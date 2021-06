Sembra un’illusione ottica. Eppure questa casa esiste davvero

editato in: da

Così strana, forse, non l’avete vista mai. Stiamo parlando della Krzywy Domek, letteralmente “casa storta” che, neanche a dirlo, entra di diritto tra gli edifici più bizzarri del mondo. La sua struttura architettonica e le linee curve e irregolari che la contraddistinguono in maniera univoca la rendono davvero fantasmagorica.

A guarda in fotografia, questa casa polacca, sembra un’illusione ottica o un elemento bizzarro di qualche quadro surrealista. Perché è così perfettamente distorta da sembrare finta. Qualcuno l’ha ribattezzata casa ubriaca perché una cosa è certa, fa veramente fatica a restare “in piedi”.

Se non l’avessimo vista con i nostri occhi, probabilmente, anche noi giureremmo di trovarci davanti a un’illusione ottica o, al massimo, davanti a un’opera di Dalì. Ma quella di Sopot, in Polonia, è una casa in muro e cemento, ed è anche un’attrazione turistica piuttosto apprezzata, perché non solo la si può osservare da vicino, ma ci si può pure entrare.

La casa storta di Sopot, infatti, ospita un centro commerciale con negozi e ristoranti che si snoda per 4.000 metri quadrati. E oltre ad essere una delle attrazioni più apprezzate e visitate del Paese intero, è anche un luogo di ritrovo per gli amanti della movida, visti i locali e le discoteche che si trovano in quella zona.

Con la sua facciata ricurva e quell’aspetto molleggiante, Krzywy Domek, è diventata con gli anni una vera e propria star. Ma chi ha avuto l’idea di creare un edificio così bizzarro? La casa storta porta la firma degli architetti Szotyńscy e Zaleski. E chiunque in questa riconosca degli elementi al limite del reale, ci ha visto giusto.

I due architetti, infatti, per la creazione di questo edificio si sono ispirati alle illustrazioni dell’illustratore e scenografo Jan Marcin Szancer e del poeta Per Dahlberg. E attenzione perché non è solo la facciata a essere storta, ma anche le porte e le finestre – come si può notare – presentano tratti e linee irregolari.

Non stupisce, quindi, che per tutte queste peculiarità, la casa storta sia oggi una delle attrazioni più frequentate e più instagrammate. Provate a dare un’occhiata sui social media all’hashtag #KrzywyDomek: vi accorgerete che questo edificio è una vera star!