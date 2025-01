Alla scoperta di Back Bay, imperdibile quartiere di Boston

Back Bay, quartiere storico di Boston, è la zona della città che molto spesso abbiamo visto in film e serie tv. Quest'area sorprende per bellezza e accoglienza.

Fonte: iStock Lo skyline del quartiere di Back Bay a Boston

Boston è una città che ha tanto da dire e da dare a chi la visita. Assieme a Philadelphia e Baltimora, è uno di quei luoghi in cui si è fatta la storia degli Stati Uniti e questo si può vedere anche semplicemente passeggiando per alcuni dei suoi innumerevoli e variegati quartieri. Non c’è viaggio a Boston senza trascorrere almeno una giornata a Back Bay, quartiere che rappresenta il vero e proprio cuore della città e dove non troverai solamente la storia a farti compagnia.

Dove si trova Back Bay e come raggiungerlo

Back Bay è situato nel cuore di Boston, lungo il fiume Charles. Quest’area è delimitata a nord dalla Charles River Esplanade, a sud da Huntington Avenue e Copley Square, a est da Arlington Street e a ovest da Massachusetts Avenue. Assieme al vicino Downton, questo quartiere di Boston è uno dei luoghi cittadini che più si presta a fare da sfondo a film e serie tv ambientate in loco. Lo avrai sicuramente già visto da qualche parte e non faticherai a riconoscere la sua immagine che mescola storia e modernità. Back Bay è il quartiere dirimpettaio della zona in cui si trova il Celebre MIT (Massachussets Institute of Technology).

Raggiungere Back Bay è molto semplice, soprattutto se usi la metropolitana. In città è chiamata semplicemente “T” e vanta diverse fermate della linea verde nel quartiere, tra cui Arlington, Copley e Hynes Convention Center. Anche la linea arancione ferma a Back Bay Station, un punto di riferimento fondamentale se arrivi da altre città e stati del New England.

Fonte: iStock

La storia di Back Bay

Come è facile intuire dal suo nome, Back Bay in origine era semplicemente una baia, alla quale si approdava con la bassa marea. Un paio di secoli dopo la fondazione di Boston (avvenuta nel 1630), si decise di bonificare quest’area per dare vita a un nuovo quartiere, dove costruire nuove case, pronte a ospitare la borghesia o la upper class della città.

L’immagine di Back Bay è molto vittoriana e richiama uno stile europeo, fatto di strade ordinate e abitazioni eleganti. Le case in mattoni marroni, conosciute come “brownstones,” divennero un simbolo dell’architettura raffinata del periodo e sono, ancora oggi, sinonimo di Boston. Molti edifici furono progettati da alcuni dei più grandi architetti dell’epoca, trasformando Back Bay, già al tempo, in un centro culturale e artistico. Vocazione che non si è mai estinta e che, anzi, ha continuato a far parlare di sé.

Assieme alle case, vennero costruiti alcuni edifici pubblici e religiosi di grande importanza anche ai giorni nostri.

Fonte: iStock

La cultura a Back Bay: la Boston Public Library

Uno di questi edifici è la Boston Public Library, ovvero la prima biblioteca municipale gratuita di tutti gli Stati Uniti d’America e, senza dubbio, una delle cose da vedere a Boston, Venne fondata e aperta al pubblico nel 1848 e, ancora oggi, è una vera e propria istituzione culturale per appassionati e studiosi di tutto il mondo.

La sede principale è un capolavoro di architettura che richiama le linee del Rinascimento, progettata da Charles Follen McKim. Quando arriverai al suo cospetto ti accoglierà il suo motto inciso sulla facciata, “Free to All”, pronto a testimoniare l’impegno per la diffusione della cultura e della conoscenza. All’interno di questa biblioteca di Back Bay, troverai la Bates Hall, una delle sale di lettura più iconiche di tutta l’America, con il suo soffitto a volta e le caratteristiche lampade Churchill verdi, pronte a creare un’atmosfera unica e, a tratti, d’altri tempi.

La biblioteca non è solo un luogo in cui si va a studiare o a leggere: essa ospita anche una vasta collezione di libri, manoscritti rari e opere d’arte. Una zona da vedere in questa biblioteca, soprattutto se visiterai Boston con la bella stagione, è il cortile centrale: come tutta la struttura, è di libero accesso ed è un luogo perfetto per riposare e rilassarsi.

Newbury street e lo shopping

Ti piace fare shopping di un certo livello quando viaggi? Bene, Back Bay saprà darti grandi soddisfazioni, soprattutto se decidi di fare una passeggiata lungo Newbury Street. Questo è il luogo in cui, una in fila all’altra, troverai le vetrine di tutti i più grandi marchi del mondo del lusso e della moda.

Come se questo non bastasse, questa via è particolarmente costellata di “delicatessen” di alto livello, dove acquistare e assaggiare prodotti gastronomici che raccontano sia la storia di Boston che la forte presenza internazionale di questa città così speciale.

