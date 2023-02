Scale di libri e volumi in gondola: è questa la libreria più bella del mondo

Fonte: 123rf Libreria Acqua Alta, Venezia

Sono grandi, maestose e iconiche, sono piccole, accoglienti o intime, sono particolari, semplici o tradizionali, ma sono unite dal medesimo obiettivo: quello di preservare la cultura del mondo intero, e di questa fornirne l’accesso a tutti.

Stiamo parlando delle librerie, di tutti quei locali che profumano di carta e inchiostro, di stampa e sapere. Di quelle che si snodano nelle città in cui viviamo e che frequentiamo tutti i giorni e di quelle celebri e famose, che si sono trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche.

Ed è in una di queste che vogliamo portarvi oggi. Un luogo dove i libri non sono solo venduti, ma sono diventati parte integrante di una scenografia mozzafiato che parla di passato, di presente e di futuro. Una libreria, situata a Venezia, che per noi è la più bella del mondo.

A Venezia c’è la libreria più bella del mondo

Il nostro viaggio di oggi ci conduce tra le strade di una delle città più suggestive e romantiche del mondo, una destinazione che da sempre popola i desideri di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Ci troviamo a Venezia, nel capoluogo della regione Veneto, nella città dove non esistono strade ma canali nei quali si specchiano e si riflettono i maestosi palazzi rinascimentali e gotici. È proprio qui, che a pochi passi da Piazza San Marco, i viaggiatori possono scoprire quella che è, con tutta probabilità, la libreria più bella del mondo.

La visione che si apre davanti allo sguardo di chi giunge in Calle Longa Santa Maria Formosa, nel Sestiere Castello, è surreale. Ci sono scale fatte con i libri, testi riposti nelle vasche e volumi di ogni tipo posizionati all’interno di gondole.

È la Libreria Acqua Alta di Venezia, un paradiso per gli amanti della lettura e un vero e proprio simbolo dell’intera città. Un luogo unico popolato e realizzato da migliaia di libri di ogni genere. Sono nuovi e usati, parlano di arte e di cinema. Ma ci sono anche i fumetti, i best seller e i testi dedicati alla bellissima Laguna.

Fonte: 123rf

Tra gondole, acqua e magia: la Libreria Acqua Alta

Fondata nel 2004 da Luigi Frizzo, la Libreria Acqua Alta è diventata in pochi anni una meta imprescindibile per gli abitanti di Venezia e per tutti i viaggiatori che giungono in città.

Raggiunta, visitata e fotografata da tutti, questa libreria che è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la Laguna è caratterizzata da un’atmosfera surreale e magica che non si può descrivere, ma solo vivere.

L’acqua alta, da cui proviene il nome stesso della libreria, diventa un problema per tutti i volumi conservati all’interno del locale. Così il proprietario ha scelto di utilizzare le gondole e le vasche da bagno dismesse per conservare i testi, per evitare che si bagnino e si rovinino.

I volumi che non si sono potuti salvare, invece, si sono trasformati nell’installazione più instagrammata della libreria: una piccola e suggestiva scalinata culturale che campeggia all’esterno del locale.

I libri non sono però l’unica attrazione di questo posto speciale. Tra testi di ogni tipo e di ogni età, ci sono anche i gatti che passeggiano per la libreria e che proprio sui libri si fermano per attendere le fusa dei visitatori.