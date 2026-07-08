Sperlinga è un borgo rupestre della Sicilia centrale, celebre per il castello scavato nell'arenaria, le case-grotta e le antiche tradizioni ancora vive

Damiano Bassanini Castello medievale di Sperlinga

Nel cuore dell’entroterra siciliano, lontano dalle località costiere più frequentate, sorge Sperlinga, un piccolo borgo della provincia di Enna che custodisce uno dei paesaggi rupestri più affascinanti dell’isola. Arroccata su una rupe di arenaria e dominata da un castello interamente scavato nella roccia, Sperlinga rappresenta una delle testimonianze più autentiche dell’entroterra della Sicilia.

Non a caso viene spesso definita la “piccola Matera della Sicilia“, grazie alla presenza delle caratteristiche abitazioni rupestri che si sviluppano ai piedi della fortezza.

La storia di Sperlinga affonda le radici nell’antichità. Le prime cavità furono realizzate dai Siculi in epoca pre-greca e, nel corso dei secoli, vennero riutilizzate da Bizantini, Arabi e Normanni, assumendo funzioni difensive e religiose.

Cosa fare e vedere a Sperlinga

Molti dei luoghi simbolo del borgo possono essere scoperti attraverso itinerari dedicati alla storia e alle tradizioni locali, come quelli promossi dall’Associazione culturale Il Manto di Kore, da anni impegnata nella valorizzazione turistica e culturale di Sperlinga e del territorio circostante.

L’attrazione principale di Sperlinga, uno dei Borghi più Belli d’Italia, è senza dubbio il Castello medievale, uno dei pochi esempi in Europa di fortezza scavata quasi interamente nell’arenaria. Durante la visita è possibile godere di un panorama mozzafiato dalla torre del castello.

All’ingresso della fortezza si trova la celebre iscrizione latina “Quod Siculis placuit sola Sperlinga negavit“, che ricorda un episodio del Vespro Siciliano. Mentre gran parte dell’isola si ribellò agli Angioini, Sperlinga fu l’unico borgo a offrire loro protezione, un evento rimasto profondamente legato alla memoria storica del paese.

Ai piedi della fortezza si sviluppa il borgo rupestre, formato da almeno 50 ambienti scavati nella roccia dall’uomo come a formare un museo etnografico a cielo aperto. Non è un caso che il nome del borgo significhi proprio “spelonca, grotta”.

Tra i luoghi d’interesse rientra il Museo della Civiltà Contadina, allestito all’interno di una grotta, che conserva oggetti, strumenti agricoli e testimonianze delle tradizioni locali.

La Chiesa di San Giovanni Battista del borgo conserva opere di arte sacra mentre nella settecentesca Chiesa della Madonna della Mercede è custodito un crocifisso ligneo.

Sperlinga è inoltre conosciuta per il suo dialetto inserito nel Registro Eredità Immateriali della Sicilia.

Chi visita il borgo può anche scoprire anche alcune produzioni artigianali tradizionali, come le frazzate, colorati tappeti tessuti su antichi telai in legno.

Sul fronte gastronomico, tra le specialità tipiche spicca il tortone sperlinghese, un dolce della tradizione contadina preparato con pasta di pane fritta e ricoperta di zucchero e cannella, insieme ai mastazzoli, dolci realizzati con il succo di fichi d’India.

Damiano Bassanini

Dove si trova e come raggiungerla

Sperlinga si trova nel cuore della provincia di Enna, a circa 50 chilometri dalla città, 110 chilometri da Catania e poco meno di 140 chilometri da Palermo. La sua posizione, nella Sicilia centrale, la rende una meta ideale per chi desidera esplorare i borghi dell’entroterra e conoscere un volto meno turistico dell’isola.

In auto da Catania o Palermo è facilmente raggiungibile percorrendo l’autostrada A19 con uscita Mulinello (da Catania) e Tremonzelli (da Palermo). I collegamenti con i mezzi pubblici prevedono autobus di linea da Enna e Palermo.