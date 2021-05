Forest bathing di lusso: si fa in questo hotel

editato in: da

Esiste in Scozia un’esperienza incredibile e forse unica al mondo, quella che permette alle persone di dormire in mezzo alla natura, alloggiando però in un lussuoso hotel. Per vivere questo inedito soggiorno dobbiamo recarci presso il Kimpton Blythswood Square Hotel, a Glasgow, la struttura alberghiera che, grazie alla collaborazione con esperi orticoltori, ha messo a punto un’offerta dedicata al benessere fisico e mentale.

La Chambre Verte, questo il nome della stanza d’albergo, regala un’esperienza multisensoriale ottenuta grazie al design biofilico che caratterizza l’ambiente, e che prevede una progettazione verde con un focus sul benessere psicofisico delle persone, creando e sfruttando un legame potete tra gli spazi e la natura. Il Bosco Verticale di Boeri vi dice qualcosa?

L’hotel scozzese ha creato questo habitat green grazie alla partecipazione collaborativa di celebri orticoltori con l’obiettivo di restituire alle persone che alloggiano qui, la medesima sensazione di trovarsi all’interno di un ambiente primordiale e naturale.

L’esperienza di dormire all’interno della Chambre Verte fa eco alla pratica del Forest Bathing, un’esperienza immersiva nelle foreste, nei boschi e in generale nel verde, capace di disintossicare corpo e mente e restituire un benessere totale. La Chambre Verte invita i suoi ospiti proprio a fare questo: rilassarsi nello spazio verde della loro camera d’albergo, osservando la bellezza della natura, ascoltando i suoni riprodotti e tutte le suggestioni che questi ricreano.

Insieme alle edere che scendono a cascata lungo le pareti della stanza, troviamo le grandi foglie di monstera deliciosa e le fronde di palma che adornano i complementi d’arredo, purificano l’aria e rafforzano il sistema immunitario. Gli ospiti di questa camera sono incoraggiati a godersi il soggiorno in totale relax: possono restare in silenzio e bere infusi e tisane, meditare oppure godere del meraviglioso show sonoro che riproduce il canto degli uccelli e i suoni della natura.

Un’esperienza, questa, rilassante e rigenerante che tutti noi ci meritiamo per allontanarci dal caso cittadino e dal disordine dei giorni, per perderci e ritrovarci grazie al contatto con la natura. E allora facciamolo! Le prenotazioni per la Chambre Verte sono aperte. Il prezzo non è proprio economico considerando che si parte dai 671 euro per una notte in camera matrimoniale, ma crediamo davvero ne valga la pena.