Fonte: iStock

Il Prudential Center: la modernità a Back Bay

A Boston viene chiamato semplicemente “The Pru” ed è uno dei simboli moderni di Back Bay. Il Pru è un vasto complesso commerciale e residenziale che include boutique, ristoranti raffinati e spazi per eventi di ogni genere. Il suo vero e proprio cuore è la Prudential Tower, un grattacielo alto 228 metri che per anni è stato il secondo edificio più alto di Boston.

Oltre a questo, la torre custodisce uno dei gioielli da vedere durante un viaggio a Boston: lo Skywalk Observatory, situato al cinquantesimo. Si tratta di una vera e propria piattaforma panoramica che offre una vista impagabile su tutta Boston e ciò che la circonda. Nei giorni di bel tempo, soprattutto quando il cielo è terso dopo tanto vento, è possibile vedere anche il Charles River, Cambridge, fino ad arrivare con lo sguardo alla Boston Bay e all’Oceano. Anche la vista notturna al suo perché, con le mille luci di Boston ai tuoi piedi.

Oltre alla vista, lo Skywalk Observatory propone un’esperienza educativa. Qui troverai una serie di mostre interattive raccontano la storia di Boston, mettendo in evidenza i contributi di questa città alla cultura, alla scienza e alla politica americana. Per avere accesso all’osservatorio serve un biglietto apposito: il costo parte da circa 25$ e sale a seconda delle opzioni che si vogliono acquistare. All’interno dello spazio dell’osservatorio c’è anche un bistro, dove poter gustare qualcosa di veramente buono.

Copley Square: dalla parte della storia

Copley Square è uno dei luoghi più emblematici di Back Bay, un punto di riferimento culturale e architettonico che racconta la storia e il prestigio di questo quartiere di Boston. La piazza prende il nome da John Singleton Copley, un celebre pittore di Boston, vissuto nel XVIII secolo.

Su questa piazza non si affaccia solo la Boston Public Library, ma troverai anche la Trinity Church, costruita nel 1877. A livello architettonico, si ispira allo stile romanico dell’Europa ed è nota per i suoi dettagli in pietra, le vetrate colorate e per come si integra con l’ambiente circostante. In quest’area si erge la John Hancock Tower, un grattacielo modernista costruito nella seconda metà degli Anni ’60, simbolo di un contrasto affascinante tra passato e presente.

Copley Square è anche uno spazio dinamico che ospita molti eventi durante tutto l’anno. Quello più famoso è la Boston Marathon, gara sportiva che la sua parte finale proprio qui. La Finish Line, infatti, è situata proprio accanto alla piazza. Nei mesi estivi, qui si tiene il Farmers’ Market, ottimo momento per comprare prodotti freschi e artigianali.

Fonte: iStock

Cosa mangiare a Back Bay

Un luogo come Back Bay non può che essere generoso anche in quanto a cose buone da assaggiare. Boston è una città americane nella top list dei viaggiatori italiani anche per la sua offerta gastronomica. La città è celebre per i crostacei ma anche per un piatto iconico come il Clam Chowder, portato in città nel XVIII Secolo da mercanti che provenivano dalle isole al largo della costa del Canada. Non ti sarà difficile trovare un ristorante che serva un ottimo Chowder: a te solo la scelta del budget da spendere.

Se una cena “placée” non è un qualcosa che fa per te, sappi che Back Bay è un posto dove puoi trovare di tutto: dallo street food ai ristoranti in cui entrare solo indossando qualcosa di elegante. C’è una versione più “urbana” del chowder, chiamato semplicemente Boston Chwoda. Ti basterà seguire il profumo tra le strade di Back Bay e troverai il food truck pronto a servirti qualcosa di fragrante e pronto a deliziarti.

Quest’area è anche celebre per essere testimone del grande meltin pot che ha sempre caratterizzato Boston. Fin dalla sua fondazione, questa città è sempre stata un luogo di scambio e di incontro tra culture. Non stupirti, quindi, di trovare anche oggi pietanze da tutto il mondo in ogni angolo di Back Bay.

Se ti manca la cucina italiana (vera), sappi che nel Prudential Center c’è qualcosa che saprà curare la tua nostalgia gastronomica: proprio nel centro è presente una nota shopping area perfettamente italiana dove trovare solo il meglio del Belpaese. Anche se ti trovi dall’altra parte dell’oceano. E no, la pizza non manca.

Back Bay tra libri, piccolo e grande schermo

Back Bay è stato citato in diversi romanzi, film e serie TV, grazie al suo fascino unico e al fatto di essere sinonimo visivo di Boston stessa. Parlando di libri, il quartiere fa da sfondo ad alcuni passaggi di romanzi, come quelli scritti da Dennis Lehane. Inoltre, Back Bay compare in opere più classiche come i racconti di Henry James, che catturano l’essenza della Boston aristocratica e intellettuale di fine Ottocento.

Parlando di cinema, Back Bay è stato utilizzato come location per film come “Mystic River” e “The Departed“, dove le strade eleganti del quartiere creano un forte contrasto con altri lati più oscuri della città raccontati nei film.

Per quanto riguarda le serie TV, Back Bay è il luogo in cui sono girati gli esterni di “Ally McBeal“, serie in cui Boston diventa essa stessa un personaggio. Parlando di qualcosa di più recente, “Fringe” mostra decisamente l’eleganza e la bellezza di questo quartiere.