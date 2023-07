Weekend in montagna: dove andare in Italia

Il contatto autentico con la natura, camminate nel verde, aria pura, scenari mozzafiato a ogni passo: un weekend in montagna è perfetto per rilassarsi, sfuggire dalla caotica città e ritrovarsi. Dove andare? La nostra selezione parte da Verrès, in Valle d’Aosta all’ingresso della Val d'Ayas, vegliata dal maestoso maniero degli Challant. Una meta ricca di storia, tradizioni e occasioni per svariate attività sportive all’aria aperta. (Nella foto, veduta di Verrès, Valle d’Aosta)