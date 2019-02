Sei un turista o un viaggiatore? Scegli l’oggetto che metteresti in valigia per scoprirlo

editato in: da

Gli oggetti che mettiamo in valigia prima di una partenza dicono molto sulla nostra filosofia di viaggio: scegli uno tra i quattro della foto e scopri se sei un turista o un viaggiatore.

In base al modo in cui affrontiamo un viaggio, possiamo essere definiti turisti o viaggiatori. Che differenze c’è tra le due categorie? Riassumendo potremmo dire che un turista è una persona che “vede” dei luoghi, e si limita a godere delle bellezze architettoniche e paesaggistiche dei Paesi visitati, approfittando magari di un periodo di pausa dal lavoro. La parola d’ordine per lui è quindi: relax. A contrario, un viaggiatore è una persona che “vive” i luoghi visitati, considera tutto come un’avventura ed è desideroso di sperimentare una full immersion anche nelle usanze e nelle tradizioni dei posti che visita. Sei curioso di scoprire se sei un turista o un viaggiatore? Scegli uno degli oggetti in foto e lo saprai.

Se hai scelto la guida turistica: sei un turista al 100%

Lo dice anche il nome dell’oggetto da te scelto: non c’è alcun dubbio sulla tua natura di turista. Preferisci affidarti a percorsi già scelti da qualcun altro piuttosto che crearne uno personale, risparmiando tempo e fatica. Un modo di fare che non si adatta affatto allo spirito di un viaggiatore.

Se hai scelto una macchina fotografica: sei più turista che viaggiatore

Scattare foto dei posti visitati, per tenere un ricordo con sé, va sempre bene. La differenza tra un turista e un viaggiatore, però, sta nella quantità : il primo, tende ad immortalarsi davanti a tutte le attrazioni più famose. Il secondo preferisce invece ritrarre luoghi e paesaggi che lo hanno colpito, ma senza esagerare: una polaroid, quindi, non è il pensiero principale di un viaggiatore.

Se hai scelto un paio di scarpe comode: sei più viaggiatore che turista

Per camminare e perdersi in luoghi inesplorati si ha bisogno di scarpe comode. Mentre il turista preferisce affidarsi a mezzi di trasporto come metropolitane e tram, il viaggiatore pensa che passeggiare sia il modo migliore per cogliere a pieno la bellezza dei luoghi visitati. E un paio di calzature pratiche e funzionali non possono mancare nella sua valigia.

Se hai scelto una cartina: sei un viaggiatore al 100%

Già il fatto di prediligere una cartina ad una guida turistica dice molto sul tuo modo di vivere un viaggio. Preferisci creare da solo il percorso più adatto alle tue esigenze, senza lasciarti influenzare dalla popolarità o meno di alcune attrazioni: un modo di pensare tipico dei viaggiatori.