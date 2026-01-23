Il Cammino Minerario di Santa Barbara è il sentiero più bello del mondo: il premio in Sardegna

Un percorso di 500 km suddiviso in 30 tappe tra miniere, foreste e coste selvagge della Sardegna, premiato come il sentiero più bello del mondo da Komoot

Foto di Sara Boccolini

Ufficio Stampa
Turisti lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna

La Sardegna è conosciuta in tutto il mondo per le sue spiagge mozzafiato, ma il vero tesoro dell’isola si svela lungo percorsi meno battuti, tra miniere abbandonate, sentieri storici e paesaggi selvaggi.

Il Cammino Minerario di Santa Barbara, nel sud-ovest della Sardegna, rappresenta una delle esperienze più autentiche per chi ama l’outdoor e il turismo lento. Il percorso è stato recentemente riconosciuto a livello internazionale, aggiudicandosi il Global Choice Award di Komoot, il prestigioso premio assegnato dalla più grande piattaforma di sport e avventure all’aperto con oltre 50 milioni di utenti.

Un riconoscimento che celebra non solo la bellezza dei paesaggi sardi, ma anche la memoria storica e culturale di un territorio unico.

Un percorso che racconta storia e natura

Il Cammino Minerario di Santa Barbara si sviluppa su più di 500 chilometri, suddivisi in 30 tappe che attraversano le zone minerarie del Sulcis Iglesiente, Arburese e Guspinese.

L’itinerario unisce antichi tracciati minerari, mulattiere e ferrovie dismesse, trasformando la storia industriale della Sardegna in un’esperienza di viaggio lenta e immersiva.

Il Cammino Minerario di Santa Barbara, in Sardegna, vince il premio come sentiero più bello del mondo
iStock
Le antiche rovine della Laveria Lamarmora, Miniera di Nebida

Lungo il percorso si incontrano luoghi iconici come il faraglione del Pan di Zucchero a Nebida e Porto Flavia e le dune di Piscinas tra le più alte d’Europa.

Ma il cammino non si limita alla costa: l’entroterra offre il sito minerario di Montevecchio, foreste secolari come quelle del Marganai e testimonianze archeologiche come il tempio di Antas, mentre le isole di Sant’Antioco e San Pietro completano l’esperienza con scenari di forte identità, tra macchia mediterranea, grotte carsiche e coste selvagge.

Ogni tappa è un racconto della storia mineraria e della vita delle comunità locali, dove il viaggio diventa occasione di scoperta culturale e naturale.

Il percorso del Cammino Minerario di Santa Barbara
iStock
Pan di Zucchero a Porto Flavia

Turismo lento e sostenibile: numeri e opportunità

Il Cammino Minerario di Santa Barbara sta trasformando il modo di vivere la Sardegna, consolidando la reputazione dell’isola come destinazione perfetta anche per chi ama i viaggi di turismo lento.

Negli ultimi due anni (2024-2025), il percorso ha registrato circa 40.000 pernottamenti, con una crescita del 30% e un numero sempre maggiore di visitatori internazionali.

Per celebrare questo premio e anche per incentivare la fruizione nei periodi meno affollati, sono stati messi a disposizione 2.000 voucher – disponibili dal 26 gennaio – per soggiorni nelle strutture convenzionate al prezzo simbolico di 10 euro, validi da febbraio a giugno e da settembre a dicembre 2026.

Il Komoot Global Choice Award va al Cammino di Santa Barbara in Sardegna
iStock
Miniera di Porto Flavia in mezzo alla scogliera a Masua

L’iniziativa valorizza non solo il cammino stesso, ma anche i territori circostanti, come i vigneti del Sulcis, integrati con i Sentieri del Carignano, dove paesaggio, viticoltura e storia locale si intrecciano armoniosamente. Questo modello di turismo dimostra come la valorizzazione del patrimonio naturale e industriale possa creare un’esperienza autentica, sostenibile e apprezzata a livello globale.

Il riconoscimento di Komoot conferma il Cammino Minerario di Santa Barbara come uno dei sentieri più spettacolari al mondo, capace di attrarre camminatori, appassionati di storia e amanti della natura in ogni stagione.

Un premio dedicato alla memoria del fondatore del Cammino, Giampiero Pinna, simbolo dell’impegno e della passione di un’intera comunità nel raccontare la Sardegna attraverso i suoi paesaggi più veri e suggestivi.

Il Cammino di Santa Barbara in Sardegna è il percorso più bello del mondo
iStock
Le dune nella spiaggia di Piscinas

