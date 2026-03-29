PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock L'antica (e incredibile) città di Calakmul

Bisogna affrontare una strada diritta con l’asfalto che si assottiglia sempre di più e che, di punto in bianco, sembra sparire tra alberi altissimi. A un certo punto perde segnale persino il telefono e uno dei pochissimi suoni che si può udire è quello della selva. Qui inizia Calakmul, antica Capitale Maya e oggi uno dei luoghi più isolati dell’intero Messico.

Il nome tradotto vuol dire “Due montagne adiacenti”, un riferimento diretto alle due piramidi principali che dominano il paesaggio. Da lontano sembrano colline naturali, ma avvicinandosi rivelano geometrie umane, gradoni, terrazze e pietre lavorate più di 1.000 anni fa. Sotto la vegetazione, infatti, si nasconde una città enorme, con oltre 6.000 strutture censite distribuite su decine di chilometri quadrati.

Intorno si estende una delle foreste tropicali più vaste delle Americhe, seconda solo all’Amazzonia. Un ecosistema complesso, modellato da secoli di interazione tra uomo e natura, che ha reso possibile la nascita di una civiltà urbana in un ambiente apparentemente ostile.

Chi viene qui non trova né vento né folla. Eppure si ha una costante compagnia: il richiamo delle scimmie urlatrici e il battito d’ali improvviso di un tucano. Calakmul ha anche un soprannome suggestivo, “Regno della Testa del Serpente“, legato alla potente dinastia Kaan che governò questo territorio e lo trasformò in una delle più influenti città Maya.

Breve storia di Calakmul

Le prime tracce di questo prezioso insediamento del Messico risalgono a circa il 2.000 a.C., anche se la crescita vera e propria avvenne tra il periodo preclassico e quello classico. Fu proprio in questa fase, infatti, che Calakmul si trasformò in una delle località più rilevanti delle terre basse Maya. Tra il 250 a.C. e il 700 d.C. raggiunse il massimo splendore, arrivando a controllare un territorio vastissimo e una popolazione che superava le 50.000 persone.

Con il passare del tempo, politica e guerra definirono gran parte della sua storia. Il principale rivale portava (e porta tuttora) un nome celebre, Tikal, situato nell’attuale Guatemala. Le due città si contenderono il dominio regionale attraverso alleanze, matrimoni dinastici, commerci e conflitti armati. Poi, nel 562 d.C,. Calakmul ottenne una vittoria decisiva che la rese il centro del cosiddetto Regno della Testa del Serpente. La rivincita arrivò nel 695, quando Tikal ribaltò gli equilibri e segnò l‘inizio del declino.

Le stele disseminate nel sito raccontano oggi queste vicende con incisioni geroglifiche. Oltre 120 monumenti in pietra narrano le imprese di sovrani, tra cui figure come Yuknom il Grande o Artiglio di Giaguaro. L’ultima data incisa riporta il 909 d.C., uno degli ultimi segni di vita prima dell’abbandono definitivo. Dopo quel momento la foresta riprese il controllo, avvolgendo templi e piazze per secoli. Oggi, invece, Calakmul fa parte della lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO.

Cosa fare e vedere a Calakmul

Per visitare questa meraviglia antica servono, prima di ogni altra cosa, spirito di adattamento e scarpe robuste. Il percorso si snoda lungo sentieri di terra battuta che collegano i vari gruppi architettonici, e molti edifici riposano ancora sotto cumuli di terra e alberi secolari.

Le grandi piramidi e la vista sulla selva

La Struttura II domina la scena con i suoi circa 45 metri di altezza: è una delle piramidi più imponenti del mondo Maya. La salita necessita di attenzione a causa di gradini irregolari e una pendenza marcata. Arrivati in cima il panorama lascia senza parole: un mare verde infinito si estende fino all’orizzonte, puntellato soltanto da altre cime piramidali che emergono come isole.

Di fronte, la Struttura I completa il quadro delle “due montagne”. Entrambe avevano funzione cerimoniale e probabilmente funeraria.

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La Gran Plaza e il cuore urbano

Al centro della città si apre una vasta area cerimoniale collegata da antiche strade sopraelevate chiamate sacbé. Queste vie bianche in pietra univano i vari complessi architettonici, facilitando spostamenti e processioni rituali. Intorno alla piazza sorgono templi, piattaforme e palazzi costruiti secondo uno stile noto come Petén, caratterizzato da volumi massicci e linee imponenti.

Le stele e i geroglifici

Passeggiando tra le rovine si incontrano stele scolpite, alcune delle quali sono ancora ben conservate. Ritratti di sovrani, simboli dinastici e testi incisi con precisione rappresentano una delle fonti principali per ricostruire la storia politica della città. Il lavoro di decifrazione dei geroglifici, avviato da studiosi come Yuri Knorosov, ha permesso di dare voce a queste pietre.

Le tracce della vita quotidiana

Oltre ai grandi edifici si evidenziano elementi più discreti che testimoniano la vita di tutti i giorni di chi viveva questa zona. Di particolare interesse sono le cisterne artificiali chiamate chultunes, le quali raccoglievano acqua piovana, fondamentale in un territorio carsico con scarsa presenza di fiumi superficiali. Non mancano resti di terrazze agricole che testimoniano tecniche avanzate di gestione del suolo.

La fauna della biosfera

Intorno alle rovine si estende la Riserva della Biosfera di Calakmul, istituita nel 1989. Qui vive una delle più alte concentrazioni di fauna del Messico: giaguari, puma, ocelot, scimmie e centinaia di specie di uccelli. Gli animali restano spesso invisibili, ma la loro presenza si percepisce in suoni e movimenti improvvisi tra la vegetazione.

Al tramonto, nei pressi della cosiddetta Grotta dei Pipistrelli, milioni di esemplari escono in massa mettendo in scena una spirale scura nel cielo. Uno spettacolo naturale che aggiunge un ulteriore livello di intensità all’esperienza.

I resti nascosti nella vegetazione

Gran parte della città resta ancora coperta dalla foresta. Radici gigantesche avvolgono muri antichi, mentre tronchi crescono sopra piattaforme cerimoniali. Questo intreccio tra natura e architettura è senza dubbio uno degli aspetti più affascinanti del sito.

Dove si trova e come arrivare

La straordinaria Calakmul si trova nel sud dello Stato di Campeche, in una zona remota della penisola dello Yucatán. Il centro abitato più vicino è Xpujil, piccolo villaggio lungo la strada federale 186. Dall’aeroporto internazionale di Mérida servono oltre 6 ore di viaggio in auto verso sud. In alternativa si raggiunge Campeche, poi si prosegue via terra.

Da Xpujil parte una strada lunga circa 60 chilometri che attraversa la riserva, ma non c’è alcun servizio pubblico diretto. Per questo motivo la soluzione più pratica prevede l‘uso di un auto a noleggio, oppure un taxi con attesa sul posto. Conviene anche partire presto, portare acqua e provviste sufficienti.

Il periodo ideale per raggiungerlo va da novembre a marzo, ovvero i mesi più asciutti. Durante la stagione delle piogge il percorso può diventare difficile a causa del fango. Calakmul richiede tempo, pazienza e spirito di adattamento, ma è in grado di offrire un contatto diretto con una civiltà antica senza scenografie costruite per il turismo.