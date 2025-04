Piove il 25 aprile? Ecco come trasformare una giornata potenzialmente grigia in un'opportunità per fare qualcosa di diverso: dai musei gratuiti alle terme

Fonte: iStock Cosa fare il 25 aprile se piove

Il 25 aprile è innanzitutto il giorno in cui celebriamo la Festa della Liberazione, ma è anche l’occasione per staccare la spina dal lavoro o dagli studi e trascorrere del tempo di qualità con le persone che ci circondano. Ovviamente tutti speriamo che ci sia bel tempo per stare all’aria aperta, ma con il meteo che diventa sempre più instabile, avere un piano B per non rischiare di rimanere a casa ad annoiarsi è sempre un’ottima idea.

Se il bel tempo non collabora, qui trovate qualche consiglio su cosa fare il 25 aprile se piove, con la propria famiglia, con il partner o con un gruppo di amici.

Andare a una mostra

Se nell’ultimo periodo, per un motivo o per un altro, non siete riusciti ad andare a una delle tante mostre organizzate in Italia, il possibile maltempo del 25 aprile potrebbe essere la vostra occasione. Sono tanti gli appuntamenti imperdibili di questo mese per gli amanti dell’arte, dai capolavori del Rinascimento alle sperimentazioni della Pop Art.

Villa Bardini a Firenze, per esempio, ospita la mostra “Caravaggio e il Novecento” in un percorso suddiviso in 12 sezioni che intreccia arte, letteratura e vita quotidiana, mentre le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospitano la mostra “Da Botticelli a Mucha. Bellezza, Natura, Seduzione”, un viaggio nell’estetica femminile nella storia dell’arte attraverso oltre 100 opere, tra cui la Venere di Botticelli e la Dama con l’unicorno di Luca Longhi.

Divertirsi in un parco divertimenti al chiuso

Se avete dei bambini, la soluzione ideale è raggiungere il parco divertimenti al chiuso più vicino a voi. In Italia sono diversi, da nord a sud. Il 25 aprile, per esempio, è aperto Acquaworld a Concorrezzo, in provincia di Monza e Brianza. Si tratta di un parco acquatico e benessere ideale sia per i bambini che per gli adulti grazie alla presenza sia di un’area con tante divertenti attrazioni (dagli scivoli alle vasche con le onde) che una benessere dove sono presenti vasche idromassaggio e vasche riscaldate.

A Monsano, invece, si trova Paradise Playcenter, una struttura dove il divertimento è al centro: qui sono presenti tante opzioni, dal bowling alla sala giochi, dall’escape room alla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Rilassarsi alle terme

In caso di pioggia, il 25 aprile potrebbe essere la giornata ideale da dedicare al relax e, considerando che quest’anno capita di venerdì, potreste approfittarne per regalarvi un weekend lungo alle terme. Gli spa resort in Italia sono davvero tantissimi, perfetti per trascorrere il tempo in accappatoio e ciabattine senza dover uscire dalla struttura, ma godendosi il calore e il comfort al suo interno.

Immergetevi nelle piscine di acqua calda, rilassatevi nelle aree benessere e circondatevi dai panorami naturali più belli, ancora meglio se ammirati da un resort con tanto di vetrate panoramiche sui paesaggi circostanti.

Visitare un museo

Il 25 aprile 2025, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Dai siti archeologici di Pompei (Parco Archeologico di Pompei, Villa di Oplontis, Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi, Villa Regina e Antiquarium di Boscoreale, Ville di Stabiae) alla Galleria Borghese, che custodisce ed espone una collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e sculture dal XV al XIX secolo.

Potete consultare l’elenco completo dei musei e dei parchi a ingresso gratuito sul sito ufficiale del Ministero della Cultura.