Trentino: la regione italiana col cielo stellato più bello di sempre

Quello della ricerca del cielo stellato più bello di sempre è un vero e proprio espediente utilizzato per scegliere la prossima destinazione di viaggio. Perché nonostante sia evidente la nostra attrazione per le città d’arte, per i parchi archeologici e per le distese di acqua cristallina, è innegabile quel fascino primitivo e inspiegabile che tutti noi nutriamo per il manto celeste.

E se è vero che il mondo meraviglioso che abitiamo è ricco di luoghi incontaminati, e privi di inquinamento luminoso che sono entrati ufficialmente a far parte del circuito dei dark sky park, è altrettanto vero che per godere di questa meravigliosa visione non è necessario raggiungere l’altra parte del globo.

È alla Val di Sole, in Trentino, che va il merito di offrirci uno degli spettacoli più belli da ammirare a testa in su. Provate a chiedere agli astrofili italiani, vi confermeranno che questo luogo è un vero e proprio eden delle stelle. Tutto merito dell’assenza dell’inquinamento luminoso in questa vallata naturale tra Adamello e Brenta.

A confermarlo è stata Astronomitaly, la rete del turismo astronomico che ha selezionato le destinazioni del BelPaese dalle quali è possibile osservare quelli che sono stati definiti “i cieli più belli d’Italia”. Si tratta di territori immersi nella natura autentica e incontaminata, lontani dal caos cittadino e dalle fonti di inquinamento luminoso, colpevoli di farci perdere le meraviglie del mondo celeste.

La Val di Sole, in particolare, custodisce preziosamente tre gioielli che di per sé già restituiscono esperienze immersive nella natura ed estremamente suggestive grazie al panorama circostante. Stiamo parlando del Rifugio Albasini, sopra Dimaro, la Malga del Doss e la località Valpiana nei pressi del borgo medioevale di Ossana. Quest’ultima, è una piccola oasi di pace e relax ad alta quota che regala visioni quasi oniriche.

Malga del Doss, invece, è uno splendido rifugio incastonato nel paesaggio naturale della Val di Sole che offre una vista incredibile del cielo e della Via Lattea.

Ultimo, ma non meno importante, è il Rifugio Albasini, sopra Dimaro, un luogo situato al cospetto delle maestose e spettacolari Dolomiti di Brenta. È proprio da qui che è possibile osservare lo spettacolo messo in scena dagli astri immersi nella silente e suggestiva atmosfera naturale.

Cielo stellato in Italia, Val di Sole, Trentino