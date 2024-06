Castello di Vianden in un borgo da favola: cosa vedere e informazioni

Il magnifico Castello di Vianden in Lussemburgo nel borgo di Vianden ti attende in uno scenario da favola: la storia, le informazioni e cosa vedere

Fonte: iStock Castello di Vianden in Lussemburgo

Il Castello di Vianden si trova in una cornice da favola: siamo in Lussemburgo, precisamente a Vianden, in uno dei borghi più famosi in Europa. Se hai sempre sognato di visitare il Castello delle Principesse visto nelle grandi fiabe, Vianden ti porta in un luogo senza tempo, che non ha mai tradito la sua identità, immerso in un contesto lussureggiante. Monumento di spicco di Vianden, il Castello è uno dei più grandi (aggiungiamo maestosi) che tu possa mai visitare. Ti raccontiamo la sua storia, cosa vedere e cosa fare e tutte le informazioni utili per una visita indimenticabile.

La storia del Castello di Vianden

Fonte: iStock

A una prima occhiata, puoi osservare sin da subito le sue ottime condizioni: sono stati diversi gli interventi di restaurazione nel corso dei secoli per mantenere la sua bellezza. Le prime tracce della costruzione del Castello di Vianden risalgono al lontano IV secolo: all’epoca era un sito destinato alla guarnigione ufficiale dell’armata romana. Dal primo forte, poi, siamo giunti all’ampliamento avvenuto durante l’epoca carolingia. Ma ci sono voluti ulteriori secoli di storia per la realizzazione completa del castello che ammiriamo oggi, esattamente a partire dall’XI secolo. La sua costruzione è continuata nel corso dei secoli, con modifiche, ampliamenti e ulteriori apporti architettonici importanti.

Dallo stile romanico dell’XI secolo, siamo passati all’introduzione dello stile gotico, esattamente tra il XIII e il XIV secolo. Sono stati i Conti di Vianden a modificare ulteriormente l’aspetto del Castello, per poi passare nelle mani degli Orange-Nassau, che invece hanno introdotto le influenze rinascimentali, esattamente nel 1417. Quando è stata completata la costruzione? Ebbene, questo luogo è speciale proprio per questo motivo: da quel sito risalente al IV secolo, siamo giunti al XVII secolo. Millenni di storia che oggi puoi ammirare con i tuoi occhi, alla scoperta delle varie modifiche avvenute nel corso dei secoli. Oggi – anzi, esattamente nel 1977 – gli Orange-Nassau, dopo più di 500 anni, hanno ceduto il Castello di Vianden al Granducato. Nello stesso anno, è stato restaurato con lo scopo di preservare la sua bellezza e forma storica.

Come raggiungere il Castello di Vianden

Visitare il Lussemburgo è un’esperienza da non perdere. Vianden si trova esattamente al nord del Paese, precisamente nel distretto di Diekirch: ti trovi quasi al confine con la Germania. Come raggiungere il borgo e il Castello? Dalla capitale del Lussemburgo, impieghi qualche ora di treno (poco meno di tre, tra treno e bus). In alternativa, è possibile prendere il bus diretto per Vianden. Nei suoi dintorni c’è un parcheggio, il cui costo è di circa 4,00 euro, ma dipende dalle ore di sosta. Il modo più facile per raggiungere il Castello è in auto (dista 50 km dalla Città del Lussemburgo).

Cosa vedere al Castello di Vianden

Fonte: iStock

Città e Castello di Vianden sono stati inclusi nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO nel 2013. Al suo interno si trova un centro dedicato ai visitatori, che offre un approccio didattico al Castello: puoi immergerti totalmente nella sua storia, ripercorrendo le modifiche nel corso dei secoli, una sorta di “sentiero immersivo” attraverso la storia. Il progetto è stato curato da esperti storici, archeologici, architetti, con documenti storici.

Una volta arrivata a Vianden, non puoi non innamorarti della vista panoramica: il Castello si trova in una posizione privilegiata, a 310 metri dalla vallata sottostante. Sono due le strade che ti conducono al Castello: la prima include la possibilità di oltrepassare il ponte e di seguire la strada in salita. La seconda, invece, prevede l’arrivo al Castello in funivia, raggiungendo la stazione della Télésiege. Il tragitto dura pochi minuti, e la vista è mozzafiato.

Arrivata al Castello, accedi dall’ampia corte, dove puoi subito osservare la torre ottagonale: il secondo step è la visita alle sale, molte delle quali sono arredate. Da non perdere assolutamente la Sala dei Cavalieri, la Sala Bizantina, la Cappella, la Galleria Monumentale e il pozzo. Non manca un souvenir shop dove fare acquisti, per sé e per i cari a casa. Al di là delle sale finemente restaurate, rimarrai senza parole di fronte ai cortili interni ben curati, ai saloni decorati, con una collezione di arredi antichi e armi medioevali. Particolare menzione per la vista dalle finestre del Castello, che offrono uno spaccato sul borgo cittadino.

Non privarti di una visita nel grazioso e idilliaco borgo di Vianden: tra stradine e ciottoli, le sponde del fiume Sauer, la tranquillità e la pace del luogo, sono molteplici le cose da vedere. Nel tuo itinerario ti suggeriamo di inserire il Convento dei Padri Trinitari, la Chiesa dell’Ordine della Santa Trinità, il Museo del Giocattolo e, ovviamente, per gli appassionati di letteratura (e non), la splendida statua di Victor Hugo, proprio di fronte all’abitazione dove ha soggiornato per le vacanze, e che oggi ospita il museo.

Fonte: iStock

Il Castello di Vianden è aperto tutti i giorni, generalmente dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00, ed è chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Oggi è persino possibile festeggiare eventi e cerimonie al suo interno: le sale ospitano da 40 a 220 persone. Per visitarlo, non è necessaria la prenotazione. Aggiungiamo che, se viaggi con il tuo amico a quattro zampe al seguito, i cani sono ammessi nel cortile e nella caffetteria. Ulteriori date da prendere come riferimento:

dal 02/01 al 28/02 dalle 10:00 alle 16:00;

dall’1/03 al 31/03 dalle 10:00 alle 17:00;

dall’1/04 al 30/09 dalle 10:00 alle 17:00 18:00;

dall’1/10 al 31/10 dalle 10:00 alle 17:00;

dall’1/01 al 30 dicembre dalle 10:00 alle 16:00.

Per quanto riguarda il costo del biglietto, ecco come viene differenziato, tenendo presente che i costi non sono i medesimi durante la Festa Medievale:

Adulti : 10 euro;

: 10 euro; Studenti da 13 a 25 anni : 5 euro;

: 5 euro; Bambini da 6 a 12 anni: 2.50.

All’ingresso è possibile richiedere un’audioguida disponibile anche in italiano al costo di 2,00 euro. Per una visita guidata, è necessario contattare l’e-mail ufficiale del Castello di Vianden. Il costo del tour si somma al prezzo del biglietto, quindi devi considerare 85 euro in più (a persona). L’ingresso al Castello è gratuito con la Luxembourg Card, che ti permette di scoprire le numerose attrazioni in Lussemburgo. Non vedi l’ora di scoprire il Castello delle fiabe più bello d’Europa? Non ti rimane che pianificare il tuo viaggio.