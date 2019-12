Bambini e sci: Friuli Venezia Giulia, la meta ideale per una vacanza in famiglia

editato in: da

Il Friuli Venezia Giulia è una destinazione di viaggio ideale per una vacanza con i bambini. Durante l’inverno i più piccoli possono divertirsi con tante escursioni all’aria aperta, ma non mancano parchi divertimento e iniziative di ogni tipo da vivere insieme alla propria famiglia o con un gruppo di amici.

Questa regione è anche la meta ideale per chi desidera avvicinare i bambini allo sci. Non è mai troppo presto per apprendere questo bellissimo sport: secondo gli esperti, l’età ideale per iniziare è intorno ai 4 anni. Insomma, prima si indossano gli sci e si scende in pista e meglio è.

Il Friuli Venezia Giulia, oltre a disporre di infrastrutture funzionali e adeguate, è ben collegata alle principali città italiane e ha una vasta offerta turistica, alla portata di tutte le tasche.

La regione infatti vanta lo skipass giornaliero più competitivo (adulti: 38,50€ in alta stagione e 27,50€ in bassa stagione), la categoria bambini estesa fino ai 14 anni, i più piccoli gratis fino ai 7 anni (e solo 7€ fino a 14 anni) e l’abbonamento “No Ski” per i “pedoni” della neve. Tariffe skipass su: https://www.promotur.org/Home

Se cerchi una destinazione dove i bambini possano apprendere a sciare in modo divertente e coinvolgente, qui ci sono tante associazioni e scuole che organizzano giornate e corsi specifici per ogni fascia di età.

Eventi per bambini: imparare a sciare in Friuli Venezia Giulia

Il prossimo imperdibile appuntamento è per sabato 14 dicembre 2019: PromoturismoFVG e AMSI FVG (Associazione Maestri Sci Italiani Friuli-Venezia Giulia) organizzano l’Open Day dedicato ai più piccoli. L’intera giornata sarà aperta a tutti i bambini che vogliono imparare a sciare. Le Scuole di Sci e Snowboard della Regione dedicheranno infatti delle lezioni gratuite a tutti i bimbi sotto i 12 anni. Oltre alla lezione svolta da maestri esperti, saranno offerti anche lo skipass e il noleggio dell’attrezzatura.

Questa giornata interessa tutti i poli montani della Regione, e rappresenta un’ottima occasione per organizzare una gita sulla neve insieme a tutta la famiglia. Per avere maggiori informazioni sull’evento, basta andare sul sito web ufficiale dell’associazione: www.maestriscifvg.it

Bambini e sci: le mete in Friuli Venezia Giulia

Tra i principali pregi del Friuli Venezia Giulia spicca la sua adattabilità a esigenze e gusti più disparati. Il Friuli Venezia Giulia propone una vasta offerta di attrazioni artistiche e culturali, tante alternative per chi desidera fare una vacanza eno-gastronomica seguendo la Strada del Vino e dei Sapori FVG e, naturalmente, non mancano le località sciistiche, sono infatti ben 6 i poli della regione: Tarvisio, Sella Nevea, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Piancavallo e Sappada. Questi ultimi sono considerati tra i migliori in Italia destinate alle famiglie, ma allo stesso tempo sono perfetti anche per gli sciatori esperti, che amano il limite e possono spostarsi verso le montagne più a est per ricercare il brivido.

Insomma, tutti in Friuli Venezia Giulia vissero felici e contenti, soprattutto i bambini che qui possono vivere esperienze che ricorderanno per tutta la vita. Se desideri fare loro questo regalo, ci sono delle località consigliate. Eccone due.

SAPPADA

Una delle località da esplorare in famiglia è il borgo di Sappada, situata in un’ampia valle soleggiata a nord-ovest della Regione. La stazione sciistica è composta da circa 20km di piste adatte a ogni tipo di sciatore, servite sia da sciovie che da seggiovie. Qui è possibile trovare molti campi scuola, piste “Campetti” ideali per chi è alle prime armi, e anche Nevelandia, il parco giochi sulla neve più grande d’Italia, dove i bambini imparano a sciare e giocare sulla neve. D’altro canto, gli adulti possono anche spostarsi con un bus-navetta e seggiovie per arrivare all’altro versante dove ci sono le piste più impegnative. Insomma, questa località è ricca di divertimenti per tutta la famiglia.

TARVISIO

Anche l’area sciistica di Tarvisio offre numerose opportunità. I bambini, per esempio, possono divertirsi nell’Area divertimenti Snow & Fun Park. Si tratta di un’area attrezzata ricca di gonfiabili, piste, tappeti mobili e altri giochi. Qui i maestri di sci possono dedicarsi anche ai più piccoli avvicinandoli allo sci in modo coinvolgente. A Tarvisio, sia i grandi sia i bambini, possono inoltre cimentarsi alla guida della slitta trainata dai cani nella scuola internazionale di sleddog della Piana di Fusine.

Tutte le informazioni su: https://www.turismofvg.it/Montagna-neve

In collaborazione con Friuli Venezia Giulia