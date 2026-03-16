PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta di Argentiera, Sardegna

Nel territorio di Sassari, distante poco più di 40 chilometri dal capoluogo e incastonato nella regione della Nurra, c’è un luogo che non ha quasi nulla a che vedere con la tipica immagine della Sardegna. Ma forse, se proprio dobbiamo essere onesti, è persino più autentico. Parliamo di Argentiera, ex borgo minerario che si affaccia su un’acqua turchese luminosa, sulla quale si specchiano edifici industriali ormai svuotati, torri di carico, vecchie laverie e case operaie allineate sui terrazzamenti della collina.

Questo angolo insolito della regione, infatti, nasce attorno a uno dei giacimenti metalliferi più importanti del nord dell’isola. Il nome richiama l’argento presente nel minerale estratto per secoli insieme a piombo e zinco. In passato era quindi un villaggio operaio completo dei servizi essenziali, tra cui scuola, infermeria, chiesa, cinema e magazzini.

La crisi del settore minerario nel secondo dopoguerra, però, ha segnato lentamente il suo destino. La produzione era calata e i costi aumentati, per questo molti lavoratori decisero di trasferirsi altrove. La chiusura definitiva degli impianti negli Anni ’60 svuotò progressivamente la borgata, al punto che al giorno d’oggi sono davvero poche le famiglie che abitano ancora queste case.

Un paese semi-abbandonato, quindi, ma che negli ultimi anni ha avviato un percorso di recupero che ha trasformato l’antico sito industriale in uno dei complessi di archeologia mineraria più suggestivi d’Europa. L’area fa parte del Parco Geominerario della Sardegna, riconosciuto dall’UNESCO all’interno della rete mondiale dei geoparchi.

Cosa vedere ad Argentiera

Da una parte si osservano le abitazioni dei minatori, umili ma dignitose, dall’altra catturano l’attenzione le strutture direzionali e gli impianti di lavorazione. Nel mezzo strade strette che seguono le curve della collina, per poi allargarsi completamente di fronte a una spiaggia chiara accarezzata da un mare da sogno.

Laveria della miniera

Tra le strutture più sorprendenti dell’intero complesso c’è sicuramente la grande laveria costruita nel 1936. Gran parte dell’edificio è realizzata in legno pitch-pine, una scelta tecnica pensata per alleggerire l’impianto e rendere più semplice la sostituzione delle parti soggette a deterioramento.

All’interno veniva separata la parte utile del minerale dagli scarti. Donne e ragazzi lavoravano per ore tra vasche, canali e sistemi di lavaggio manuale. Attualmente lo spazio ospita una mostra permanente dedicata alla memoria mineraria, con fotografie d’archivio, lampade da galleria, picconi e utensili.

Chiesa di Santa Barbara

La piccola chiesa intitolata alla patrona dei minatori domina l’abitato dall’alto di una lunga scalinata. Costruita negli anni ’40, rappresenta uno dei punti panoramici più suggestivi dell’intero villaggio. La posizione non è affatto casuale, poiché fungeva da punto di riferimento visivo per la comunità operaia che un tempo abitava questa strada.

Gli edifici razionalisti e la casa del direttore

Accanto alle strutture industriali compaiono edifici legati all’architettura razionalista del Novecento. La palazzina della direzione è senza dubbio uno degli esempi più interessanti per via dei suoi volumi geometrici, per le finestre orizzontali e la terrazza piana: un linguaggio architettonico moderno per l’epoca.

Curiosa anche la scelta sulla collocazione, in quanto l’edificio resta riparato sotto un costone roccioso parallelo alla valle. Lo scopo di questa ubicazione era ridurre l’impatto dei venti provenienti dal mare.

Il borgo operaio

Le abitazioni dei minatori compongono il cuore del villaggio. Ci sono case a due piani costruite in pietra locale disposte su terrazzamenti che seguono l’andamento naturale della collina. Le facciate hanno volumi semplici, spesso caratterizzati da piccoli avancorpi e balconi essenziali.

