I cammini più belli d’Italia da fare a settembre

Con l'aria che rinfresca e la stagione estiva che si appresta a cedere il passo ai colori e alle nostalgiche atmosfere autunnali, il desiderio di addentrarsi nella storia e nelle bellezze paesaggistiche del nostro territorio è ancora più forte. Settembre è forse il mese migliore per mettersi in viaggio, a piedi o in bicicletta, ricalcando le orme di santi e pellegrini, scoprendo antiche tradizioni e leggende, gustando sapori autentici, conoscendo la vera essenza dei nostri bellissimi territori. E questi, per noi, sono i cammini più belli d'Italia da fare adesso. (In foto, Matera, tappa del Cammino Materano)