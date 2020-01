Top 20 Winter Trails: i migliori itinerari di montagna del Friuli Venezia Giulia

editato in: da

Chi ha detto che le vacanze migliori sono relegate solo al periodo estivo? Esistono tante destinazioni incredibili, da scoprire anche durante l’inverno. Se ami le località di montagna e sei alla ricerca di una meta da sogno, il Friuli Venezia Giulia è perfetto per te.

La regione è ricca di attrazioni naturalistiche, da visitare a piedi durante un’escursione oppure da vivere con una suggestiva ciaspolata. Per non perderti tra le diverse alternative e i percorsi disponibili, affidati alla guida cartacea Top 20 Winter Trails, che presenta i 20 migliori itinerari sulla neve. Inoltre, se acquisti uno skipass giornaliero puoi approfittare di una serie di servizi a prezzi scontati: da un percorso benessere in SPA ad un viaggio in treno per raggiungere le tue piste preferite. Grazie a PromoTurismoFVG puoi viaggiare in modo informato e conoscere tutti i lati più divertenti e suggestivi del Friuli Venezia Giulia.

Top 20 Winter Trails: la guida ai migliori itinerari del Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia è una meta perfetta per chi ama esplorare la natura. Le immense aree verdi, le cime un po’ aspre e innevate, ma anche le colline che accarezzano il paesaggio danno vita ad un vero spettacolo, tutto da scoprire. Gli amanti delle gite all’aria aperta si innamoreranno di questa bellissima regione, che offre una marea di percorsi naturalistici adatti a tutti i gusti e livelli di preparazione tecnica.

PromoTurismoFVG e Tabacco, azienda leader nella realizzazione di cartine topografiche, hanno realizzato Top 20 Winter Trails, una guida cartacea che raccoglie i 20 migliori itinerari per scoprire l’arco alpino regionale. Il progetto è curato nei minimi dettagli e propone una selezione di percorsi da effettuare a piedi, con le ciaspole oppure perfetti per lo sci alpinismo e freeride.

Si tratta soprattutto di itinerari circolari vicini ai poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, quindi non solo sono immersi nella natura e garantiscono paesaggi mozzafiato, ma sono anche molto sicuri. Si snodano dalle Alpi Carniche, Alpi e Prealpi Giulie, alle Dolomiti, Piancavallo e Valli del Natisone fino al confine con la Slovenia.

Cosa troverai nella guida?

Il manuale è molto pratico e racchiude tutte le informazioni necessarie per esplorare la zona. Ogni itinerario viene introdotto con una serie di informazioni che aiutano ad avere un approccio iniziale. Segue una scheda tecnica che descrive la durata, il dislivello, il livello tecnico richiesto, il periodo ideale in cui farlo, con una nota speciale sul rischio valanghe dentro il tracciato. Infine, descrive il tipo di percorso (per esempio se si può fare con le ciaspole, sci alpinismo o freeride) e la cartina topografica di riferimento.

Il progetto Top Winter Trails segue la linea tracciata da altre guide pubblicate durante l’estate dallo stesso ente, come Top 20 Trekking e Top 20 Vie Ferrate, e che terminerà con la pubblicazione del manuale Top 20 Free Climbing.

La guida per scoprire i 20 migliori itinerari naturalistici del Friuli-Venezia Giulia si può acquistare al costo di 3€ presso gli infopoint di PromoTurismoFVG dislocati in tutta la regione.

Non solo montagna: le altre promozioni per vivere il Friuli Venezia Giulia

Le esperienze da vivere in Friuli Venezia Giulia sono davvero tante. Per accontentare tutti i gusti e le esigenze, PromoTurismoFVG ha pensato a tre esclusive promozioni per i turisti.

La prima promozione Ski&Wellness è dedicata a chi vuole unire la passione per la neve a piacevoli momenti di relax.

Chi acquista uno skipass giornaliero o plurigiornaliero a Forni di Sopra/Sauris, Piancavallo, Zoncolan, Sella Nevea-Kanin, Tarvisio e Sappada ha un prezzo scontato per i percorsi svolti alle Terme di Arta, Grado e Monfalcone. I dettagli e le condizioni dell’offerta sono descritti all’interno della pagina Ski&Wellness del sito di PromoTurismoFVG.

Dopo un’escursione e un percorso benessere, la fame si fa sentire. Ed ecco che la seconda promozione è perfetta per scoprire il lato culinario del Friuli Venezia Giulia. Ski&Taste permette di degustare deliziosi piatti tipici nei ristoranti, cantine, botteghe artigiane della Strada del Vino e dei Sapori. Gli esercizi convenzionati sono davvero tanti e dislocati in tutta la regione. Anche questa offerta è dedicata a chi ha acquistato uno skipass e desidera rifocillarsi presso uno dei tanti punti ristoro della zona. Sulla pagina ufficiale dell’offerta è possibile scoprire tutti gli esercizi che hanno aderito alla convenzione.

La terza ed ultima iniziativa è pensata per chi preferisce spostarsi con i mezzi pubblici. Ski&Train è la promozione che permette di raggiungere le piste di Tarvisio e Sella Nevea-Kanin in treno e skibus. Chi sceglie questa soluzione può acquistare lo skipass giornaliero con il 25% di sconto: basta presentare il biglietto FFSS alle casse di PromoTurismoFVG. L’offerta è descritta nel dettaglio all’interno della pagina ufficiale Ski&Train.

In collaborazione con Friuli Venezia Giulia