Questo quartiere testimonia perfettamente l’organizzazione sociale di una company town ottocentesca: gli operai vivevano a pochi passi dagli impianti produttivi, mentre tecnici e dirigenti occupavano edifici più isolati e panoramici.

Cala dell’Argentiera

E poi un capolavoro: Cala dell’Argentiera, la spiaggia principale della località che si spalanca proprio ai piedi del borgo. Dalla forma semicircolare e divisa in due settori da una piccola scogliera, sfoggia sabbia con una tonalità tra il grigio e l’ambra chiara, risultato anche della presenza di residui minerari accumulati durante decenni di lavorazione.

Il fondale digrada lentamente vicino alla riva, mentre più al largo emergono tavolati rocciosi e piccoli anfratti che attirano appassionati di snorkeling. La vista della laveria e degli edifici industriali alle spalle rende questo tratto di costa davvero unico nel panorama sardo.

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Cosa fare ad Argentiera

Il fascino irresistibile di Argentiera nasce dall’equilibrio sorprendente tra storia industriale e paesaggio naturale. Le possibilità per chi decide di trascorrere qui qualche ora sono molteplici, spaziando dal relax balneare all’esplorazione storica.

Seguire il percorso del museo Open MAR : itinerario artistico che collega edifici storici, piazza centrale e vecchi impianti minerari in cui sono presenti installazioni visive realizzate da artisti contemporanei con fotografie, grafica urbana e animazioni digitali visibili tramite smartphone;

: itinerario artistico che collega edifici storici, piazza centrale e vecchi impianti minerari in cui sono presenti installazioni visive realizzate da artisti contemporanei con fotografie, grafica urbana e animazioni digitali visibili tramite smartphone; Raggiungere Porto Palmas : una strada sterrata conduce verso sud fino a una baia a mezzaluna di sabbia chiarissima incastonata tra scogli scuri. L’insenatura offre un contrasto cromatico spettacolare tra acqua limpida e rocce basaltiche;

: una strada sterrata conduce verso sud fino a una baia a mezzaluna di sabbia chiarissima incastonata tra scogli scuri. L’insenatura offre un contrasto cromatico spettacolare tra acqua limpida e rocce basaltiche; Esplorare la costa della Nurra: verso nord la strada costiera corre parallela alle falesie per alcuni chilometri. Il paesaggio assume tratti quasi lunari con superfici rocciose levigate da vento e mare. Piccole calette compaiono all’improvviso tra le pareti costiere e sono una più bella dell’altra;

verso nord la strada costiera corre parallela alle falesie per alcuni chilometri. Il paesaggio assume tratti quasi lunari con superfici rocciose levigate da vento e mare. Piccole calette compaiono all’improvviso tra le pareti costiere e sono una più bella dell’altra; Snorkeling nella cala principale : tavolati rocciosi e cavità naturali formano un ambiente ricco di vita marina, con pesci costieri, alghe e piccoli crostacei a popolare le acque limpide;

: tavolati rocciosi e cavità naturali formano un ambiente ricco di vita marina, con pesci costieri, alghe e piccoli crostacei a popolare le acque limpide; Partecipare agli eventi estivi: a fine luglio la piazza del borgo ospita un festival letterario che trasforma il villaggio silenzioso in un piccolo centro culturale affacciato sul mare.

Come arrivare

Argentiera si trova nella parte nord-occidentale della Sardegna, all’interno del territorio comunale di Sassari. Il collegamento stradale principale parte dalla città seguendo la strada statale 291 in direzione di Alghero. Dopo alcuni chilometri compare una deviazione grazie a cui arrivare sulla provinciale 18 che attraversa le colline della Nurra.

Il percorso termina nella piazza centrale del villaggio affacciato sulla cala. L’aeroporto più vicino è quello di Alghero-Fertilia, distante circa 40 minuti di auto. Da qui Argentiera rappresenta uno scostamento sorprendente rispetto agli itinerari turistici più frequentati della costa.

Chi arriva trova un paesaggio fuori dal tempo, dove case di minatori, torri industriali e mare limpido convivono nello stesso scenario.