ovvero formaggio marinato con cipolle e aceto.

Darmstadt e la letteratura: la Literaturhaus

Un luogo molto interessante da visitare a Darmstadt, soprattutto se amate la letteratura, è la Literaturhaus. Come dice il suo nome, questo luogo è una casa della letteratura in città. Qui, infatti, hanno trovato sede associazioni e ben otto istituzioni culturali legate al mondo della parola e dei libri. Per il 2025, il programma degli eventi è davvero fitto e molti appuntamenti saranno dedicati a Thomas Mann.

Al di là del programma, l’edificio che ospita al Literaturhaus è degno di nota perché, per moltissimo tempo, è stato la residenza ufficiale per i rappresentati degli Stati Uniti che si recavano in Germania.

Fonte: iStock

Cosa vedere appena fuori Darmstadt: qualche consiglio

La posizione di Darmstadt rende questa città tedesca perfetta per essere utilizzata come base per un viaggio più lungo, che possa permettere qualche gita fuori porta per ammirare le bellezze dell’Assia e di questa parte di Germania.

Un luogo davvero speciale da vedere è Burg Frankenstein, le rovine del vero castello della famiglia Frankenstein. Residenze in zona e fedele alleata dei governanti dell’Assia fin dal primo Medioevo, questa famiglia costruì il proprio castello nel XIII Secolo, in un punto da cui si apre una vista spettacolare. La leggenda vuole che Mary Shelley, in viaggio verso la Svizzera col marito, si fermò in quest’area per fare una sosta. Visitando le rovine, le rimase impresso il nome della famiglia. Quello fu il primo nome a cui pensò nello scrivere il suo celebre racconto. Burg Frankenstein si raggiunge facilmente in auto, dato che dista solo 15 chilometri da Darmstadt. Non è facile arrivare qui con i mezzi pubblici. La visita è gratuita e, in loco, si trovano anche un chiosco e un ristorante.

Altro luogo interessante per una gita fuori porta da Darmstadt è l’area dell’Odenwald. Si tratta di una zona montuosa, dove i profili dei rilievi sono dolci e pieni di boschi spettacolari. Tra le valli dell’Odenwald ci sono sia città che paesini graziosi. Tra quelli da non perdere possiamo citare Michelstadt, con il suo aspetto medievale, ed Erbach, luogo perfetto per rilassarsi alle terme.

L’Odenwald è anche rinomato per le sue leggende e castelli storici, come il Castello di Breuberg (Burg Brauberg). Quest’ultimo è una grande costruzione che fu usata sia come residenza che come forte di difesa, costruito in pietra rossa e con circa 800 anni di storia. Tra le mura e i bastioni di questa imponente costruzione si trova anche un ostello dove poter alloggiare.

Infine, tutta l’area attorno a Darmstadt è un vero e proprio paradiso per gli amanti della bicicletta, a prescindere dal tipo. In città, per esempio, si noleggiano ebike e bici tradizionali per permettere ai viaggiatori di spostarsi pedalando tra i vari quartieri. Oltre a questo, sono stati istituiti e sono opportunamente segnalati dei percorsi di scoperta di Darmstadt da seguire proprio in bicicletta, dal centro fino a raggiungere anche le aree più periferiche e fuori città. Gli immediati dintorni di Darmstadt sono luoghi verdi e sempre molto accoglienti e ben curati, dove le piste ciclabili sono di prim’ordine e ben tenute e dove è davvero piacevole poter pedalare in tutta tranquillità.