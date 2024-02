Si trova in Florida ed è un luogo in cui il sole splende 300 giorni l'anno, ricco di spiagge, parchi e attività per tutti i gusti

Fonte: iStock Photo Bonita Springs, la città del sole tutto l'anno

È un luogo in cui è impossibile annoiarsi, dove si trova ogni tipologia di attività e, al tempo stesso, perfetta per chi vuole semplicemente rilassarsi su spiagge di sabbia bianca o tuffarsi nell’acqua cristallina per un bagno rigenerante.

Siamo a Bonita Springs, la città del “sole tutto l’anno”, dove godersi giornate pazzesche e, anche, il bel tempo. Pare infatti che qui il sole splenda per ben 300 giorni nell’arco dei dodici mesi. Questo la rende perfetta per tutti coloro che non amano i cieli grigi e la pioggia, ma sono alla ricerca di un luogo in cui vivere una vacanza al mare senza alcuna preoccupazione.

Si trova in Florida, nella contea di Lee ed è una meta tutta da scoprire per chi desidera pianificare una vacanza all’insegna del divertimento, in un luogo da favola.

Bonita Springs, 300 giorni di sole e tanta bellezza

Ci sono lunghe spiagge di sabbia bianca e sottile, che si tuffano nell’acqua del mare, c’è tanta vegetazione in cui immergersi per stare a contatto con la natura e ci sono moltissime cose da pianificare. Perché va bene trascorrere il proprio tempo crogiolandosi sotto i raggi del sole (che qui splendono 300 giorni l’anno), ma è bello anche scoprire il territorio e dedicarsi alle numerose attività che offre questa cittadina.

Siamo nel sud – ovest della Florida, nella contea di Lee. Il clima è tipo tropicale, il che significa che se – ad esempio – la si vista a gennaio, la media si attesta intorno ai 18 gradi circa.

Tra i luoghi da visitare, ad esempio, ci sono le spiagge, oppure il Bonita Beach Park, un vasto parco che si trova fronte mare e, ancora, il Lover’s Key State Park dove si possono pianificare escursioni lungo i percorsi naturalistici, sia a piedi sia in bicicletta, ma anche noleggiare kayak e canoe, oltre a immergersi nella bellezza della fauna e della flora. Ha subito dei danni a causa dell’uragano Ian del 2022, ma pare che ora sia stato riaperto, mentre i lavori proseguono. Da non perdere nemmeno la Bonita Springs Historical Society per approfondire la storia di questo luogo: organizzano anche tour di vario genere.

Parchi, campi da golf, locali, eventi, negozi: a Bonita Springs non manca nulla. Neppure il sole, se si pensa che qui splende praticamente tutto l’anno.

Quando andarci e cosa fare nella zona

Il clima è fantastico durante tutti i 12 mesi, ma forse il periodo migliore per raggiungere Bonita Springs è durante le mezze stagioni, anche perché ci sono meno turisti. Il calendario degli eventi è comunque ricco tutto l’anno. La cittadina si raggiunge facilmente e Miami dista poco più di due ore di automobile.

Nei dintorni, poi, ci sono altre location da visitare: infatti si trova a nord di Naples e a sud di Fort Myers, altre due tappe affascinanti e imperdibili della Florida. Naples è una città molto elegante abitata da ricchissimi pensionati, il cui nome è un omaggio alla città di Napoli. Fort Myers, dal canto suo, viene chiamata la città delle palme che abbelliscono molte delle strade della città. Entrambe sono ricche di luoghi da scoprire, di spiagge e di parchi.