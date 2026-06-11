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iStock L'incredibile Eremo di San Acisclo e Santa Vittoria

Certe scoperte sorprendono proprio perché arrivano senza preavviso, un po’ come accade ad Arroyuelos, piccolo villaggio della Cantabria meridionale che custodisce una delle opere più straordinarie dell’architettura altomedievale spagnola. Se state pensando a una facciata monumentale o a un maestoso campanile che domina l’orizzonte, siete sulla strada sbagliata. Perché qui a catturare lo sguardo è una grande massa di arenaria che, osservata da vicino, rivela una realtà inattesa. All’interno della roccia, infatti, prende forma l’Eremo di San Acisclo e Santa Vittoria, una chiesa scavata direttamente nella pietra che rappresenta il più complesso tra gli eremi rupestri della Cantabria e uno dei più importanti dell’intera Meseta settentrionale.

Dimensioni considerevoli, stato di conservazione eccellente e soluzioni architettoniche assolutamente sofisticate ne fanno un caso quasi unico nel panorama preromanico iberico. L’edificio appartiene a quel vasto patrimonio rupestre che caratterizza il territorio di Valderredible, una zona talmente ricca di testimonianze scavate nella roccia da aver conquistato il soprannome di “Cappadocia Iberica“.

Il merito è certamente della geologia, poiché le arenarie presenti in zona risultavano relativamente semplici da lavorare con gli strumenti disponibili nel Medioevo. Picconi, scalpelli e utensili essenziali permisero la creazione di ambienti complessi direttamente all’interno degli affioramenti rocciosi. Arroyuelos possiede però una caratteristica che lo distingue persino dagli altri monumenti rupestri del territorio: la chiesa si sviluppa infatti su 2 livelli, una soluzione rarissima che conferisce all’intero complesso una notevole articolazione spaziale e un aspetto quasi monumentale.

Breve storia dell’Eremo di San Acisclo e Santa Vittoria

La cronologia dell’eremo appare più definita rispetto a quella di molte altre architetture rupestri di questa peculiare valle della Spagna. Gli studiosi collocano generalmente la sua realizzazione attorno al X secolo grazie alla presenza di elementi riconducibili all’arte mozarabica, gruppi cristiani provenienti da territori della Penisola Iberica sottoposti al dominio musulmano.

Attraverso migrazioni e processi di ripopolamento portarono nuove influenze artistiche nelle regioni settentrionali. Proprio tali influenze emergono chiaramente ad Arroyuelos attraverso l’uso sistematico dell‘arco a ferro di cavallo e mediante una concezione degli spazi liturgici particolarmente elaborata.

L’edificio venne dedicato ai santi Acisclo e Vittoria, fratelli martirizzati durante le persecuzioni romane. La loro venerazione si diffuse ampiamente nella Spagna medievale, lasciando tracce in numerosi luoghi di culto. Il complesso religioso nacque in un periodo caratterizzato da profonde trasformazioni politiche e religiose. Valderredible, infatti, occupava una posizione strategica lungo le vie che collegavano diverse aree della zona settentrionale del Paese.

In questo contesto si svilupparono comunità monastiche e centri di culto destinati sia alla vita spirituale sia alle esigenze delle popolazioni locali. Proprio la configurazione interna dell’eremo suggerisce una funzione articolata: i ricercatori ritengono che l’edificio potesse servire sia come spazio monastico, sia come chiesa destinata a una comunità più ampia. Una doppia vocazione che contribuisce ad accrescerne il fascino.

Visita, cosa vedere e informazioni pratiche

L’ingresso avviene attraverso un breve corridoio scavato nella roccia che ricorda una galleria. Il passaggio introduce immediatamente nell’ambiente principale e crea una sensazione particolare, perché la luce cambia intensità, il rumore del vento si attenua e la pietra diventa protagonista assoluta.

La pianta presenta una forma irregolare con una generale tendenza quadrangolare. Al centro emerge un robusto pilastro a sezione quadrata da cui si sviluppano 4 archi che distribuiscono il peso della copertura e organizzano l’intero spazio interno. L’effetto visivo risulta sorprendente. Del resto, pensare che colonne, archi e volte siano stati ottenuti eliminando materiale anziché aggiungerlo permette di comprendere l’eccezionalità del lavoro eseguito oltre 1.000 anni fa.

Verso l’area presbiteriale compare uno degli elementi più caratteristici della chiesa: l’arco trionfale, che presenta la tipica forma a ferro di cavallo, cifra distintiva dell’architettura mozarabica. Oltre l’arco si apre l’abside principale, anch’essa modellata secondo lo stesso schema geometrico e coperta da una volta a forno scavata direttamente nella pietra.

Un dettaglio spesso trascurato merita attenzione: lungo le pareti corre una panca continua ricavata nella roccia stessa, testimonianza concreta dell’organizzazione liturgica medievale. Dal settore meridionale parte la scala che conduce al piano superiore. Questo livello costituisce l’aspetto più originale dell’intero complesso, in quanto pochissimi edifici rupestri della regione presentano una soluzione analoga.

Oggi risultano visibili alcune tribune affacciate verso l’esterno e una camera collocata nell’angolo nord-occidentale. Numerosi incassi presenti nelle pareti indicano la presenza di travi lignee che sostenevano una struttura più ampia. E, a tal proposito, gli archeologi ipotizzano l’esistenza di un esteso pavimento in legno destinato a completare il secondo livello.

Una finestra, quasi completamente chiusa da una muratura moderna, costituisce l‘unica apertura originaria superstite della parte superiore. Anche l’area esterna conserva testimonianze di grande interesse. Accanto all’ingresso, infatti, si sviluppa una necropoli rupestre datata allo stesso periodo della chiesa. Le tombe risultano scavate direttamente nell’arenaria e comprendono sia sepolture antropomorfe sia strutture a vasca. Una di queste, tra le altre cose, conserva ancora la modanatura destinata alla copertura funeraria, mentre un’altra (più piccola) apparteneva probabilmente a un bambino.

L’orientamento segue il tradizionale asse cristiano est-ovest, tutti dettagli che raccontano la presenza di una comunità stabile che gravitava attorno al santuario. Sulla superficie esterna della roccia sono inoltre riconoscibili cavità che potrebbero aver sostenuto un portico ligneo oggi scomparso. Un particolare che contribuisce a immaginare un complesso ancora più articolato rispetto a quello visibile attualmente. Dal 2004, infine, il monumento gode della protezione come Bene di Interesse Culturale.

Dove si trova e come arrivare

L’Eremo di San Acisclo e Santa Vittoria si trova nel villaggio di Arroyuelos, all’interno del comune di Valderredible, nella parte meridionale della Cantabria. Il paesaggio circostante rappresenta uno degli elementi più affascinanti dell’esperienza: ampie vallate, campi coltivati, pareti di arenaria e piccoli centri rurali accompagnano il viaggio fino alla destinazione.

La presenza della grande formazione rocciosa che ospita la chiesa influenzò direttamente la nascita dell’insediamento e la scelta del luogo destinato al culto. Raggiunto il paese, basta dirigersi verso la zona più elevata dell’abitato: l’eremo si trova alla fine del nucleo rurale ed è facilmente riconoscibile grazie all’affioramento di arenaria che lo racchiude.

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Davanti a quella roccia scolpita si comprende subito perché Arroyuelos occupi un posto speciale nel patrimonio storico spagnolo. Qui l’architettura rinuncia all’ostentazione e affida tutto alla materia.