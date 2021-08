I cieli più belli d’Italia per ammirare le stelle cadenti

editato in: da

Da una parte c’è l’astroturismo che, giorno dopo giorno, attira sempre più consensi da parte dei viaggiatori che sono alla ricerca di luoghi privi di inquinamento luminoso per ammirare le stelle, dall’altra, invece, ci sono gli sciami meteorici che animano il nostro cielo durante tutto l’anno mettendo in scena alcuni degli spettacoli visivi più belli di sempre.

Così siamo andati alla ricerca dei cieli più belli d’Italia, quelli circondati da paesaggi suggestivi e incontaminati, quelli nei quali le stelle possono essere libere di brillare e di cadere. Perché come diceva Vincent Van Gogh, queste ci fanno sempre sognare.

Ed ecco che durante quei momenti speciali che attendiamo in maniera trepidante, come la celebre notte di San Lorenzo, possiamo recarci in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro stivale, quelli che si trasformano in portali magici che ci catapultano nelle meraviglie della natura e nell’infinito.

Iniziamo il nostro tour all’insegna dello stars watching in Trentino, la regione che è entrata di diritto nel circuito dei dark sky park, luoghi privi di inquinamento luminoso dal quale poter ammirare uno spettacolo magico e suggestivo. Il posto migliore da raggiungere per osservare il cielo stellato, secondo l’Unione Astrofili Italiani, è la Val di Sole. Un vero e proprio eden naturale dove vivere tutta la suggestione della natura.

Anche il parco naturale di Fanes-Sennes-Braies di San Vigilio di Marebbe, concede a cittadini e viaggiatori di assistere allo spettacolo più bello della natura grazie alle grandi e incontaminate aree che caratterizzano in maniera univoca la zona.

E poi c’è il suggestivo borgo di Troina, in provincia di Enna, che garantisce a viaggiatori di tutto il mondo la vista di uno dei migliori cieli d’Italia. Parola di Astronomitaly. È qui che è possibile osservare uno spettacolo di inedita bellezza tutto l’anno, reso ancora più bello dall’arrivo delle stelle cadenti, pronte a esaudire i nostri desideri.

Il nostro tour astronomico prosegue per Valpiana, una piccola località in provincia di Trento che ha ricevuto la certificazione di cielo più bello. Non solo stelle cadenti, però, il consiglio è quello di puntare lo sguardo sulla Via Lattea, si dice che da qui ci sia la vista più bella di sempre.

La verità è che il nostro Paese è ricco di meraviglie naturali e incontaminate tutte da scoprire, le stesse che possono darci la via d’accesso ai misteri del cielo. Quindi, calendario degli eventi astronomici alla mano, non ci resta che organizzare un viaggio per ammirare le stelle cadenti in cima a una montagna, in un parco o comunque lontano dalla città. La magia ha inizio.