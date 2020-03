5 canzoni che ti faranno sentire subito a Vienna

editato in: da

Vienna è una sorpresa continua, la magnificenza del suo passato e la modernità che caratterizza la società la rendono una città unica. L’efficienza dei servizi, il rispetto per l’ambiente e la presenza di alcuni dei siti culturali più importanti di tutta Europa la rendono incredibile.

Elegante e all’avanguardia, Vienna si presenta al mondo con i suoi parchi curati e verdeggianti, con i musei incredibilmente belli, con riti culturali e storie da conoscere e da raccontare. È una meta perfetta per viaggiatori curiosi e attenti ai dettagli, perché la capitale dell’Austria è proprio questo: una minuziosa ricerca del bello e dell’efficienza unita ad una storia antica.

Chiunque sia stato a Vienna è rimasto affascinato dalla città. Non solo viaggiatori ma scrittori, poeti e musicisti. Quando si pensa alla capitale asburgica è impossibile non fare riferimento alla musica classica. Certo poi ci sono i romanzi e i celebri racconti della principessa Sissi ma quella tra Vienna e la musica è la storia d’amore più grande che la città conserva.

E allora abbiamo pensato di omaggiare anche noi in qualche modo la capitale austriaca con 5 canzoni che vi porteranno nella magica Vienna. Accendete la radio e alzate il volume, si parte.

Vienna di Billy Joel

“Quando capirai che Vienna ti sta aspettando”? Incalza Billy Joel nel suo capolavoro dedicato alla capitale asburgica. Il cantante compone Vienna dopo aver fatto visita al padre che si era trasferito in città a seguito della separazione con sua moglie. Il brano nasce non solo per omaggiare la capitale austriaca come simbolo di crocevia culturale, ma per utilizzarla come metafora della vita.

Vienna Calling di Falco

Se chiamiamo Vienna risponde Falco. Talentuoso e geniale, questo musicista è stato una vera e propria icona musicale dei suoi tempi. Alcune delle sue canzoni hanno scalato le classifiche di tutto il mondo, tra queste Vienna Calling. Brano dedicato alla città natale in cui l’artista ha mosso i primi passi nella musica.

Vienna, The Fray

Il gruppo musicale statunitense ha dedicato una canzone molto intensa alla capitale asburgica. Vienna è un brano del 2005 estratto dall’album How to Save a Life.

Vienna degli Ultravox

Vienna è il singolo dall’omonimo album della band musicale Ultravox. Il brano si snoda attraverso i racconti di una malinconia storica, decadente ma romantica che solo una città come Vienna può conservare.

Take this Waltz di Leonard Cohen

“Ora a Vienna ci sono dieci donne” cantava Leonard Cohen in Take this Waltz, una poesia romantica e irriverente travestita da canzone e dedicata alla capitale austriaca.