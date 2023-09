Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Il borgo di Perdifumo

Il Cilento è una regione storica del sud Italia, incastonato lungo la costa campana – da dove si estende nell’entroterra collinare e montuoso, che ospita l’omonimo Parco Nazionale. È un luogo meraviglioso, caratterizzato da piccoli paesini ricchi di fascino e di splendide architetture tutte da scoprire, ma anche da una natura mozzafiato e da panorami che sembrano uscire da una cartolina. Ecco un suggestivo itinerario per ammirare i borghi dell’Alto Cilento.

Alto Cilento, terra di incredibili meraviglie

Occupando l’area più settentrionale della regione, l’Alto Cilento è delimitato dal Monte Stella e da Punta Licosa, in un territorio attraversato dal fiume Alento. Va dal mare alle montagne, ed è punteggiato di splendidi borghi dove il tempo sembra essersi fermato: sono luoghi che nascondono ancora un pizzico di magia, e che meritano assolutamente una visita. Chi arriva in Cilento, oltre alle incantevoli spiagge che attirano tantissimi turisti in estate, non può fare a meno di apprezzare il fascino dei paesini incastonati tra le rocce o a due passi dalla costa, e di sentirsi accolto proprio come a casa.

I borghi più belli dell’Alto Cilento

Andiamo alla scoperta dei borghi dell’Alto Cilento, partendo da un vero gioiello: Capaccio Paestum. Il suo centro storico, situato su un piccolo altopiano alle cui spalle sorge il Monte Soprano, è un intrico di strette viuzze su cui si affacciano antiche chiese e splendidi monumenti come Palazzo D’Alessio e la Fontana dei Tre Delfini. Da quassù si gode di un panorama meraviglioso, che racchiude il Golfo di Salerno, la Costiera Amalfitana e persino l’incantevole isola di Capri. Ma la sua vera bellezza è il sito archeologico di Paestum, uno dei più importanti del sud Italia.

A poca distanza, affacciato sul mar Tirreno, ecco il borgo di Agropoli con il suo pittoresco porto turistico. È ancora oggi possibile ammirare il suo nucleo più antico, cinto da possenti mura che si sono conservate ottimamente: vi si accede, dopo aver percorso una lunga salita a gradoni, attraverso un portale seicentesco monumentale. A dominare il centro storico è il castello, a pianta triangolare e contornato da tre torri circolari. D’estate, sono molti i turisti che affollano le sue spiagge premiate con la Bandiera Blu, per la qualità delle loro acque.

Anche l’entroterra dell’Alto Cilento accoglie degli splendidi borghi. Uno è quello di Cicerale, arroccato su una collina con una particolare struttura urbana che consta di un’unica, lunga strada su cui si affacciano tutti gli edifici. Nei pressi, altri due paesini davvero suggestivi: Ogliastro Cilento e Prignano Cilento. Quest’ultimo vanta alcuni bellissimi monumenti storici, tra cui la Chiesa di San Nicola di Bari, costruita attorno al XIII secolo e dotata di un’imponente torre campanaria a tre piani, e il vicino Palazzo Cardone, sulla cui facciata campeggia una torre cilindrica molto affascinante.

Scendendo un po’ più a sud, incontriamo il borgo di Perdifumo: qui visse, per qualche anno, il celebre filosofo Giambattista Vico, al quale è dedicato il Museo Vichiano. La sua collezione è ospitata all’interno del Castello Vargas-Machucha, risalente al X secolo. Infine, tra le colline dell’Alto Cilento non ci resta che ammirare il paesino di Salento. Piccolo e dedito soprattutto alla produzione di olio extravergine d’oliva, è cinto da un paesaggio naturale da favola. Tra gli ulivi e i campi coltivati, sorgono tanti splendidi agriturismi dove trascorrere una vacanza veramente autentica.