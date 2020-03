Tre mesi di vacanza gratis a New York per esplorare la città

editato in: da

New York è una città dalle mille opportunità. Ormai da decenni rappresenta una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo, il sogno proibito di tutti coloro che amano viaggiare. Purtroppo, una vacanza negli Stati Uniti non è certo particolarmente economica: anche facendo attenzione alle offerte per il volo e accontentandosi di una sistemazione modesta, la città offre così tante cose da fare che è impossibile non mettere mano al portafogli. E se vi dicessimo che potrete trascorrervi tre mesi gratuitamente?

No, non è un sogno, ma un’occasione da cogliere al volo. La Downtown Alliance, un’associazione che si occupa di turismo e di servizi servizi pubblici a Lower Manhattan, ha appena aperto le candidature per un posto di lavoro a dir poco particolare – e decisamente allettante. Si tratta di un’offerta per diventare un vero e proprio “esploratore” della più bella città del mondo, una persona pronta a scoprire ogni angolo remoto di questo luogo fantastico, e naturalmente di raccontarlo al pubblico.

Il candidato dovrà essere telegenico e portato a parlare in maniera spontanea davanti alla telecamera, deve avere un occhio attento ai dettagli e una voce distintiva, oltre ad essere ovviamente in grado di produrre contenuti divertenti e interessanti. Il suo compito sarà quello di visitare Lower Manhattan e di documentare tutto ciò che di bello e affascinante vi è da esplorare. Un progetto volto ad invogliare i turisti ad andare alla scoperta di una delle zone più attraenti di New York, che contemporaneamente offrirà ad un fortunato la possibilità di vivere un’esperienza unica.

Colui che verrà selezionato trascorrerà ben tre mesi – da giugno ad agosto 2020 – in un appartamento arredato sito in Lower Manhattan, a pochi passi da Wall Street, dove avrà libero accesso anche ad alcuni spazi di lavoro, una biblioteca, una sky lounge e una sala giochi. Tutto questo, naturalmente, senza dover pagare. Ma c’è (molto) di più: il fortunato potrà godere di alcune esperienze vip tra le più amate dai turisti, come ad esempio una visita alla Statua della Libertà o all’Osservatorio dello One World, una degustazione presso i locali storici della città o i suoi ristoranti alla moda, e molto altro ancora.

Trattandosi di un lavoro vero e proprio, è anche prevista una lauta retribuzione. Il prescelto riceverà uno stipendio di 2250 dollari (circa 2000 euro) ogni due settimane di lavoro. Se volete candidarvi, non dovete far altro che compilare il modulo che troverete sul sito ufficiale della Downtown Alliance entro il prossimo 15 marzo 2020, allegando un breve video di circa un minuto in cui spiegate perché dovreste essere scelti.